Dolap yaptırmadan önce mutlaka görmeniz gereken 10 muhteşem model

Yatak odalarında yer alan gardroplar, dolaplar ve elbise rafları hayatımızı kolaylaştırdıkları gibi elbiselerimizin düzenli ve birbirinden ayrı bir şekilde temiz kalmasını sağlar. Bu nedenle her yatak odasında veya giyinme odasında mutlaka bir adet dolap yer alır. Dolaplar kullanıcının tarzına ve kullanım şekline göre tasarlanabildiği için günümüzde hem modern hem de kullanışlı modelleri göz önündedir. sizlerde dolap ihtiyaçlarınız için kendi tasarımınızı yapabilir veya homif yatak odası modellerinde yer alan dolaplardan birini tercih edebilir veya farklı dolap modeli tercih etmeden önce sizler için derlediğimiz birbirinden şık ve modern dolap modellerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Her tarza uygun olan bu dolap modellerini yakından inceleyelim.
Yatak odasında yer alacak olan dolabın çok rafı olması sizin için avantaj oluşturacaktır. Örnek dolap modelini tercih ederek elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz gibi ayakkabılarınızı da aynı dolap içinde muhafaza edebilir ve koruyabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonuna özen gösteren bir yapınız varsa örnek dolap modelini tercih edebilir, hem elbiselerinizi zarif bir dolap içinde muhafaza edebilir hem de sürgülü kapağı ile kolay bir kullanımı olan bir dolaba sahip olabilirsiniz.
Yatak odasında ölü alan kalmasın istiyorsanız örnek dolap modeli gibi bir model tercih edebilir, yatak odasında boş alan bırakmadığınız gibi estetik, şık ve modern bir dolaba sahip olarak elbiselerinizi daha kolay muhafaza edebilirsiniz.
Yatak odasında model olarak sade ama çok fonksiyonlu bir dolap tercih ederek hem minimalist düşüncenize uygun bir dolaba sahip olabilir hem de renkli dış tasarımı ile yatak odanızın daha renkli bir yatak odası olmasını sağlayabilirsiniz.
Geleneksel dolaplarda yer alan alt çekmeceleri bu dolap tasarımına entegre ederek ve hem modern hem de geleneksel bir dolap ile yatak odasını şenlendirebilirsiniz. Yatak odanızda çocukluğunuzu hatırlayarak geçmişe yolculuk yapabilir modern hali ile yatak odanıza farklı bir hava verebilirsiniz.
Yatak odasında hem dolap hem de tv ünitesi görevi gören bir modele sahip olabilir örnek dolap modelini tercih edebilirsiniz. Camlı kapakları ile zarafet dolu olan orta bölümünde tv yi muhafaza etmenizi sağlayan işlevsel bir dolaba sahip olabilirsiniz.
Evlerinizde kapaksız dolaplar tercih ederek farklılığınızı yatak odanıza yansıtabilirsiniz. Yatak odası içinde kapağı olmayan dolaplar tercih edip aynı zamanda dolap içinde mobil çekmeceler kullanarak yatak odası dekorasyonuna renk katabilir ve modern bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Dolap modelleri genellikle kapaklı ve iç ortamdan izole edilmiş modellerdir. Ancak bu dolap modelimiz niş alandan faydalanılarak yapılan oda içinde sanki odanın bir parçasıymış havası veren bir model olarak tam size göre. Yatak odasının bir köşesinde sanki başka bir dünya varmış hissine bu dolap ile sahip olabilirsiniz.
Evinizde vintage bir dekorasyon yapmışsanız ve yatak odası da aynı akıma sahip ise vintage bir dolap tercih ederek evinizin bütünlüğünü bozmadan şık bir dekorasyon yapabilir, yatak odanızda çok farklı bir dolap modeli ile harikalar yaratabilirsiniz.
Yatak odası içinde boy aynası yerine ayna kapaklı dolap modelleri tercih edebilir, aynalar ile yatak odanızda harikalar yaratabilirsiniz.Ayrıca dolabın bir kısmını açık bırakabilir, rafları istediğiniz gibi süs ve aksesuar teşhir alanı olarak kullanabilirsiniz.