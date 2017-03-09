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Bunları siz de yaptırabilirsiniz: 8 ahşap TV ünitesi

Özlem K. Özlem K.
MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Televizyonlar yaşamımzın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden. Rutin olarak televizyon izleyen insanlar da olsak, yalnızca film izlemek için kullanıyor da olsak, televizyonlarımız için çoğu kez evimizin baş köşesini ayırıyoruz. Hatta artık akıllı telefonlardan sonra akıllı televizyonların da yaygınlaşması nedeniyle televizyonlarımız üzerinden internete giriyor, konsol oyun oynuyor, daha pek çok şeyi yalnızca televizyonumuzu kullanarak yapabiliyoruz. Oturma odası düzenimiz bile çoğu kez televizyon odaklı ve salonumuzun dekorasyonuna ilk olarak televizyonun yerini tespit ederek başlıyoruz. Buna paralel olarak, televizyonlarımıza ev sahipliği yapan televizyon üniteleri de evlerimizin önemli birer mobilya parçası haline geldi. Bugünkü derlememizde yalnızca fonksiyonellikleriyle değil, cazibeleriyle de göz dolduran en şık televizyon ünitesi modellere yer verdik. Üstelik seçtiğimiz bu modellerin tamamı ahşaptan yapılma ve arzu ettirirseniz, marangozunuza aynılarını ya da sizin eviniz için uygun şekilde modifiye edilmiş versiyonlarını yaptırtabilirsiniz. İster minimalist stilleri beğenin ister rustik, zevkiniz nasıl olursa olsun, bu yazımızda mutlaka size hitap edecek bir model bulacaksınız.

1. Ahşabın verdiği sıcak hava

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

İlk örneğimiz kompakt bir model. Yatay ve dikey olukların modern bir hava verdiği bu dikdörtgen şeklindeki ünite televizyonun arkasında tam bir fon oluşturuyor. Geniş bir çekmece ve raflardan meydana gelen bu model birçok dekorasyon stiliyle uyum sağlayabilecek sadelikte, şık bir model.

2. Dört parçalı bir set

MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
İki İç Mimar

MOBİLYA TASARIMI

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Resimde gördüğünüz televizyon ünitesi ise son derece sade ve kompakt bir tasarıma sahip dört parçalı bir set. Ünitede televizyon ve elektronik cihazların yanı sıra bağımsız olarak kitap ve bibloları koyabileceğiniz üç adet de raf bulunuyor.

3. Üç renkli bir ünite

Ustabşı TV Unit Archidecors Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Archidecors

Ustabşı TV Unit

Archidecors
Archidecors
Archidecors

Fotoğrafta gördüğümüz televizyon ünitesinde doğal kahverengi doku, beyaz ve mavi renkler bir arada kullanılmış. Mobilyalarınıza uygun renk yelpazelerini kendiniz oluşturabilir, doğal yüzeyler ile renkli yüzeyleri bir arada kullanabilirsiniz.

4. Yüksel bir televizyon ünitesi

tv unitesi tasarimi cihat özdemir
cihat özdemir

tv unitesi tasarimi

cihat özdemir
cihat özdemir
cihat özdemir

Bir kütüphane ile entegre şekilde tasarlanmış bu televizyon ünitesinde kitaplarınız, gazeteleriniz, dergileriniz, dekoratif aksesuarlarınız ve daha pek çok eşyanız için yeterince depolama alanı bulunuyor. Derinliği de diğer modellere göre daha fazla olan bu üniteyle, oturma odanızın dağınık kalmamasını ve bütün eşyalarınız yerli yerinde olması garanti altına alabilirsiniz.

5. Duvar boyunca bir televizyon ünitesi

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu örnekte ise, tüm duvarı baştan aşağıya ve boydan boya kaplayan bir depolama ve sergileme ünitesine televizyon alanı da entegre edilmiş. Duvar boyunca bir bütünlük olmasını sağlayan bu model özellikle geniş salonlar için çok şık ve kullanışlı bir çözüm.

6. Eklektik bir çalışma

Marius Driftwood Reclaimed Wood TV Cabinet homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap
homify

Marius Driftwood Reclaimed Wood TV Cabinet

homify
homify
homify

Dönüştürülmüş parçalardan oluşan bu model ise mid-century stili muhteşem bir şekilde kopyalıyor. Geniş bir kütlenin eğimli ayaklar üzerine oturtulması ile heykelsi bir havanın da yakalandığı bu modeli, biraz el beceriniz varsa kendiniz dahi imal edebilirsiniz. Yine de, işe başlamadan önce 'Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri' başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

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7. Rustik TV ünitesi

Rustica 2 Door 1 Drawer Reclaimed Wood TV Stand homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Ahşap rengi
homify

Rustica 2 Door 1 Drawer Reclaimed Wood TV Stand

homify
homify
homify

Eviniz rustik ya da kırsal stildeyse, ya da dekorasyonu rustik ya da kırsalsa, televizyon ünites koymayacak mısınız? Günümüz şartlarında pek mümkün görünmüyor… O halde, kocaman metal menteşeleri ile göz alıcı, ahşap bir modele ne dersiniz?

8. Yapboz gibi bir model

TV/media unit composition-09 by Siluetto homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

TV/media unit composition-09 by Siluetto

homify
homify
homify

Arzu edilen uzunlukta bir zemin ünitesine ek olarak yapboz gibi kullanabileceğiniz ve istediğiniz şekilde monte edebileceğiniz açık ve kapalı raf sistemlerine ne dersiniz? Dikkat etmeniz gereken tek şey, zemin ünitesi ile duvar ünitelerinin mümkünse aynı hizada monte edilerek bir bütünlük oluşturması.

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