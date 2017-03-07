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Hem içeriden hem dışarıdan muhteşem bir villa

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Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Oturma Odası
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Mimari, toplum yaşamına hem kısa vadede hem de yüzlerce yılı içine alan geniş dönemlerde en çok etki eden, toplumun alışkanlıklarını ve yaşam tarzını biçimlendiren bir alandır. Yalnızca estetik anlamda değil, işlevsel olarak da mimarinin toplum yaşayışındaki etkisi inanılmaz bir büyüklüğe sahiptir. Köprüler, su yolları, kemerler, kervansaraylar, medreseler olmasaydı, bundan yüz yıl öncesine kadar hâlâ bin yıl önce Asya'da yaşanan hayat yaşanıyor olurdu. Mimarinin insan yaşayışı üzerindeki bu geniş tesiri mikro anlamda da aynı şekilde geçerlidir. İçinde yaşadığınız evin estetik ve işlevsel özellikleri yaşam kalitenizi doğrudan doğruya etkiler. Bu yazımızın konusu olan ev de mimari özellikleriyle ilk andan itibaren göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve büyük bir incelikle hesaplanmış fonksiyonel detaylara sahip, hem içeriden hem de dışarıdan muhteşem görünen bir villa. 

Dış cephe

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Yalın, akıcı ve simetrik bir görüntüye sahip olan dış cephe, tek başına ele alındığında sıradan ve üzerinde durulması gereksiz gibi görülebilir. Ancak mimari eserler her zaman çevreleriyle birlikte düşünülmelidir. Bu villayı da çevresindeki yoğun ağaç ve bitki örtüsüyle birlikte düşündüğümüzde, aslında bir hayli sıradan görünen bu dış cephenin çevreyle müthiş bir kontrast oluşturduğunu fark edebiliriz. Tam da bu kontrasttan kaynaklı villa ilk bakışta kendini bütün heybetiyle göstermeyi başarıyor.

Rustik detaylarıyla göz alıcı bir veranda

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Bu evin genel hatları son derece modern ve yeni bir görüntüye sahip olmasına karşın, gerek bahçede gerekse de evin çevresinde pek çok farklı rustik detaya yer verilmiş. Farklı tonlardaki ahşap ürünleriyle dikkat çeken bu veranda da binanın çevresindeki rustik eklentilerden bir tanesi. 

Yüksek tavan

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Oturma Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Dışarıdan bakıldığında insanı çarpan heybetli görüntü iç mekânda da devam ediyor. Üst kat merdivenlerinin de bulunduğu geniş salon bölümünün tavan yüksekliği beş metrenin üzerinde. Bu da ortama inanılmaz bir ferahlık ve gösterişli bir hava katıyor doğal olarak.

Müthiş bir doğal aydınlatma

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dış cepheden bakıldığında iki dikey sıra olarak görünen pencerelerin içeride nasıl iddialı bir doğal aydınlatma sağladığını da belirtmeden geçmeyelim. Öyle ki dış ve iç mekân ayrımını silikleştirecek kalitede bir iç mekân aydınlatması söz konusu diyebiliriz.

Sıradışı kalitede bir ahşap işçiliği

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Banyo
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Hemen her bölümü ve her detayıyla eski ve yeniyi, modern olanla rustik detayları, beton başta olmak üzere çeşitli teknolojik inşaat malzemeleriyle ahşap ve camı harmanlayan ve ortaya mükemmel bir denge çıkaran bu villanın mutlaka vurgulanması gereken bir başka niteliği de ahşap bölümlerde dikkat çeken olağanüstü işçilik kalitesi. Hemen her türden ahşap ürününün neredeyse el değmeden fabrika süreçlerinde üretildiği ve buna bağlı olarak da kalitenin gözle görülür biçimde düştüğü bir dönemde bu nitelikte bir ahşap işçiliğine parasını ödeyerek bile ulaşmak pek kolay değil doğrusu.

Aydınlık ve huzurlu bir yatak odası

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Yatak Odası
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin hemen her odasında olduğu gibi son derece geniş pencerelerle aydınlatılan bu yatak odasında gül kurusu ve bordonun karışımından oluşan görece koyu bir duvar rengi tercih edilmiş. Daha güçlü bir karanlık hissiyatı oluşturması için yatak odalarında koyu renkler tercih etmek zaman zaman iyi bir fikir olabiliyor. Burada da gündüz saatlerindeki doğal aydınlatmayı güvenildiğinden olsa gerek, böyle bir renk kullanımı için fazlaca tereddüt edilmemiş. 

Temizlik yaparken genelde unutulan 5 püf nokta
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