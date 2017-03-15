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Salon tasarımında karşılaşacağınız 8 ikilem – ve çözüm yolları!

umit atdağ umit atdağ
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Oturma Odası
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Bir evin tüm odaları eşit bir yaşamın parçasıdır.  Bu odaları içinde yer alan radyatör, eski halı, sınırlı oturma grubu, farklı şekillerdeki mobilyalar gibi parçalar  sizi dekorasyon sırasında zorlayacaktır. Bu parçaları bir arada kullanmak veya bir kaçı ile zarif bir konsept oluşturmak ikilemleri  arasında kalacak ve karar verme de zorlanacaksınız. Bu aşamada ikilemlerden yararlanarak şık bir dekorasyon oluşturmak için homify  farklı fikirler sayfasında yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu gün bu ikilemler kullanılarak muhteşem dekorasyonlar oluşturulan farklı salonları inceliyoruz. Bu salonlarda  her ayrıntı göz önünde tutularak yapılan dekorasyonları inceleyerek  evinizde bu çözümleri kullanabilir, salonlarınızda harikalar yaratabilirsiniz.

Eski radyatörler

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!

Evinizde yer alan panel radyatörleri şık bir şekilde dekore etmek için ahşap kaplamalardan yararlanabilirsiniz. Ahşaplar ile dilim radyatörler şık bir şekilde kaplanarak salon içinde hem doğal hem de zarif bir alan oluşturarak eski radyatörlerin kötü görüntüsünü kapatmış olursunuz. Ayrıca bu alanın etrafını çiçekler ile kapattığınızda salon içinde doğal bir köşe oluşturabilirsiniz.

Eski halılar

Rug Lines Blue, Unico Rugs Unico Rugs Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon İpek Kırmızı
Unico Rugs

Unico Rugs
Unico Rugs
Unico Rugs

Evinizde yer alan eski halıları kullanmak istiyorsanız veya yeni halı için bütçeniz yoksa eski halıları renklendirerek kullanabilirsiniz. Özel tekstil boyaları iel yapacağınız renklendirme işlemi sonrasında yeni bir halı gibi görünecek olan  eski halınız salon içinde en fazla ilgi çeken obje olacaktır. Zemin ile uyumlu renkler tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır.

Modern ve yumuşak bir kitaplık

Study Shelves Inside Studio Ltd Çalışma Odası
Inside Studio Ltd

Study Shelves

Inside Studio Ltd
Inside Studio Ltd
Inside Studio Ltd

Salon içinde yer alan boş alanları modern bir şekilde kullanmak istiyorsanız örnek kitaplık gibi yumuşak ve estetik bir tasarıma sahip kitaplık tercih edebilir veya eski kitaplığınızı modern bir şekilde yenileyebilirsiniz. Eski mobilyalar ile uyumlu bir kitaplık onarımı yapıp boyayabilir, modern  ve yumuşak bir tasarımı olan yeni bir kitaplık tercih edebilirsiniz.

Çok fazla raf

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding door to lower unit Lamco Design LTD Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Lamco Design LTD

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding door to lower unit

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Evinizde farklı bir duvar tasarımı yapmak istiyorsanız hem kitaplık hem de duvar süslemesi olarak düşünebileceğiniz çok fazla raf sayısı olan kitaplık tercih edebilirsiniz. Duvarı baştan başa sarmış bir ağaç kökü görüntüsüne sahip olan bu kitaplık ile hem duvarınızı zarif bir duvar haline getirebilir hem de kitaplarınız için ideal muhafaza alanları oluşturabilirsiniz.

Minimal mobilyalar

Beach Loft, Collage Designs Collage Designs Modern Oturma Odası Mozaik Beyaz
Collage Designs

Collage Designs
Collage Designs
Collage Designs

Minimalist bir dekorasyon seviyorsanız evinizde iki kişiye özel bir tasarım yapabilir, salonu bildiğimiz salonlardan farklı olarak dekore edebilirsiniz. Çok az bir oturma alanı ayırarak geri kalan alanı şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Örnek salonda benzer bir uygulama yapılmış iki koltuk ile salon dekorasyonu tamamlanmış ve çok şık bir salon ortaya çıkarılmış.

Farklı renkler

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Oturma Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

İkilem olarak karşılaşacağınız en büyük sorun renk seçimi ve doku uyumudur. Tercih edeceğiniz renkler birbiri ile uyumlu olduğu kadar  iç mekan renkleri ile de uyumlu olmak zorundadır. Aksi durumda kötü bir dekorasyon yapabilirsiniz. Eğer iç mekanda  bej ağırlıklı bir dekorasyon yapıyorsanız tüm mobilyalar yakın tonlarda olmalı ve sırıtmamalıdır.

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Farklı mimari farklı dekorasyon

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Oturma Odası
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Evinizde normal mimari dışında farklı bir mimari varsa  bu mimariye uygun farklı ve ilgi çekici bir dekorasyon yapmalısınız. Örnek dekorasyonda olduğu gibi mat mavi renkli fayanslar,  mavi duvarlar ve beyaz tavan bu alanın bir saray odası, bir şato gibi görünmesini sağlamış. 

Watercolor graphics Pixers İskandinav Oturma Odası wall mural,wallpaper,abstract,painting
Pixers

Watercolor graphics

Pixers
Pixers
Pixers

Evinizde bir ressam edasıyla duvar boyamak istiyorsanız salonun en büyük duvarından başlamalısınız. Salon içinde en büyük duvarı farklı renklerin bir arada kullanıldığı bir tabloya çevirebilir,  salon içinde kullanacağınız beyaz koltuk oturma grubunu  oldukça şık bir şekilde kullanabilirsiniz.

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