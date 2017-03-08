Modern pergolalar: Her terasa yakışacak 10 farklı tasarım

Nihayet havalar ısınmaya başladı ve artık balkonlara, teraslara veya varsa bahçeye taşınmanın vakti yaklaştı. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmek insanda pozitif bir ruh hali uyandırıyor, bu durum belki de ilkel halimize hitap ediyor. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir. Peki ya havalar tamamen ısındığında ve güneş iyice kızgın bir hal aldığında? Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirmek için gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zorunlu bir durum haline geliyor. Üstelik yalnızca kendimizi değil, eşyalarımızı da güneşın zararlı ışınlarından korumak ve hatta evin içine gelen güneşi bir miktar engellemek için gölgeleme sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Bugünkü yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için inşa edilebilecek en işlevsel ve dekoratif pergola modellerinin yer aldığı bir derleme hazırladık. Farklı açık hava mekanları, farklı malzemeler ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir pergola yaratmak isteyen okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecektir.