Nehir kenarındaki estetik ve zarif göl kabin evi

Şehrin stresi ve gürültüsü insan üzerinde yoğun bir baskı oluşturur ve bu baskı sonucunda insanlar doğaya kaçmak isterler. Bu durumda kendi eviniz yerine bir başkasının evinde konaklamak sizi yeterince rahat hissettirmez. Bu olumsuz durum ile karşı karşıya kalmamak adına geliştirilen göl kabin evleri tam sizin rahatınız için planlanmış. Nehir veya göl kenarında sessiz, sakin ve insanlardan uzak bir dinlenme için ideal olan bu estetik ve zarif göl kabin evleri ruhunuzu dinlendireceğiniz bir terapi görevi görüyor. Hafta sonu kaçış yeriniz olacak olan göl kabin evleri, kusursuz manzarası, sakin doğası ve temiz havası ile şehirden kaçacağınız bir sığınak olacak. Mimar Fox ve Hoffer tarafından geliştirilen göl kabin evini birlikte inceleyelim.
Nehir kenarında yer alan bu ev oldukça küçük ve şık bir mimariye sahip. Basit bir tasarıma sahip olmasına karşın hem modern hem de şık olması çekici olmasını sağlamış. Veranda alanında yer alan şömine ve ocak bahar aylarında serin havaların tadını çıkarmanıza yardımcı olacağı gibi ailecek keyif yapmak istediğinizde size farklı imkanlar sunacak.
Küçük göl kabin evi nehrin hemen 1-2 metre yanında yer alıyor. Yeşil çim alanları içerisinde yer alan bu küçük ev hem yeşilin hem mavinin bir arada olduğu bir lokasyona sahip. Geniş cam pencereleri ile manzaranın tadını çıkarmanızı sağlayan ve ruhunuzu dinlendireceğiniz bu ev yaz kış sizin sığınağınız olacak. Oturma odasından nehri izleyerek mutlu zamanlar geçirmek için en ideal ev göl kabin evi size mutlu hafta sonu imkanı sunuyor.
Küçük evin iki katlı olduğunu içine girdiğinizde bodrum katta yer alan yatak odasından anlıyorsunuz. Bodrum katta oldukça parlak bir yatak odası tasarımı yapılmış ve zemin ile sınır olan tavan pencereleri ile bu alan aydınlatılarak minimum alandan maksimum verim elde edilmiş. Beyaz duvarlar ve renkli minderler ile yatak odası canlı, ışıl ışıl bir yatak odası haline getirilmiş.
Evin oturma odasını incelediğinizde hem geniş bir oturma odası dekorasyonu hem de işlevsel ve fonksiyonel bir oturma odası dekorasyonu görebiliyorsunuz. Geniş cam duvarlar ile oldukça aydınlık olan bu oturma odası beyaz renkli duvarları ile de ışıl ışıl ve ferah bir iç ortama sahip olmuş. Oturma odasının ortasında yer alan şömine dışarıda yer alan ocak ile ortak bacaya bağlanmış ve fonksiyonellik en üst seviyeye taşınmış.
Bu göl evinin arka tarafında geniş bir yeşil alan yer alıyor. Bu alana ahşap bir zemin yerleştirilerek veranda mobilyaları ile muhteşem bir alan haline getirilmiş. Misafirlerinizi veya arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz bu alan aynı zamanda ailecek yemek yiyebileceğiniz veya keyifli zaman geçirebileceğiniz bir veranda görevi de görüyor. Doğanın içinde sakin ve sessiz bir veranda da insan ailesiyle birlikte mutlu olmaktan başka ne isteyebilir.