Salon tasarımında karşılaşacağınız 8 ikilem – ve çözüm yolları!

Bir evin tüm odaları eşit bir yaşamın parçasıdır. Bu odaları içinde yer alan radyatör, eski halı, sınırlı oturma grubu, farklı şekillerdeki mobilyalar gibi parçalar sizi dekorasyon sırasında zorlayacaktır. Bu parçaları bir arada kullanmak veya bir kaçı ile zarif bir konsept oluşturmak ikilemleri arasında kalacak ve karar verme de zorlanacaksınız. Bu aşamada ikilemlerden yararlanarak şık bir dekorasyon oluşturmak için homify farklı fikirler sayfasında yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu gün bu ikilemler kullanılarak muhteşem dekorasyonlar oluşturulan farklı salonları inceliyoruz. Bu salonlarda her ayrıntı göz önünde tutularak yapılan dekorasyonları inceleyerek evinizde bu çözümleri kullanabilir, salonlarınızda harikalar yaratabilirsiniz.