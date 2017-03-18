Nehir kenarındaki estetik ve zarif göl kabin evi

Şehrin stresi ve gürültüsü insan üzerinde yoğun bir baskı oluşturur ve bu baskı sonucunda insanlar doğaya kaçmak isterler. Bu durumda kendi eviniz yerine bir başkasının evinde konaklamak sizi yeterince rahat hissettirmez. Bu olumsuz durum ile karşı karşıya kalmamak adına geliştirilen göl kabin evleri tam sizin rahatınız için planlanmış. Nehir veya göl kenarında sessiz, sakin ve insanlardan uzak bir dinlenme için ideal olan bu estetik ve zarif göl kabin evleri ruhunuzu dinlendireceğiniz bir terapi görevi görüyor. Hafta sonu kaçış yeriniz olacak olan göl kabin evleri, kusursuz manzarası, sakin doğası ve temiz havası ile şehirden kaçacağınız bir sığınak olacak. Mimar Fox ve Hoffer tarafından geliştirilen göl kabin evini birlikte inceleyelim.