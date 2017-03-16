Birbirinden güzel 10 ev modeli ve en güzel fotoğrafları

Ev seçmek, ev inşa etmek oldukça zor bir süreç olduğu için sahibi olacağınız evin en iyi ev olması herkesin ortak isteğidir. Bu nedenle bir evin içi kadar dışı da sevimli ve insanı etkileyecek kadar güzel olmalıdır. Bu gün farklı ev modellerini inceleyerek birbirinden sevimli evlerin dış cephelerini ve görsel açıdan kusursuz güzelliklerini inceliyoruz. Bir ev seçmeden önce mutlaka incelemeniz gereken homify ev modelleri sayfalarında yer alan bu evleri bir araya getirerek daha kolay karar vermenizi sağlıyoruz. Birbirinden şık ve sevimli bu evleri birlikte inceleyelim.
İlk bakışta oldukça etkileyici bir güzelliği olan bu ev sade ve yalın bir şekilde dekore edilmiş. Mütevazi bahçesi , siyah ve beyaz dış cephesi gri kiremitleri ile kusursuz ve etkileyici bir güzelliğe sahip. Bahçe duvarının olmaması da tüm güzelliğini ortaya sermiş.
Özellikle doğa ve kır evleri için tercih edebileceğiniz kütük evler kış aylarında kartpostalda yer alan resimler gibi çok etkileyici bir güzelliğe sahip oluyor. Yaz aylarında doğallığı ile etkileyici olan bu evler maliyet açısından da sizlere avantaj sunuyor.
Küçük ama her ihtiyacınızı karşılayan bir aile evi isterseniz resimdeki gibi doğanın içinde yemyeşil çimler arasında yer alan, bindirme çatılı şık bir aile evini tercih edebilirsiniz. Dört cephesi açık olan bu ev size huzur verecektir.
Kalabalık bir aileye sahipseniz geniş bir aile evine sahip olmak hayalinizdir. Geniş bahçesi, araç garajı ve zarif bahçe peyzajı ile size mutluluk sunan bu ev modeli tam geniş ailelere göre. Gri kiremitleri ve dış cephesi ile hem doku uyumu hem de renk bütünlüğü olan bu evi kaçırmamalısınız.
Evinizin dışarıdan bakıldığında asaletin simgesi olmasını istiyorsanız bu resimde yer alan evi kopyalayabilir veya bu evi tercih edebilirsiniz. Şık bahçe şebekesi, mimarisi ve renkleri ile gören herkesi etkileyen bir güzelliğe sahip bu ev sizleri bekliyor.
Özellikle yaz aylarında deniz kenarında veya yakın alanlarda cıvıl cıvıl bir eve sahip olmak istiyorsanız bu ev modelinden yardım alabilir, görselliği, etkileyici özellikleri ile bu eve sahip olabilirsiniz. Terası, verandası ve bahçesi ile tam bir huzur kaynağı olan bu ev daha uzun yaşamanızı sağlayacak.
Küçük bir eve sahip olmak isterseniz resimdeki gibi kutu gibi ahşap veya konteyner özellikli bir eve sahip olabilir, doğa içinde küçük bir evin tadını çıkarabilirsiniz. Bütün haldeki zemini ve verandası iel size muhteşem bir hayat vadeden bu ev oldukça düşük bir maliyete sahip.
Geniş bir arazi üzerine ihtişamlı bir ev inşa etmek istiyorsanız bu resimdeki evi kopyalayabilir, evinizin gösterişi ve ihtişamını asaleti ile birleştirerek muhteşem bir ev oluşturabilirsiniz. Görselliği ile insana güven veren bu ev ihtişamı ile de görenleri etkiliyor.
Evinizin bahçe ile iç içe, doğanın bir parçası gibi olmasını istiyorsanız bu ev gibi estetik bir tasarıma sahip olmasını sağlamalı, bahçe peyzajı ile muhteşem bir bahçe ortaya çıkarmalısınız. Verandası, bahçesi terası ile her mevsim tadını çıkarabileceğiniz bu ev size mutluluk verecektir.
Evinizin farklı alanlardan meydana gelmesini istiyorsanız modüler evleri tercih etmeli, modüller arası camlı geçiş alanları oluşturarak evinizin tadını çıkarmalısınız. uygulaması ve inşası diğer ev modellerine göre oldukça düşük bir maliyete sahip olacağı gibi size de mutlu bir yaşam sunacaktır.