Salon tasarımında karşılaşacağınız 8 ikilem – ve çözüm yolları!

Bir evin tüm odaları eşit bir yaşamın parçasıdır. Bu odaları içinde yer alan radyatör, eski halı, sınırlı oturma grubu, farklı şekillerdeki mobilyalar gibi parçalar sizi dekorasyon sırasında zorlayacaktır. Bu parçaları bir arada kullanmak veya bir kaçı ile zarif bir konsept oluşturmak ikilemleri arasında kalacak ve karar verme de zorlanacaksınız. Bu aşamada ikilemlerden yararlanarak şık bir dekorasyon oluşturmak için homify farklı fikirler sayfasında yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu gün bu ikilemler kullanılarak muhteşem dekorasyonlar oluşturulan farklı salonları inceliyoruz. Bu salonlarda her ayrıntı göz önünde tutularak yapılan dekorasyonları inceleyerek evinizde bu çözümleri kullanabilir, salonlarınızda harikalar yaratabilirsiniz.
Evinizde yer alan panel radyatörleri şık bir şekilde dekore etmek için ahşap kaplamalardan yararlanabilirsiniz. Ahşaplar ile dilim radyatörler şık bir şekilde kaplanarak salon içinde hem doğal hem de zarif bir alan oluşturarak eski radyatörlerin kötü görüntüsünü kapatmış olursunuz. Ayrıca bu alanın etrafını çiçekler ile kapattığınızda salon içinde doğal bir köşe oluşturabilirsiniz.
Evinizde yer alan eski halıları kullanmak istiyorsanız veya yeni halı için bütçeniz yoksa eski halıları renklendirerek kullanabilirsiniz. Özel tekstil boyaları iel yapacağınız renklendirme işlemi sonrasında yeni bir halı gibi görünecek olan eski halınız salon içinde en fazla ilgi çeken obje olacaktır. Zemin ile uyumlu renkler tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır.
Salon içinde yer alan boş alanları modern bir şekilde kullanmak istiyorsanız örnek kitaplık gibi yumuşak ve estetik bir tasarıma sahip kitaplık tercih edebilir veya eski kitaplığınızı modern bir şekilde yenileyebilirsiniz. Eski mobilyalar ile uyumlu bir kitaplık onarımı yapıp boyayabilir, modern ve yumuşak bir tasarımı olan yeni bir kitaplık tercih edebilirsiniz.
Evinizde farklı bir duvar tasarımı yapmak istiyorsanız hem kitaplık hem de duvar süslemesi olarak düşünebileceğiniz çok fazla raf sayısı olan kitaplık tercih edebilirsiniz. Duvarı baştan başa sarmış bir ağaç kökü görüntüsüne sahip olan bu kitaplık ile hem duvarınızı zarif bir duvar haline getirebilir hem de kitaplarınız için ideal muhafaza alanları oluşturabilirsiniz.
Minimalist bir dekorasyon seviyorsanız evinizde iki kişiye özel bir tasarım yapabilir, salonu bildiğimiz salonlardan farklı olarak dekore edebilirsiniz. Çok az bir oturma alanı ayırarak geri kalan alanı şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Örnek salonda benzer bir uygulama yapılmış iki koltuk ile salon dekorasyonu tamamlanmış ve çok şık bir salon ortaya çıkarılmış.
İkilem olarak karşılaşacağınız en büyük sorun renk seçimi ve doku uyumudur. Tercih edeceğiniz renkler birbiri ile uyumlu olduğu kadar iç mekan renkleri ile de uyumlu olmak zorundadır. Aksi durumda kötü bir dekorasyon yapabilirsiniz. Eğer iç mekanda bej ağırlıklı bir dekorasyon yapıyorsanız tüm mobilyalar yakın tonlarda olmalı ve sırıtmamalıdır.
Evinizde normal mimari dışında farklı bir mimari varsa bu mimariye uygun farklı ve ilgi çekici bir dekorasyon yapmalısınız. Örnek dekorasyonda olduğu gibi mat mavi renkli fayanslar, mavi duvarlar ve beyaz tavan bu alanın bir saray odası, bir şato gibi görünmesini sağlamış.
Evinizde bir ressam edasıyla duvar boyamak istiyorsanız salonun en büyük duvarından başlamalısınız. Salon içinde en büyük duvarı farklı renklerin bir arada kullanıldığı bir tabloya çevirebilir, salon içinde kullanacağınız beyaz koltuk oturma grubunu oldukça şık bir şekilde kullanabilirsiniz.