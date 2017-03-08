Türkiye'den çizgi ötesi bir güzellik

Dekorasyonun yalnızca çeşitl mobilyaları bir araya getirmek ve bunların üzerine rastgele serpiştirilmiş aksesuarlar eklemekten ibaret olan basit bir iş olmadığını, bir evi ya da iş yerini dekore etmek için profesyonellerden yardım almadan sağlıklı sonuç almanın hiç de kolay olmadığını zaman zaman yazılarımızda vurguluyoruz. Nitekim gerçek bir iç mimarın ya da dekoratörün elinden çıkmış bir ev ile el yordamıyla dekore edilmiş bir ev arasındaki farkı anlamak da hiç zor değildir. Evlerimiz gerek mimari özellikleri gerekse de dekorasyonlarıyla gündelik yaşantımız ve yaşam kalitemiz üzerinde son derece dolaysız bir etkiye sahiptir. Burada yalnızca yüksek tavanlardan kaynaklanan bir ferahlık ya da geniş pencereler ve doğru cepheler sayesinde kazanılan güçlü gün ışığı gibi en temel unsurlardan söz etmiyoruz. Estetik olarak da dekorasyonun insan sağlığı ve ruh hali üzerindeki etkisi üzerinden atlanamayacak kadar fazladır. Bu yazımızın konusu olan dekorasyon projesi, bu işin gerçekten ne kadar önemli olduğunu ve gerçek bir profesyonelin elinden çıktığını nasıl muhteşem sonuçlar ortaya çıktığını son derece yalın ve özlü biçimde anlatıyor. Dilerseniz bu projeyi detaylarıyla incelemeye çalışalım.
Villanın henüz bahçesine adım attığınız andan itibaren iç mekânla ilgili kuvvetli ipuçları bulmak hiç de zor değil. Klasik çizgileriyle ve heybetli görüntüsüyle dikkat çeken bir binayla karşı karşıyayız.
Her ne kadar bahçe düzenlemesi ve tasarımı peyzaj mimarlığının alanı olsa da, veranda, balkon, teras gibi yarı açık mekânlar daha ortada kaldığı için hem iç dekorasyonun hem de bahçe düzenlemesinin konusu olarak ele alınabilirler.
Yoğun bir beyaz kullanımının dikkat çektiği mutfak, ilk andan itibaren karakterini belli eden ve kendine özgü bir tarzı olan bir mekân olduğunu gösteriyor. Ankastre donatılarda siyah renk tercihi yoğun beyaz kullanımını dengeliyor. Zemindeki desenli karolarsa bu tabloyu harika biçimde tamamlıyor.
Görece dar ve uzun bir yerleşimi olan mutfak, bu biçiminden kaynaklı güzel bir derinliğe sahip. Mutfağın bittiği noktada bulunan geniş pencereler de bu derinliği gün ışığıyla tamamlıyor.
Aslında oldukça geniş bir iç hacme sahip olan bu evde oturma odası bilinçli olarak çok büyük tasarlanmamış. Bu tercihli küçüklük de oturma odasına sıcacık bir hava katıyor demek yanlış olmaz. Bu sıcaklık zemin, halı, mobilya ve özellikle de aksesuar tercihleri ile desteklenmiş.
Oturma odasının haricinde daha geniş misafir gruplarının ağırlanması için son derece büyük bir salon da bulunuyor. Deri koltukları ve elegan tarzıyla göz kamaştıran salonda renk tercihleri de oldukça başarılı.
Yemek odasında genel olarak hakim olan klasik çizgiler, geniş yemek masası ve sandalyelerindeki muhteşem ahşap işçiliğiyle adeta bir üst noktaya sıçramış. Mekânın geneline göre daha modern bir görünüme sahip olan aydınlatma grubu ise küçük ve şık bir kontrastla bu tabloyu tamamlıyor.
Bir banyoda temel işlevleri zora sokmadan estetik bir görüntü yaratmak her zaman çok kolay olmayabilir. Özellikle bu ev gibi klasik bir tarzın hakim olduğu evlerde, zaman zaman çok abartılı ve neredeyse işlevini yerine getiremez hale gelmiş banyolarla karşılaşabiliyoruz. Burada ise son derece ölçülü, zarif, sade ve aslında tam da olması gerektiği gibi bir banyoyla karşı karşıyayız.
Merkezinde bir şöminenin bulunduğu kışık salonda ise adeta bir dağ evinin salonunu andıran bir hava olduğunu söylemek yanlış olmaz. Geniş ve rahat oturma grubu, son derece ilginç bir tasarıma sahip avizeler, halılar ve elbette şömine ile ortaya çıkan bütün, şehrin ortasında bir dağ evi keyfi vaat ediyor demek yanlış olmaz.