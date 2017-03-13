Öncesi ve sonrası ile bir evin kendine gelişi

Bir çoğumuzu hayatımızın bir kısmını küçük bir evde yaşayarak geçirmişizdir. Küçük evlerin vazgeçilmez dekorasyonu olan minimalist tasarımlar bu küçük evleri yaşanabilir ve konforlu evler haline getirir. bu gün bu tanıma uygun küçük bir evin öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Öncesinde evin ne kadar kötü bir tasarıma ve dekorasyona sahip olduğunu görecek, sonrasında kutsal bir ev haline getirilişine şahit olarak hayran kalacaksınız. Homify öncesi ve sonrası sayfasında yer alan bu küçük kutsal evin tüm detaylarını yakından görmek ve evinizde yapacağınız değişimler için fikir edinmek adına bu evi yakından inceleyelim.
Bir evin konforlu bir ev olması için sade olduğu kadar az sayıda mobilya içermesi gerekir. Bu evin iç dizaynı ve dekorasyonu o kadar yoğun ve kalabalık eşyalardan meydana geliyorki kendinizi bir karmaşanın içinde buluyorsunuz. Küçük bir ev için ideal olmayan bir iç ortama sahip olması konfor düzeyini oldukça azaltmış.
Evin oturma odası içinde bir devrim yapılmış ve sadelik, zariflik bir yaşam tarzına dönüştürülmüş. Kalabalık eşya grubu girmiş yerine sade bir eşya topluluğu getirilmiş. Renk tonları açılmış ve gün ışığı ile muhteşem bir dekorasyona imza atılarak keyifli bir yaşam alanı oluşturulmuş.
Evin mutfak alanı oldukça kötü bir tasarıma sahip. Küçük bir evin mutfak alanı daha küçük olacağı için mutfağın zarif bir tasarıma ve açık tonlarda bir dekorasyona ihtiyacı var. Bu mutfakta bu düşüncelerin aksi hayata geçirilmiş ve görseldeki gibi kötü bir tasarım ile konforsuz bir mutfak meydana gelmiş.
Eski ve kötü tasarımlı mutfak gitmiş yerine tertemiz, aydınlık ve ışıl ışıl bir mutfak getirilmiş. Açık tonlar tercih edilerek gün ışığı ile birlikte ışıl ışıl bir mutfak oluşması sağlanarak konforun en üst düzeyde olmasına özen gösterilmiş. Tasarım çok titiz bir şekilde yapılarak küçük mutfağın fonksiyonel ve işlevsel olması sağlanmış.
Evin dış cephesine baktığınızda 1930 lardan kalma eski bir yapı olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz. Ancak ev bu kadar eski değil. Dış cephe dekorasyonunun çok kötü olması ve renklerin yanlış tercih edilmesi bu hisse kapılmanıza neden oluyor. Tasarımı güzel olan dış cephe kötü bir dekorayson ile kötü bir görsel oluşturmuş.
Dış cephe yeni baştan dekore edilerek muhteşem ve doğal bir dış cephe olması sağlanmış ve dışarıdan baktığınızda yeni inşa edilmiş bir ev hissi uyandırması sağlanmış. Renk seçimleri, doku uyumu, titiz işçilik ile yeni ve doğal bir dış cephe hayata getirilmiş. Ayrıca modern bir dekorasyona imza atılmış ve küçük bir evin bir şahesere dönüşebileceği kanıtlanmış.