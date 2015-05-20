Bodrum'da yazlık ev ferahlığı

Bodrum'un geçirdiği hızlı değişim aslında Türkiye'nin son 20-30 yılının özeti gibi de. Bir yandan hızla şehirleşen, gelişen, geliri artan; bir yandan da tüm bunlar belli bir plan-program dahilinde olmadığı için beraberinde her türlü sakatlık ve sakilliği de getiren bir ülke ve Bodrum da bu ülkenin en ünlü tatil beldesi. Basit bir balıkçı kasabası iken birdenbire Avrupa sosyetesinin bile ilgi odağı haline gelen Bodrum'un mimari dokusu da bu büyük değişimden nasibini aldı. Özellikle şehrin merkezi ve merkeze yakın olan kısımları birdenbire tüm kıyı şeridini boyunduruğa sokan o beton yığınlarından uzak duramamış olsa da, Bodrum'da örneğin Kuşadası kadar dramatik bir değişimden de söz edilemez. Bunda elbette belli bir gelir grubunda bulunup Bodrum'u tercih eden ve yaşadığı ortamın zevkini ve gustosunu göstermesini isteyen tatilcilerin de rolü var. Bu durum Bodrum'un özellikle sonradan gelişen ilçelerinde daha doğa dostu, daha yatay ve yenilikçi bir mimari anlayışın ürünlerini görmemize sebep oldu.

Tabii aynı gerçek iç mekânlar için de geçerli. Bugün sizlere Bodrum'da bulunan ve İzmir merkezli Mimkare İç Mimarlık tarafından tasarlanan bir yazlık evin salonunu tanıtacağız.