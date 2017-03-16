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Birbirinden güzel 10 ev modeli ve en güzel fotoğrafları

umit atdağ umit atdağ
Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Evler
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Ev seçmek, ev inşa etmek oldukça zor bir süreç olduğu için  sahibi olacağınız evin en iyi ev olması herkesin ortak isteğidir. Bu nedenle bir evin içi kadar dışı da sevimli ve insanı etkileyecek kadar güzel olmalıdır. Bu gün farklı ev modellerini inceleyerek birbirinden sevimli evlerin dış cephelerini ve görsel açıdan kusursuz güzelliklerini inceliyoruz. Bir ev seçmeden önce mutlaka incelemeniz gereken homify ev modelleri sayfalarında yer alan bu evleri bir araya getirerek daha kolay karar vermenizi sağlıyoruz. Birbirinden şık ve sevimli bu evleri birlikte inceleyelim.

Yalın ve şık

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

İlk bakışta oldukça etkileyici bir güzelliği olan bu ev sade ve yalın bir şekilde dekore edilmiş. Mütevazi bahçesi , siyah ve beyaz dış cephesi gri kiremitleri ile kusursuz ve etkileyici bir güzelliğe sahip. Bahçe duvarının olmaması da tüm güzelliğini ortaya sermiş.

Kütük evler

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Özellikle doğa ve kır evleri için tercih edebileceğiniz kütük evler kış aylarında kartpostalda yer alan resimler gibi çok etkileyici bir güzelliğe sahip oluyor. Yaz aylarında doğallığı ile etkileyici olan bu evler maliyet açısından da sizlere avantaj sunuyor.

Aile evleri

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Küçük ama her ihtiyacınızı karşılayan bir aile evi isterseniz resimdeki gibi doğanın içinde yemyeşil çimler arasında yer alan, bindirme çatılı şık bir aile evini tercih edebilirsiniz. Dört cephesi açık olan bu ev size huzur verecektir.

Geniş aile evleri

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Kalabalık bir aileye sahipseniz geniş bir aile evine sahip olmak hayalinizdir. Geniş bahçesi, araç garajı ve zarif bahçe peyzajı ile size mutluluk sunan bu ev modeli tam geniş ailelere göre.  Gri kiremitleri ve dış cephesi ile hem doku uyumu hem de renk bütünlüğü olan bu evi kaçırmamalısınız.

Asalet ve estetik

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evinizin dışarıdan bakıldığında asaletin simgesi olmasını istiyorsanız bu resimde yer alan evi kopyalayabilir veya bu evi tercih edebilirsiniz. Şık bahçe şebekesi, mimarisi ve renkleri ile gören herkesi etkileyen bir güzelliğe sahip bu ev sizleri bekliyor.

Cıvıl cıvıl evler

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Evler
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Özellikle yaz aylarında deniz kenarında veya yakın alanlarda cıvıl cıvıl bir eve sahip olmak istiyorsanız bu ev modelinden yardım alabilir, görselliği, etkileyici özellikleri ile bu eve sahip olabilirsiniz. Terası, verandası ve bahçesi ile tam bir huzur kaynağı olan bu ev  daha uzun yaşamanızı sağlayacak.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sade ve küçük

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Küçük bir eve sahip olmak isterseniz resimdeki gibi kutu gibi ahşap veya konteyner özellikli bir eve sahip olabilir, doğa içinde küçük bir evin tadını çıkarabilirsiniz. Bütün haldeki zemini ve verandası iel size muhteşem bir hayat vadeden bu ev oldukça düşük bir maliyete sahip.

İhtişam ve asalet

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Klasik Evler
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Geniş bir arazi üzerine ihtişamlı bir ev inşa etmek istiyorsanız bu resimdeki evi kopyalayabilir, evinizin gösterişi ve ihtişamını asaleti ile birleştirerek muhteşem bir  ev  oluşturabilirsiniz. Görselliği ile insana güven veren bu ev ihtişamı ile de görenleri etkiliyor.

Tasarım estetiği

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Evinizin bahçe ile iç içe, doğanın bir parçası gibi olmasını istiyorsanız bu ev gibi estetik bir tasarıma sahip olmasını sağlamalı, bahçe peyzajı ile muhteşem bir bahçe ortaya çıkarmalısınız.  Verandası, bahçesi terası ile her mevsim tadını çıkarabileceğiniz bu ev size mutluluk verecektir.

Modüler evler

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Evler
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Evinizin farklı alanlardan meydana gelmesini istiyorsanız modüler evleri tercih etmeli, modüller arası camlı geçiş alanları oluşturarak  evinizin tadını çıkarmalısınız. uygulaması ve inşası diğer ev modellerine göre oldukça düşük bir maliyete sahip olacağı gibi size de mutlu bir yaşam sunacaktır.

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