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Modern pergolalar: Her terasa yakışacak 10 farklı tasarım

Özlem K. Özlem K.
The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
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Nihayet havalar ısınmaya başladı ve artık balkonlara, teraslara veya varsa bahçeye taşınmanın vakti yaklaştı. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmek insanda pozitif bir ruh hali uyandırıyor, bu durum belki de ilkel halimize hitap ediyor. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir. Peki ya havalar tamamen ısındığında ve güneş iyice kızgın bir hal aldığında? Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirmek için gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zorunlu bir durum haline geliyor. Üstelik yalnızca kendimizi değil, eşyalarımızı da güneşın zararlı ışınlarından korumak ve hatta evin içine gelen güneşi bir miktar engellemek için gölgeleme sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Bugünkü yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için inşa edilebilecek en işlevsel ve dekoratif pergola modellerinin yer aldığı bir derleme hazırladık. Farklı açık hava mekanları, farklı malzemeler ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir pergola yaratmak isteyen okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecektir.

1) İki farklı ihtiyaç için iki farklı malzeme seçimi

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Rustik Garaj / Hangar
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Fotoğraftaki bu örnekte ise yine ahşap bir konstrüksiyon görüyoruz, ancak bu ahşap konstrüksiyonun çatı kaplamaları için farklı seçenekler kullanılmış. Oturma grubunun yer aldığı kısım güneş ışınlarını geçirmemesi için tamamen kapalı, fotoğrafta sağda kalan kısım ise yalnızca geçiş alanı ve duvarlara yağmur suyu gelmeseni engelleyecek şekilde kapalı olmakla birlikte, içeriyi karanlık yapmaması için tamamen şeffaf bir malzeme ile kaplanmış.

2) Alüminyum pergola

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Akdeniz Bahçe
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

İlk örneğimiz taş kaplı bir yapının terasından. Ahşap pergolanın verdiği rustik görünümü vermese de, koyu kahve tonundaki rengi sayesinde iyi bir uyum yakalanmış. Bu pergolanın avantajı ise, alüminyum gibi hafif bir malzemeden imal edilmesi nedeniyle taşıyıcı kolonlara ihtiyaç duyulmadan monte edilebilmesi. Ne köşeden ne de kenarlardan hiçbir kolona ihtiyaç duymayan ve böylece bahçe/manzara görüntüsünü bölmeyen bu pergola, mekanın da daha özgürce döşenmesini sağlıyor. 

3) Ahşap ve camın göz alıcı konstartı

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Bu örneğimiz oldukça enteresan. Yapının kolonyal stiline uygun bir biçimde, gövdesinden ileri doğru çıkan ahşap kalasların üstüne, metal parçalarla cam çatı monte edilmiş ve ortaya son derece göz alıcı, eklektik bir tasarım ortaya çıkmış. Güneşi önleme konusunda büyük bir başarı beklemesek de, görsellik şahane! Yaz aylarında cam ve ahşap arasından beyaz bez şeritler geçirilerek daha işlevsel hale getirilebilir.

4) Modern bir portico

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Ön kapılar Demir/Çelik Beyaz
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Fotoğraftaki örnekte ise bir evin ana giriş cephesini görüyoruz. Modern bir mimariye sahip olan yapının ana girişine yapının mimarisine uygun bir portico inşa edilmiş. Portico deyince ilk akla gelen üçgen formunda, kiremitli bir yap yerine, hafif bir malzeme olan alüminyumdan, keskin çizgilere sahip bir pergola şeklindeki bu yapı zemine tamamen paralel.

5) Açılır kapanır tavan

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

Bu geniş terasa ise ticari mekanlarda da sıklıkla gördüğümüz, elektrikli açılır kapanır bir sistem döşenmiş. Gün ışığı ve yağmurdan korunmak için kapatılabilecek, geceleri ise yıldızları izlemek için açılabilecek bu sistemler biraz maliyetli olmakla birlikte son derece kullanışlı.

6) Davetkar bir giriş için

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örneğimizde yine bir portico benzeri bir çalışma görüyoruz. Bu sefer ahşap bir yürüyüş yolu üzerine ahşap bir pergola çalışması gerçekleştirilmiş. Sıcak yaz aylarında, arxu edilirse branda geçirilebilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Sarmaşıklar ile donatılmış ahşap bir pergola

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Kırsal Evler
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

Kırsal stilde bir eve mükemmel bir pergola! Bu tür pergolalarda ahşap kolonlar üzerinde sağlam bir biçimde duran ahşap iskelet genellikle çatısız bırakılıyor ve bahar ayalarında yağraklanıp yayılan sarmaşık bitkileri ise gölge sağlanıyor. Peyzaj mimarından bu konuda yardım alabilirsiniz.

8) Antik Yunan tapınakları gibi

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA Kırsal Balkon, Veranda & Teras
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

Taş sütünlar ve kızıl kiremitli ahşap pergolalar da mükemmel bir klasik, üstelik doğan/batan güzeşi kesmek için kullanılan açık renkli perdeler ile romantik bir görünüm de oluşturuyor.

9) Banbu ve saz pergola

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Sarı
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Eklektik bir görünüm için modern stildeki evinize bambu ve sazlardan bir pergola çalışması yaptırabilir, mekanın çağdaş havasını sıcak ve doğal malzemeler ile kırarak davetkar ve son derece sempatik bir görünüm oluşturabilirsiniz.

10) Mekana özel tasarımlar ile benzersiz pergola çalışmaları

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Modern Evler
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Metal ve desenli camdan yapılmış bu mekana özel pergolada ise mpdernize edilmiş bir Art Nouveau havası yakalanmış. Paris'teki metro istasyonu girişlerinin ikonik stili bu pergolada sanki stilize edilerek çağdaş bir hale getirilmiş. 

Bu yazımız ilginizi çektiyse, 'Yaza hazırlık yapmak isteyenler için 6 şahane teras düzenlemesi' başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.

Küçük ama mükemmel bir aile evi
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