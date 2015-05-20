Bodrum'da yazlık ev ferahlığı

Bodrum'un geçirdiği hızlı değişim aslında Türkiye'nin son 20-30 yılının özeti gibi de. Bir yandan hızla şehirleşen, gelişen, geliri artan; bir yandan da tüm bunlar belli bir plan-program dahilinde olmadığı için beraberinde her türlü sakatlık ve sakilliği de getiren bir ülke ve Bodrum da bu ülkenin en ünlü tatil beldesi. Basit bir balıkçı kasabası iken birdenbire Avrupa sosyetesinin bile ilgi odağı haline gelen Bodrum'un mimari dokusu da bu büyük değişimden nasibini aldı. Özellikle şehrin merkezi ve merkeze yakın olan kısımları birdenbire tüm kıyı şeridini boyunduruğa sokan o beton yığınlarından uzak duramamış olsa da, Bodrum'da örneğin Kuşadası kadar dramatik bir değişimden de söz edilemez. Bunda elbette belli bir gelir grubunda bulunup Bodrum'u tercih eden ve yaşadığı ortamın zevkini ve gustosunu göstermesini isteyen tatilcilerin de rolü var. Bu durum Bodrum'un özellikle sonradan gelişen ilçelerinde daha doğa dostu, daha yatay ve yenilikçi bir mimari anlayışın ürünlerini görmemize sebep oldu.
Tabii aynı gerçek iç mekânlar için de geçerli. Bugün sizlere Bodrum'da bulunan ve İzmir merkezli Mimkare İç Mimarlık tarafından tasarlanan bir yazlık evin salonunu tanıtacağız.
Bodrum'da bulunan bu göz alıcı villanın iç mekân tasarımına şöyle bir geniş açıdan baktığımızda, mekânın giriş katının açık ev prensibine uygun biçimde, mümkün olduğunca az duvar ve engel konularak tasarlandığını görüyoruz. Bu açıdan baktığınızda giriş katında açık renklerin, gri bir zemin ve mobilyalarda kullanılan sıcak ahşap renkleriyle hem iç açıcı, hem de rahatlatıcı bir ortama sahip olduğunu görüyoruz. Doğrudan terasa açılan ana giriş boydan boya cam kapılarla kaplanarak, mekânın hem mümkün olduğunca doğal ışık alması sağlanmış, hem de iç mekânla dış mekân arasındaki ayrım minimuma indirilerek görsel bir akışkanlık ve Bodrum gibi bir yerde ihtiyaç duyacağınız doğal bir havalandırma mekanizması tesis edilmiş. Özetle o yazlık ev havasını ve Akdeniz atmosferini evin içinde de hissedebiliyorsunuz.
Bodrum'daki villanın iç mekân dekorasyonuna damgasını vuran unsur ise evin farklı noktalarında, mobilyalarında ve aksesuarlarında sürekli tekrarlanan beyaz renk-ahşap birlikteliği. Burada arka plandaki mutfakla birlikte gördüğümüz salonda, söz konusu yaklaşımın ilk olarak koltuk takımında başarıyla uygulandığını görüyoruz. Ahşap ayaklı beyaz kanepeler, mekâna hem modern, hem de samimi bir hava katarken, arka plandaki dolap kapaklarında ve duvardaki tablonun çerçevesinde de aynı ahşap vurgusunu görmek mümkün. Ama bu tarzın en hoş duran uygulamalarından biri mutfakla oturma alanı arasındaki paravana ilave bir kapıymış gibi eklenmiş olan ve korkuluk görüntüsü veren ahşap kirişler. Tabii tasaırm ekibi sürekli tekrarlanan böylesi bir motifin monotonluğa neden olabileceğini de hesaba katarak, mutfak tezgâhındaki o rengarenk akvaryum deseniyle mekâna eğlenceli bir hava katmayı da ihmal etmemiş.
Yazlık evlerin ya da iki katlı villaların genel atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan biri de evin içinde bulunan ve iki katı birbirine bağlayan merdivenlerdir. Özellikle girer girmez dikkat çekecek bir yerde olan merdivenler evin geri kalanıyla uyumlu değilse, ne kadar hoş ve zevkli mobilyalarınız olursa olsun uyumlu ve bütünlüklü bir oturma odası görünümüne kavuşamazsınız. Bodrum'daki bu villada gördüğünüz merdivenler bu anlamda olumlu bir örnek oluşturuyor. Evin genelinde tercih edilen beyaz-ahşap birlikteliğinin en şık biçimde tekrarlandığı bu merdivenler cam trabzanları ve hafif kavislenişiyle de bu ferah ve dost canlısı eve tam bir uyum sağlıyor.
Televizyon ünitesi deyince aklınıza karmaşık, her yeri küçük dolap ve çekmcelerle ya da raflarla dolu, gözü yoran bir set geliyorsa; yeniden düşünün. Zira bu fotoğrafta gördüğünüz gibi, meseleyi çok fazla karmaşık hale getirmeksizin, gayet basit ama bir o kadar da rafine görünümlü bir TV ünitesi de mümkün. Hem işlevsel, hem uyumlu, hem de kendi başına estetik değer taşıyan bir köşe.
Bodrum'daki bu yazlık ev dekorasyonunu beğendiyseniz, benzer bir projeyi konu alan bu yazımıza da göz atabilirsiniz.