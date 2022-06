Hem içeriden hem dışarıdan muhteşem bir villa

Hemen her bölümü ve her detayıyla eski ve yeniyi, modern olanla rustik detayları, beton başta olmak üzere çeşitli teknolojik inşaat malzemeleriyle ahşap ve camı harmanlayan ve ortaya mükemmel bir denge çıkaran bu villanın mutlaka vurgulanması gereken bir başka niteliği de ahşap bölümlerde dikkat çeken olağanüstü işçilik kalitesi. Hemen her türden ahşap ürününün neredeyse el değmeden fabrika süreçlerinde üretildiği ve buna bağlı olarak da kalitenin gözle görülür biçimde düştüğü bir dönemde bu nitelikte bir ahşap işçiliğine parasını ödeyerek bile ulaşmak pek kolay değil doğrusu.