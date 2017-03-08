Artık modası geçen bir mutfağın çarpıcı dönüşümü

Karmaşa ve kaostan uzak, şık ve özenle tasarlanan bir ev huzur verir. Özellikle evin en çok vakit geçirilen alanlarında dingin bir atmosfer arayışı ve düzen gözetebilirsiniz, dolayısıyla yeniliğe açık olmalısınız. Bu yazımızda artık modası geçen bir mutfağın şahane dönüşümünü ele aldık. Klasik stil izler barındıran eski mutfakta karanlık ve kasvetli bir atmosfer hakim. Daha modern ve ferah bir mutfak dönüşümü için öncesi ve sonrasıyla birlikte dairenin görsellerini mutlaka gözden geçirin.
Öncelikle mutfağın karanlık ve kasvetli atmosferinden kurtulmak için, koyu renklerin kullanımını azaltmak gerekecek. Çok geniş ve büyük olmayan mutfaklarda koyu renklerin tüm zeminlerde hakim olması karanlık bir atmosfer oluşturacak ve karmaşa yaratacaktır. Ayrıca mutfak düzeni sağlamak açısından renk ve doku kalabalığını azaltmak, daha sofistike ve göz yormayan bir planlama esas alınacaktır.
Küçük pencereden giren doğal ışık, tüm mutfağı yeterince aydınlatmayı sağlamıyor. Yapay ışıklandırma ile aydınlatılmaya çalışılan mutfakta, koyu renkli dolapların dizaynı ve konumu, pencereden giren ışık açısını da kesiyor. Koyu döşeme zemini ile iyice ağırlaşan renkler, karanlık atmosferi daha da boğacak hale geliyor. Mutfak dizaynı yapılırken özellikle karanlık atmosfer oluşmasından ve göz karmaşası yaratacak düzenlemeden kaçınılacak.
Daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak için mutfak dolapları, duvar ve döşeme zeminlerinde kullanılan kaplama malzemelerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. İhtiyaca göre zemin kaplamalarını değiştirebilir, ya da sadece mutfak dolaplarını yeniden kaplatabilirsiniz. Renk ve dokuların değişimi ile yenilenen ışıklandırma unsurlarıyla bir mutfağın tüm atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz.
Daha ferah ve aydınlık bir atmosfere kavuşan mutfağın eski halinden eser kalmıyor! Beyazlara bürünen mutfakta zarafet ve yalınlık göz alıcı bir fark yaratıyor. Hem modern, hem de klasik izler barındıran mutfağın yeni tasarımı her eve yakışacak şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca kontrast oluşturan renk ve dokularla daha dinamik ve çarpıcı bir görünüm sağlanıyor.
Mutfak diğer alanlara göre küçük bir alana sahip olabilir. Buna nazaran birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırın depolanması gerekir. Akılcı çözümlerle tabakların muntazam dizildiği raf ve dolap sistemleri dizayn ediliyor. Modern ve estetiği buluşturan bu mutfakta klasik zarafeti formlarda ve mutfak dolabı detaylarında bulabilirsiniz. Uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerle beyazın zarafetini öne çıkaran şık bir mutfak. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Gümüş rengin parlaklığı beyazın zarafetiyle buluştuğunda ışığı iyi yansıtan, ferah bir mutfak atmosferi oluşuyor. Paslanmaz çelik farklı ile uzun ömürlü ve dayanıklı mutfak elemanları kullanılıyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu mutfakta köşe için uygun bir ocak ve fırın alanı ayrılmış. Çift kapılı buzdolabı kullanılarak evin eski halinden eser kalmayacak şekilde modern çözümlerle tam donanımlı dizayn ediliyor. Eski halinden eser kalmayan mutfak, modern çözümlerle muntazam dizayn ediliyor.
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