Mutfaklardaki ölü köşeleri kullanmak için 8 fikir

Mutfak dekorasyonlarında genellikle önemsenmeyen ve mutfak içinde boş boş durup, dekorasyonun zarafetini düşüren ölü köşeler ve ölü alanlar vardır. Bu alanlar her ev hanımının başının belasıdır. Bu ölü alanları veya köşeleri dekorasyona kazandırmadığınızda dekorasyon için harcadığınız emeğin karşılığını alamazsınız. Bu nedenle dekorasyon ile uyumlu bir entegre sistem yapmalı veya dekorasyon içerisinde bu ölü köşeleri ve alanları düşünmelisiniz. Ölü köşeler genellikle mobilyaların sığmadığı, kolon veya taşıyıcı kirişlerin bulunduğu alanlardır. Bu alanları dekorasyona katmak ve şık bir mutfak dekorasyonu yapmak için uzun süreli bir araştırma yapmalı, homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan ölü alanları kullanmak için geliştirilmiş harika fikirleri incelemelisiniz. Bu fikirler doğrultusunda şık bir mutfak dekorasyonu yapabilir, mutfağınıza zarafet kazandırabilirsiniz.
Kapı ile mutfak dolabı arasında kalan diklemesine bir ölü alanı kullanmanın en ideal yolu zarif raf sistemleri tercih etmektir. Zarif raf sistemlerini mutfak ile uyumlu konsepterlerde tercih etmeli uyumlu bir renk ve doku ile şık bir mutfak dekorasyonu hayata geçirilebilir. Ayrıca ölü köşe tamamen bu konseptin bir parçası gibi görüneceğinden mutfakta ölü alan oluşmayacaktır.
Mutfak tezgahının yer aldığı duvarda taşıyıcı kolon veya kiriş varsa örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi uzun mutfak raflarını mutfak dolabı yerine tercih edebilir, simetrik bir sistem ile mutfakta ölü köşe bırakmadan işlevsel ve şık bir mutfak dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu tasarımı daha fazla güzelleştirmek için özel bir aydınlatma düşünebilirsiniz.
Mutfakta kalan ölü köşeleri dekorasyona kazandırmak için bu alanları mutfak cihazları ile donatabilirsiniz. Boyutları birbirinden farklı olan cihazlar için ölü köşe ölçülerinde ahşap kalıp oluşturabilir, hem şık bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz hem de bu ölü köşeyi değerlendirerek mutfak cihazlarını bir arada estetik bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Mutfak içinde kalan ölü alanı aksesuar teşhir alanı olarak düşünebilirsiniz. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi köşe alanını aksesuarlar için teşhir alanı, süsleme veya mutfak içinde ilgi çeken bir köşe olarak dekore edebilir, mutfağınızın görselliğini artıracağınız gibi bu ölü alanın mutfakta kötü görünmesinin önüne geçebilirsiniz.
Mutfak içinde boş alan veya köşe kalmasını istemiyorsanız L mutfak konseptini tercih edebilir, mutfakta işlevsel bir mutfak tezgahı ile harikalar yaratabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak musluk ve evye kısmını tam köşeye tasarlayabilir ve çalışma alanı daha geniş bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz.
Küçük mutfaklarda boş alan olmayacağı için köşe alanlar daha fazla önem kazanır. Bu örnek dekorasyonda olduğu gibi mutfağın köşe alanı raflar, elektronik cihazlar veya mutfakta kullanılan büyük mutfak gereçleri ile dekore edilerek köşe kısmı şık bir hale getirilebilir. Böylece küçük mutfak içinde daha fazla kullanım alanına sahip olabilirsiniz.
Eğer mutfak içinde bir ölü alanınız varsa mutfak dolabına entegre bir çekmece sistemi tasarlayarak bu alanı muhafaza alanlarına çevirebilirsiniz. Üst üste boş alan kadar çekmeceler yerleştirebilir, mutfakta ihtiyaç duyacağınız ek muhafaza alanlarını oluşturarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
Mutfakta ölü köşe alanı istemiyorum diyorsanız örnek mutfak gibi U konsept tercih edebilir mutfağın her karışından faydalanabilirsiniz. Mutfak içinde köşe kısmını ocak şeklinde düzenleyebilir, zarif bir baca tasarımı ile köşe kısmını kazanabilir, dekorasyonunuzun zarif bir dekorasyon olmasını sağlayabilirsiniz.