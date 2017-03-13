현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Öncesi ve sonrası ile bir evin kendine gelişi

umit atdağ umit atdağ
전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Mutfak
Loading admin actions …

Bir çoğumuzu hayatımızın bir kısmını küçük bir evde  yaşayarak geçirmişizdir.  Küçük evlerin vazgeçilmez dekorasyonu olan minimalist  tasarımlar bu küçük evleri yaşanabilir ve konforlu evler haline getirir. bu gün bu tanıma uygun küçük bir evin öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Öncesinde evin ne kadar kötü bir tasarıma ve dekorasyona sahip olduğunu görecek, sonrasında kutsal bir ev haline getirilişine şahit olarak hayran kalacaksınız. Homify öncesi ve sonrası sayfasında yer alan bu küçük kutsal evin tüm detaylarını yakından görmek ve evinizde yapacağınız değişimler için fikir edinmek adına bu evi yakından inceleyelim.

Öncesi: çok kalabalık

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Duvar & Zemin
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Bir evin konforlu bir ev olması için sade olduğu kadar az sayıda mobilya içermesi gerekir.  Bu evin iç dizaynı ve dekorasyonu o kadar yoğun ve kalabalık eşyalardan meydana geliyorki kendinizi bir karmaşanın içinde buluyorsunuz. Küçük bir ev için ideal olmayan bir iç ortama sahip olması konfor düzeyini oldukça azaltmış.

Sonrası: keyifli bir yaşam

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Oturma Odası
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Evin oturma odası içinde bir devrim yapılmış ve sadelik, zariflik bir yaşam tarzına dönüştürülmüş. Kalabalık eşya grubu girmiş yerine sade bir eşya topluluğu getirilmiş. Renk tonları açılmış ve gün ışığı ile muhteşem bir dekorasyona imza atılarak keyifli bir yaşam alanı oluşturulmuş.

Öncesi: kötü mutfak tasarımı

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Duvar & Zemin
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Evin mutfak alanı oldukça kötü bir tasarıma sahip. Küçük bir evin mutfak alanı daha küçük olacağı için mutfağın zarif bir tasarıma ve açık tonlarda bir dekorasyona ihtiyacı var. Bu mutfakta bu düşüncelerin aksi hayata geçirilmiş ve görseldeki gibi kötü bir tasarım ile konforsuz bir mutfak meydana gelmiş.

Sonrası: temiz, aydınlık ve ışıl ışıl

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Mutfak
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Eski ve kötü tasarımlı mutfak gitmiş yerine tertemiz,  aydınlık ve ışıl ışıl bir mutfak getirilmiş. Açık tonlar tercih edilerek gün ışığı ile birlikte ışıl ışıl bir mutfak oluşması sağlanarak konforun en üst düzeyde olmasına özen gösterilmiş. Tasarım çok titiz bir şekilde yapılarak küçük mutfağın fonksiyonel ve işlevsel olması sağlanmış.

Öncesi: eski dış yapı

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Balkon, Veranda & Teras
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Evin dış cephesine baktığınızda 1930 lardan kalma eski bir yapı olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz. Ancak ev bu kadar eski değil. Dış cephe dekorasyonunun çok kötü olması ve renklerin yanlış tercih edilmesi  bu hisse kapılmanıza neden oluyor. Tasarımı güzel olan dış cephe kötü bir dekorayson ile kötü bir görsel oluşturmuş.

Sonrası: muhteşem ve doğal

전주 인테리어 리모델링, 인벤트 디자인 인벤트 디자인 Modern Evler
인벤트 디자인

인벤트 디자인
인벤트 디자인
인벤트 디자인

Dış cephe yeni baştan dekore edilerek muhteşem ve doğal bir dış cephe olması sağlanmış ve dışarıdan baktığınızda  yeni inşa edilmiş bir ev hissi uyandırması sağlanmış. Renk seçimleri,  doku uyumu,  titiz işçilik ile yeni ve doğal bir dış cephe hayata getirilmiş. Ayrıca modern bir dekorasyona imza atılmış ve küçük bir evin bir şahesere dönüşebileceği kanıtlanmış.

150 metrekarenin altında 10 göz alıcı müstakil ev!
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler