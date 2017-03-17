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Ucuz ve etkileyici dekorasyon fikirleri

umit atdağ umit atdağ
Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO BanyoDepo
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Evinizi yenilerken veya dekore ederken bütçe hesabı en önemli aşamalardan biridir. Bütçenizde oluşabilecek azalma sizi sıkıntıya sokabileceği gibi dekorasyonunuzun istediğiniz  kadar güzel olmasını da engelleyebilir. Bu nedenle yeni ve farklı fikirler uygulamak zorundasınız. yeni ve farklı fikirler uygularken bütçenizi zorlamamasına dikkat etmeli, dekorasyona estetik  ve zarafet kazandırmasına da önem vermelisiniz. Bu gün yenileme ve dekorasyon aşamalarında uygulayabileceğiniz  uygun bütçeli fikirleri inceliyoruz. Bu fikirleri evinizde kolaylıkla ve uygun bütçe ile uygulayarak evinizde mucizelere imza atabilir, kendinize olan güveninizi tazeleyerek bir dekorasyon uzmanı edasında misafirlerinize hava atabilirsiniz. Homify yenilikçi fikirler sayfasında yer alan bu fikirleri birlikte inceleyelim.

Onarım ve tadilat

Front door K-Tribe Studió Klasik Evler
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Eski kapı veya pencereleri yeniden satın almak yerine onarım ve tadilat yaparak eskisinden çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Özellikle titiz bir çalışma yaparak resimdeki gibi muhteşem bir kapı yapabilir,  renk ve doku uyumu ile kapınızın kusursuz olmasını çok uygun bir bütçeye sağlayabilirsiniz.

Beyazı tercih edin

Residential MZO TARR Architects Modern Evler
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Öncelikle dış cephenizin harika bir görünüme sahip olması için saf beyaz rengi tercih etmeli, beyazın vurgulayıcı özelliğini yansıtarak dış cephede harikalar yaratmasına katkıda bulunabilirsiniz. Keskin çizgiler ile ayıracağınız renk tonları ile dış cephenizin hayranlık uyandıran ve görsel açıdan etkileyici olmasını sağlayan bir dış cephe haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

Duvar kağıdı yerine boya

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen Timothy James Interiors Eklektik Oturma Odası Ahşap Gri herringbonewoodfloor,parquetfloor,livingroom,rug,fireplace,yellowkitchen,whitekitchen,nottinghhill
Timothy James Interiors

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

İç mekanlarda maliyet oluşturan kalemlerden duvar kağıtları yerine boya tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır.  Boya daha uygun bir maliyete sahip olduğu için evinizde istediğiniz renkleri kolayca uygulayabilir ve aynı zamanda bütçenizi koruyabilirsiniz.

Aydınlatma armatürleri

CONTEMPORARY HOSPITALITY LIGHTING FROM BARCELONA, LEDS-C4 LEDS-C4 Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
LEDS-C4

LEDS-C4
LEDS-C4
LEDS-C4

Eskimiş armatürleri ve aydınlatma elemanlarını yeni teknolojiler ile değiştirerek elektrik tasarrufu yapacağınız gibi daha az enerji ile daha fazla aydınlatma sağlayabilirsiniz. Ayrıca dekorasyon içinde eski bir görünüm oluşmasını önleyerek hem şık hem de daha düşük maliyetli bir aydınlatmaya sahip olabilirsiniz.

Modüler dolaplar

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO BanyoDepo
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük elektronik cihazlar için modüler dolaplar tercih ederek hem bu cihazları korumuş olursunuz  hem de elektronik cihazlarınızın üzerine istediğiniz araç ve gereçleri koyarak  daha sağlıklı bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Duvar tabloları

Loft Amsterdam, Piet-Jan van den Kommer Piet-Jan van den Kommer Modern Banyo
Piet-Jan van den Kommer

Piet-Jan van den Kommer
Piet-Jan van den Kommer
Piet-Jan van den Kommer

Yalın bir dekorasyon yerine tuvalet ve banyo gibi ıslak hacimlerin olduğu alanlarda  tablo ve çerçeveler tercih edebilir, bu alanları daha renkli ve daha canlı alanlar haline getirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz çerçeveler ile daha uygun bütçeye banyo ve tuvaletlerinizi daha şık dekorasyonlara sahip alanlar haline getirebilirsiniz.

Enerji kullanımı

Maison Intelligente, BEst Domotique BEst Domotique Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BEst Domotique

BEst Domotique
BEst Domotique
BEst Domotique

Evinizde kullandığınız enerji miktarını ölçen bir sayaç satın alarak gün içinde tükettiğiniz enerjiyi kontrol edebilir, fazla tüketimin önüne geçerek evinizde kontrolü sağlayabilirsiniz. Ayrıca  bu sayaç sayesinde dilediğiniz zaman tasarruf ederek bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Kullanışlı iç mekanı ile dikkat çeken küçük bir modüler ahşap ev!
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