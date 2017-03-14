현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dolap yaptırmadan önce mutlaka görmeniz gereken 10 muhteşem model

umit atdağ umit atdağ
Квартира на Можайском шоссе, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Eklektik Yatak Odası
Loading admin actions …

Yatak odalarında yer alan gardroplar, dolaplar ve elbise rafları hayatımızı kolaylaştırdıkları gibi  elbiselerimizin düzenli ve birbirinden ayrı bir şekilde temiz kalmasını sağlar. Bu nedenle her yatak odasında veya giyinme odasında mutlaka bir adet dolap yer alır. Dolaplar kullanıcının tarzına ve kullanım şekline göre tasarlanabildiği için günümüzde hem modern hem de kullanışlı modelleri göz önündedir. sizlerde dolap ihtiyaçlarınız için kendi tasarımınızı yapabilir veya homif yatak odası modellerinde yer alan dolaplardan birini tercih edebilir veya farklı dolap modeli tercih etmeden önce sizler için derlediğimiz birbirinden şık ve modern dolap modellerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Her tarza uygun olan bu dolap modellerini yakından inceleyelim.

Çok raflı dolaplar

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Yatak odasında yer alacak olan dolabın çok rafı olması sizin için avantaj oluşturacaktır.  Örnek dolap modelini tercih ederek elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz gibi ayakkabılarınızı da aynı dolap içinde muhafaza edebilir ve koruyabilirsiniz.

Beyaz ve zarif

Ankleideraum hinter Schiebetüre, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Yatak odası dekorasyonuna özen gösteren bir yapınız varsa örnek dolap modelini tercih edebilir, hem elbiselerinizi zarif bir dolap içinde muhafaza edebilir hem de sürgülü kapağı ile kolay bir kullanımı olan bir dolaba sahip olabilirsiniz.

L konsept dolaplar

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land. ddonmez Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
ddonmez

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land.

ddonmez
ddonmez
ddonmez

Yatak odasında ölü alan kalmasın istiyorsanız örnek dolap modeli gibi bir model tercih edebilir,  yatak odasında boş alan bırakmadığınız gibi estetik, şık ve modern bir dolaba sahip olarak elbiselerinizi daha kolay muhafaza edebilirsiniz.

Renkli ve sade dolaplar

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Yatak odasında model olarak sade ama çok fonksiyonlu bir dolap tercih ederek hem minimalist düşüncenize uygun bir dolaba sahip olabilir hem de renkli dış tasarımı ile yatak odanızın daha renkli bir yatak odası olmasını sağlayabilirsiniz.

Geleneksel ve moder

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Eklektik Yatak Odası
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Geleneksel dolaplarda yer alan alt çekmeceleri bu dolap tasarımına entegre ederek ve hem modern hem de geleneksel bir dolap ile yatak odasını şenlendirebilirsiniz. Yatak odanızda çocukluğunuzu hatırlayarak geçmişe yolculuk yapabilir modern hali ile yatak odanıza farklı bir hava verebilirsiniz.

Modern tasarımlar

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasında hem dolap hem de tv ünitesi görevi gören bir modele sahip olabilir örnek dolap modelini tercih edebilirsiniz. Camlı kapakları ile zarafet dolu olan orta bölümünde tv yi muhafaza etmenizi sağlayan işlevsel bir dolaba sahip olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Kapaksız dolaplar

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Evlerinizde kapaksız dolaplar tercih ederek farklılığınızı yatak odanıza yansıtabilirsiniz. Yatak odası içinde kapağı olmayan dolaplar tercih edip aynı zamanda dolap içinde mobil çekmeceler kullanarak yatak odası dekorasyonuna renk katabilir ve modern bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Oda içinde dolap modelleri

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Yatak Odası
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Dolap modelleri genellikle kapaklı ve iç ortamdan izole edilmiş modellerdir. Ancak bu dolap modelimiz niş alandan faydalanılarak yapılan  oda içinde sanki odanın bir parçasıymış havası veren bir model olarak tam size göre. Yatak odasının bir köşesinde sanki başka bir dünya varmış hissine bu dolap ile sahip olabilirsiniz.

Vintage modeller

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Siyah
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Evinizde vintage bir dekorasyon yapmışsanız ve yatak odası da aynı akıma sahip ise vintage bir dolap tercih ederek evinizin bütünlüğünü bozmadan şık bir dekorasyon yapabilir, yatak odanızda çok farklı bir dolap modeli ile harikalar yaratabilirsiniz.

Aynalı modeller

Квартира на Можайском шоссе, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova Eklektik Yatak Odası
Irina Tatarnikova

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Yatak odası içinde boy aynası yerine ayna kapaklı dolap modelleri tercih edebilir, aynalar ile yatak odanızda harikalar yaratabilirsiniz.Ayrıca dolabın bir kısmını açık bırakabilir, rafları istediğiniz gibi süs  ve aksesuar teşhir alanı olarak kullanabilirsiniz.

Organize bir mutfak için 9 şaşırtıcı depolama fikri
Bu dolap modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler