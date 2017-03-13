Öncesi ve sonrası ile bir evin kendine gelişi

Bir çoğumuzu hayatımızın bir kısmını küçük bir evde yaşayarak geçirmişizdir. Küçük evlerin vazgeçilmez dekorasyonu olan minimalist tasarımlar bu küçük evleri yaşanabilir ve konforlu evler haline getirir. bu gün bu tanıma uygun küçük bir evin öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Öncesinde evin ne kadar kötü bir tasarıma ve dekorasyona sahip olduğunu görecek, sonrasında kutsal bir ev haline getirilişine şahit olarak hayran kalacaksınız. Homify öncesi ve sonrası sayfasında yer alan bu küçük kutsal evin tüm detaylarını yakından görmek ve evinizde yapacağınız değişimler için fikir edinmek adına bu evi yakından inceleyelim.