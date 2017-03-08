Türkiye'den çizgi ötesi bir güzellik

Dekorasyonun yalnızca çeşitl mobilyaları bir araya getirmek ve bunların üzerine rastgele serpiştirilmiş aksesuarlar eklemekten ibaret olan basit bir iş olmadığını, bir evi ya da iş yerini dekore etmek için profesyonellerden yardım almadan sağlıklı sonuç almanın hiç de kolay olmadığını zaman zaman yazılarımızda vurguluyoruz. Nitekim gerçek bir iç mimarın ya da dekoratörün elinden çıkmış bir ev ile el yordamıyla dekore edilmiş bir ev arasındaki farkı anlamak da hiç zor değildir. Evlerimiz gerek mimari özellikleri gerekse de dekorasyonlarıyla gündelik yaşantımız ve yaşam kalitemiz üzerinde son derece dolaysız bir etkiye sahiptir. Burada yalnızca yüksek tavanlardan kaynaklanan bir ferahlık ya da geniş pencereler ve doğru cepheler sayesinde kazanılan güçlü gün ışığı gibi en temel unsurlardan söz etmiyoruz. Estetik olarak da dekorasyonun insan sağlığı ve ruh hali üzerindeki etkisi üzerinden atlanamayacak kadar fazladır. Bu yazımızın konusu olan dekorasyon projesi, bu işin gerçekten ne kadar önemli olduğunu ve gerçek bir profesyonelin elinden çıktığını nasıl muhteşem sonuçlar ortaya çıktığını son derece yalın ve özlü biçimde anlatıyor. Dilerseniz bu projeyi detaylarıyla incelemeye çalışalım.