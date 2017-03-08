Artık modası geçen bir mutfağın çarpıcı dönüşümü

Gümüş rengin parlaklığı beyazın zarafetiyle buluştuğunda ışığı iyi yansıtan, ferah bir mutfak atmosferi oluşuyor. Paslanmaz çelik farklı ile uzun ömürlü ve dayanıklı mutfak elemanları kullanılıyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu mutfakta köşe için uygun bir ocak ve fırın alanı ayrılmış. Çift kapılı buzdolabı kullanılarak evin eski halinden eser kalmayacak şekilde modern çözümlerle tam donanımlı dizayn ediliyor. Eski halinden eser kalmayan mutfak, modern çözümlerle muntazam dizayn ediliyor.

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