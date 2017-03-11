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Mutfaklardaki ölü köşeleri kullanmak için 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ, İÇ MİMAR EGEMEN İÇ MİMAR EGEMEN Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonlarında genellikle önemsenmeyen ve mutfak içinde boş boş durup, dekorasyonun zarafetini düşüren ölü köşeler ve ölü alanlar vardır. Bu alanlar her ev hanımının başının belasıdır. Bu ölü alanları veya köşeleri dekorasyona kazandırmadığınızda dekorasyon için harcadığınız emeğin karşılığını alamazsınız. Bu nedenle dekorasyon ile uyumlu bir entegre sistem yapmalı veya dekorasyon içerisinde bu ölü köşeleri ve alanları düşünmelisiniz. Ölü köşeler genellikle mobilyaların sığmadığı, kolon veya taşıyıcı kirişlerin bulunduğu alanlardır. Bu alanları dekorasyona katmak ve şık bir mutfak dekorasyonu yapmak için uzun süreli bir araştırma yapmalı, homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan ölü alanları kullanmak için geliştirilmiş harika fikirleri incelemelisiniz. Bu fikirler doğrultusunda şık bir mutfak dekorasyonu yapabilir, mutfağınıza zarafet kazandırabilirsiniz.

Zarif raflar

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Kapı ile mutfak dolabı arasında kalan diklemesine bir ölü alanı kullanmanın en ideal yolu zarif raf sistemleri tercih etmektir. Zarif raf sistemlerini mutfak ile uyumlu konsepterlerde tercih etmeli uyumlu bir renk ve doku ile şık bir mutfak dekorasyonu hayata geçirilebilir. Ayrıca ölü köşe tamamen bu konseptin bir parçası gibi görüneceğinden mutfakta ölü alan oluşmayacaktır.

Mutfak rafları

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgahının yer aldığı duvarda taşıyıcı kolon veya kiriş varsa örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi uzun mutfak raflarını mutfak dolabı yerine tercih edebilir, simetrik bir sistem ile mutfakta ölü köşe bırakmadan işlevsel ve şık bir mutfak dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu tasarımı daha fazla güzelleştirmek için özel bir aydınlatma düşünebilirsiniz.

Elektronik cihazlar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Mutfakta kalan ölü köşeleri dekorasyona kazandırmak için bu alanları mutfak cihazları ile donatabilirsiniz. Boyutları birbirinden farklı olan  cihazlar için ölü köşe ölçülerinde ahşap kalıp oluşturabilir, hem şık bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz hem de bu ölü köşeyi değerlendirerek mutfak cihazlarını bir arada estetik bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Aksesuar teşhir alanı

Skandynawska prostota!, Urządzamy pod klucz Urządzamy pod klucz İskandinav Mutfak
Urządzamy pod klucz

Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz

Mutfak içinde kalan ölü alanı aksesuar teşhir alanı olarak düşünebilirsiniz. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi köşe alanını aksesuarlar için teşhir alanı, süsleme veya mutfak içinde ilgi çeken bir köşe olarak dekore edebilir, mutfağınızın görselliğini artıracağınız gibi bu ölü alanın mutfakta kötü görünmesinin önüne geçebilirsiniz.

L mutfaklar

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ, İÇ MİMAR EGEMEN İÇ MİMAR EGEMEN Modern Mutfak
İÇ MİMAR EGEMEN

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ

İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN

Mutfak içinde boş alan veya köşe kalmasını istemiyorsanız L mutfak konseptini tercih edebilir, mutfakta işlevsel bir mutfak tezgahı ile harikalar yaratabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak musluk ve evye kısmını tam köşeye tasarlayabilir ve çalışma alanı daha geniş bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz.

Küçük mutfaklar

Estudio Zen, Javier Zamorano Cruz Javier Zamorano Cruz Asyatik Mutfak
Javier Zamorano Cruz

Javier Zamorano Cruz
Javier Zamorano Cruz
Javier Zamorano Cruz

Küçük mutfaklarda  boş alan olmayacağı için köşe alanlar daha fazla önem kazanır. Bu örnek dekorasyonda olduğu gibi mutfağın köşe alanı raflar, elektronik cihazlar veya mutfakta kullanılan büyük mutfak gereçleri ile dekore edilerek köşe kısmı şık bir hale getirilebilir. Böylece küçük mutfak içinde daha fazla kullanım alanına sahip olabilirsiniz.

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Çekmeceler

Cocinas con frentes de cristal, Aura Cocinas Aura Cocinas MutfakDepo & Kiler
Aura Cocinas

Aura Cocinas
Aura Cocinas
Aura Cocinas

Eğer mutfak içinde bir ölü alanınız varsa mutfak dolabına entegre bir çekmece sistemi tasarlayarak bu alanı muhafaza alanlarına çevirebilirsiniz. Üst üste boş alan kadar çekmeceler yerleştirebilir,  mutfakta ihtiyaç duyacağınız ek muhafaza alanlarını oluşturarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

U mutfaklar

Seighochalm, METAL INTERIOR METAL INTERIOR Endüstriyel Mutfak Metal Gri
METAL INTERIOR

METAL INTERIOR
METAL INTERIOR
METAL INTERIOR

Mutfakta ölü köşe alanı istemiyorum diyorsanız örnek mutfak gibi U konsept tercih edebilir mutfağın her karışından faydalanabilirsiniz. Mutfak içinde köşe kısmını ocak şeklinde düzenleyebilir, zarif bir baca tasarımı ile köşe kısmını kazanabilir, dekorasyonunuzun zarif bir dekorasyon olmasını sağlayabilirsiniz.

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