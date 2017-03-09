Bunları siz de yaptırabilirsiniz: 8 ahşap TV ünitesi

Televizyonlar yaşamımzın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden. Rutin olarak televizyon izleyen insanlar da olsak, yalnızca film izlemek için kullanıyor da olsak, televizyonlarımız için çoğu kez evimizin baş köşesini ayırıyoruz. Hatta artık akıllı telefonlardan sonra akıllı televizyonların da yaygınlaşması nedeniyle televizyonlarımız üzerinden internete giriyor, konsol oyun oynuyor, daha pek çok şeyi yalnızca televizyonumuzu kullanarak yapabiliyoruz. Oturma odası düzenimiz bile çoğu kez televizyon odaklı ve salonumuzun dekorasyonuna ilk olarak televizyonun yerini tespit ederek başlıyoruz. Buna paralel olarak, televizyonlarımıza ev sahipliği yapan televizyon üniteleri de evlerimizin önemli birer mobilya parçası haline geldi. Bugünkü derlememizde yalnızca fonksiyonellikleriyle değil, cazibeleriyle de göz dolduran en şık televizyon ünitesi modellere yer verdik. Üstelik seçtiğimiz bu modellerin tamamı ahşaptan yapılma ve arzu ettirirseniz, marangozunuza aynılarını ya da sizin eviniz için uygun şekilde modifiye edilmiş versiyonlarını yaptırtabilirsiniz. İster minimalist stilleri beğenin ister rustik, zevkiniz nasıl olursa olsun, bu yazımızda mutlaka size hitap edecek bir model bulacaksınız.
İlk örneğimiz kompakt bir model. Yatay ve dikey olukların modern bir hava verdiği bu dikdörtgen şeklindeki ünite televizyonun arkasında tam bir fon oluşturuyor. Geniş bir çekmece ve raflardan meydana gelen bu model birçok dekorasyon stiliyle uyum sağlayabilecek sadelikte, şık bir model.
Resimde gördüğünüz televizyon ünitesi ise son derece sade ve kompakt bir tasarıma sahip dört parçalı bir set. Ünitede televizyon ve elektronik cihazların yanı sıra bağımsız olarak kitap ve bibloları koyabileceğiniz üç adet de raf bulunuyor.
Fotoğrafta gördüğümüz televizyon ünitesinde doğal kahverengi doku, beyaz ve mavi renkler bir arada kullanılmış. Mobilyalarınıza uygun renk yelpazelerini kendiniz oluşturabilir, doğal yüzeyler ile renkli yüzeyleri bir arada kullanabilirsiniz.
Bir kütüphane ile entegre şekilde tasarlanmış bu televizyon ünitesinde kitaplarınız, gazeteleriniz, dergileriniz, dekoratif aksesuarlarınız ve daha pek çok eşyanız için yeterince depolama alanı bulunuyor. Derinliği de diğer modellere göre daha fazla olan bu üniteyle, oturma odanızın dağınık kalmamasını ve bütün eşyalarınız yerli yerinde olması garanti altına alabilirsiniz.
Bu örnekte ise, tüm duvarı baştan aşağıya ve boydan boya kaplayan bir depolama ve sergileme ünitesine televizyon alanı da entegre edilmiş. Duvar boyunca bir bütünlük olmasını sağlayan bu model özellikle geniş salonlar için çok şık ve kullanışlı bir çözüm.
Dönüştürülmüş parçalardan oluşan bu model ise mid-century stili muhteşem bir şekilde kopyalıyor. Geniş bir kütlenin eğimli ayaklar üzerine oturtulması ile heykelsi bir havanın da yakalandığı bu modeli, biraz el beceriniz varsa kendiniz dahi imal edebilirsiniz. Yine de, işe başlamadan önce 'Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri' başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Eviniz rustik ya da kırsal stildeyse, ya da dekorasyonu rustik ya da kırsalsa, televizyon ünites koymayacak mısınız? Günümüz şartlarında pek mümkün görünmüyor… O halde, kocaman metal menteşeleri ile göz alıcı, ahşap bir modele ne dersiniz?
Arzu edilen uzunlukta bir zemin ünitesine ek olarak yapboz gibi kullanabileceğiniz ve istediğiniz şekilde monte edebileceğiniz açık ve kapalı raf sistemlerine ne dersiniz? Dikkat etmeniz gereken tek şey, zemin ünitesi ile duvar ünitelerinin mümkünse aynı hizada monte edilerek bir bütünlük oluşturması.