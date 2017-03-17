Ucuz ve etkileyici dekorasyon fikirleri

Evinizi yenilerken veya dekore ederken bütçe hesabı en önemli aşamalardan biridir. Bütçenizde oluşabilecek azalma sizi sıkıntıya sokabileceği gibi dekorasyonunuzun istediğiniz kadar güzel olmasını da engelleyebilir. Bu nedenle yeni ve farklı fikirler uygulamak zorundasınız. yeni ve farklı fikirler uygularken bütçenizi zorlamamasına dikkat etmeli, dekorasyona estetik ve zarafet kazandırmasına da önem vermelisiniz. Bu gün yenileme ve dekorasyon aşamalarında uygulayabileceğiniz uygun bütçeli fikirleri inceliyoruz. Bu fikirleri evinizde kolaylıkla ve uygun bütçe ile uygulayarak evinizde mucizelere imza atabilir, kendinize olan güveninizi tazeleyerek bir dekorasyon uzmanı edasında misafirlerinize hava atabilirsiniz. Homify yenilikçi fikirler sayfasında yer alan bu fikirleri birlikte inceleyelim.