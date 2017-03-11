Mutfaklardaki ölü köşeleri kullanmak için 8 fikir

Mutfak dekorasyonlarında genellikle önemsenmeyen ve mutfak içinde boş boş durup, dekorasyonun zarafetini düşüren ölü köşeler ve ölü alanlar vardır. Bu alanlar her ev hanımının başının belasıdır. Bu ölü alanları veya köşeleri dekorasyona kazandırmadığınızda dekorasyon için harcadığınız emeğin karşılığını alamazsınız. Bu nedenle dekorasyon ile uyumlu bir entegre sistem yapmalı veya dekorasyon içerisinde bu ölü köşeleri ve alanları düşünmelisiniz. Ölü köşeler genellikle mobilyaların sığmadığı, kolon veya taşıyıcı kirişlerin bulunduğu alanlardır. Bu alanları dekorasyona katmak ve şık bir mutfak dekorasyonu yapmak için uzun süreli bir araştırma yapmalı, homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan ölü alanları kullanmak için geliştirilmiş harika fikirleri incelemelisiniz. Bu fikirler doğrultusunda şık bir mutfak dekorasyonu yapabilir, mutfağınıza zarafet kazandırabilirsiniz.