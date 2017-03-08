Modern pergolalar: Her terasa yakışacak 10 farklı tasarım

Nihayet havalar ısınmaya başladı ve artık balkonlara, teraslara veya varsa bahçeye taşınmanın vakti yaklaştı. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmek insanda pozitif bir ruh hali uyandırıyor, bu durum belki de ilkel halimize hitap ediyor. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir. Peki ya havalar tamamen ısındığında ve güneş iyice kızgın bir hal aldığında? Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirmek için gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zorunlu bir durum haline geliyor. Üstelik yalnızca kendimizi değil, eşyalarımızı da güneşın zararlı ışınlarından korumak ve hatta evin içine gelen güneşi bir miktar engellemek için gölgeleme sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz.
Bugünkü yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için inşa edilebilecek en işlevsel ve dekoratif pergola modellerinin yer aldığı bir derleme hazırladık. Farklı açık hava mekanları, farklı malzemeler ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir pergola yaratmak isteyen okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecektir.
Fotoğraftaki bu örnekte ise yine ahşap bir konstrüksiyon görüyoruz, ancak bu ahşap konstrüksiyonun çatı kaplamaları için farklı seçenekler kullanılmış. Oturma grubunun yer aldığı kısım güneş ışınlarını geçirmemesi için tamamen kapalı, fotoğrafta sağda kalan kısım ise yalnızca geçiş alanı ve duvarlara yağmur suyu gelmeseni engelleyecek şekilde kapalı olmakla birlikte, içeriyi karanlık yapmaması için tamamen şeffaf bir malzeme ile kaplanmış.
İlk örneğimiz taş kaplı bir yapının terasından. Ahşap pergolanın verdiği rustik görünümü vermese de, koyu kahve tonundaki rengi sayesinde iyi bir uyum yakalanmış. Bu pergolanın avantajı ise, alüminyum gibi hafif bir malzemeden imal edilmesi nedeniyle taşıyıcı kolonlara ihtiyaç duyulmadan monte edilebilmesi. Ne köşeden ne de kenarlardan hiçbir kolona ihtiyaç duymayan ve böylece bahçe/manzara görüntüsünü bölmeyen bu pergola, mekanın da daha özgürce döşenmesini sağlıyor.
Bu örneğimiz oldukça enteresan. Yapının kolonyal stiline uygun bir biçimde, gövdesinden ileri doğru çıkan ahşap kalasların üstüne, metal parçalarla cam çatı monte edilmiş ve ortaya son derece göz alıcı, eklektik bir tasarım ortaya çıkmış. Güneşi önleme konusunda büyük bir başarı beklemesek de, görsellik şahane! Yaz aylarında cam ve ahşap arasından beyaz bez şeritler geçirilerek daha işlevsel hale getirilebilir.
Fotoğraftaki örnekte ise bir evin ana giriş cephesini görüyoruz. Modern bir mimariye sahip olan yapının ana girişine yapının mimarisine uygun bir portico inşa edilmiş. Portico deyince ilk akla gelen üçgen formunda, kiremitli bir yap yerine, hafif bir malzeme olan alüminyumdan, keskin çizgilere sahip bir pergola şeklindeki bu yapı zemine tamamen paralel.
Bu geniş terasa ise ticari mekanlarda da sıklıkla gördüğümüz, elektrikli açılır kapanır bir sistem döşenmiş. Gün ışığı ve yağmurdan korunmak için kapatılabilecek, geceleri ise yıldızları izlemek için açılabilecek bu sistemler biraz maliyetli olmakla birlikte son derece kullanışlı.
Bu örneğimizde yine bir portico benzeri bir çalışma görüyoruz. Bu sefer ahşap bir yürüyüş yolu üzerine ahşap bir pergola çalışması gerçekleştirilmiş. Sıcak yaz aylarında, arxu edilirse branda geçirilebilir.
Kırsal stilde bir eve mükemmel bir pergola! Bu tür pergolalarda ahşap kolonlar üzerinde sağlam bir biçimde duran ahşap iskelet genellikle çatısız bırakılıyor ve bahar ayalarında yağraklanıp yayılan sarmaşık bitkileri ise gölge sağlanıyor. Peyzaj mimarından bu konuda yardım alabilirsiniz.
Taş sütünlar ve kızıl kiremitli ahşap pergolalar da mükemmel bir klasik, üstelik doğan/batan güzeşi kesmek için kullanılan açık renkli perdeler ile romantik bir görünüm de oluşturuyor.
Eklektik bir görünüm için modern stildeki evinize bambu ve sazlardan bir pergola çalışması yaptırabilir, mekanın çağdaş havasını sıcak ve doğal malzemeler ile kırarak davetkar ve son derece sempatik bir görünüm oluşturabilirsiniz.
Metal ve desenli camdan yapılmış bu mekana özel pergolada ise mpdernize edilmiş bir Art Nouveau havası yakalanmış. Paris'teki metro istasyonu girişlerinin ikonik stili bu pergolada sanki stilize edilerek çağdaş bir hale getirilmiş.
Bu yazımız ilginizi çektiyse, 'Yaza hazırlık yapmak isteyenler için 6 şahane teras düzenlemesi' başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.