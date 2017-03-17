Ucuz ve etkileyici dekorasyon fikirleri

Evinizi yenilerken veya dekore ederken bütçe hesabı en önemli aşamalardan biridir. Bütçenizde oluşabilecek azalma sizi sıkıntıya sokabileceği gibi dekorasyonunuzun istediğiniz kadar güzel olmasını da engelleyebilir. Bu nedenle yeni ve farklı fikirler uygulamak zorundasınız. yeni ve farklı fikirler uygularken bütçenizi zorlamamasına dikkat etmeli, dekorasyona estetik ve zarafet kazandırmasına da önem vermelisiniz. Bu gün yenileme ve dekorasyon aşamalarında uygulayabileceğiniz uygun bütçeli fikirleri inceliyoruz. Bu fikirleri evinizde kolaylıkla ve uygun bütçe ile uygulayarak evinizde mucizelere imza atabilir, kendinize olan güveninizi tazeleyerek bir dekorasyon uzmanı edasında misafirlerinize hava atabilirsiniz. Homify yenilikçi fikirler sayfasında yer alan bu fikirleri birlikte inceleyelim.
Eski kapı veya pencereleri yeniden satın almak yerine onarım ve tadilat yaparak eskisinden çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Özellikle titiz bir çalışma yaparak resimdeki gibi muhteşem bir kapı yapabilir, renk ve doku uyumu ile kapınızın kusursuz olmasını çok uygun bir bütçeye sağlayabilirsiniz.
Öncelikle dış cephenizin harika bir görünüme sahip olması için saf beyaz rengi tercih etmeli, beyazın vurgulayıcı özelliğini yansıtarak dış cephede harikalar yaratmasına katkıda bulunabilirsiniz. Keskin çizgiler ile ayıracağınız renk tonları ile dış cephenizin hayranlık uyandıran ve görsel açıdan etkileyici olmasını sağlayan bir dış cephe haline gelmesini sağlayabilirsiniz.
İç mekanlarda maliyet oluşturan kalemlerden duvar kağıtları yerine boya tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Boya daha uygun bir maliyete sahip olduğu için evinizde istediğiniz renkleri kolayca uygulayabilir ve aynı zamanda bütçenizi koruyabilirsiniz.
Eskimiş armatürleri ve aydınlatma elemanlarını yeni teknolojiler ile değiştirerek elektrik tasarrufu yapacağınız gibi daha az enerji ile daha fazla aydınlatma sağlayabilirsiniz. Ayrıca dekorasyon içinde eski bir görünüm oluşmasını önleyerek hem şık hem de daha düşük maliyetli bir aydınlatmaya sahip olabilirsiniz.
Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük elektronik cihazlar için modüler dolaplar tercih ederek hem bu cihazları korumuş olursunuz hem de elektronik cihazlarınızın üzerine istediğiniz araç ve gereçleri koyarak daha sağlıklı bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Yalın bir dekorasyon yerine tuvalet ve banyo gibi ıslak hacimlerin olduğu alanlarda tablo ve çerçeveler tercih edebilir, bu alanları daha renkli ve daha canlı alanlar haline getirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz çerçeveler ile daha uygun bütçeye banyo ve tuvaletlerinizi daha şık dekorasyonlara sahip alanlar haline getirebilirsiniz.
Evinizde kullandığınız enerji miktarını ölçen bir sayaç satın alarak gün içinde tükettiğiniz enerjiyi kontrol edebilir, fazla tüketimin önüne geçerek evinizde kontrolü sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu sayaç sayesinde dilediğiniz zaman tasarruf ederek bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.