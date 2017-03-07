Hem içeriden hem dışarıdan muhteşem bir villa

Mimari, toplum yaşamına hem kısa vadede hem de yüzlerce yılı içine alan geniş dönemlerde en çok etki eden, toplumun alışkanlıklarını ve yaşam tarzını biçimlendiren bir alandır. Yalnızca estetik anlamda değil, işlevsel olarak da mimarinin toplum yaşayışındaki etkisi inanılmaz bir büyüklüğe sahiptir. Köprüler, su yolları, kemerler, kervansaraylar, medreseler olmasaydı, bundan yüz yıl öncesine kadar hâlâ bin yıl önce Asya'da yaşanan hayat yaşanıyor olurdu. Mimarinin insan yaşayışı üzerindeki bu geniş tesiri mikro anlamda da aynı şekilde geçerlidir. İçinde yaşadığınız evin estetik ve işlevsel özellikleri yaşam kalitenizi doğrudan doğruya etkiler. Bu yazımızın konusu olan ev de mimari özellikleriyle ilk andan itibaren göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve büyük bir incelikle hesaplanmış fonksiyonel detaylara sahip, hem içeriden hem de dışarıdan muhteşem görünen bir villa.