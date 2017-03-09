Bunları siz de yaptırabilirsiniz: 8 ahşap TV ünitesi

Televizyonlar yaşamımzın vazgeçilmez teknoloji ürünlerinden. Rutin olarak televizyon izleyen insanlar da olsak, yalnızca film izlemek için kullanıyor da olsak, televizyonlarımız için çoğu kez evimizin baş köşesini ayırıyoruz. Hatta artık akıllı telefonlardan sonra akıllı televizyonların da yaygınlaşması nedeniyle televizyonlarımız üzerinden internete giriyor, konsol oyun oynuyor, daha pek çok şeyi yalnızca televizyonumuzu kullanarak yapabiliyoruz. Oturma odası düzenimiz bile çoğu kez televizyon odaklı ve salonumuzun dekorasyonuna ilk olarak televizyonun yerini tespit ederek başlıyoruz. Buna paralel olarak, televizyonlarımıza ev sahipliği yapan televizyon üniteleri de evlerimizin önemli birer mobilya parçası haline geldi. Bugünkü derlememizde yalnızca fonksiyonellikleriyle değil, cazibeleriyle de göz dolduran en şık televizyon ünitesi modellere yer verdik. Üstelik seçtiğimiz bu modellerin tamamı ahşaptan yapılma ve arzu ettirirseniz, marangozunuza aynılarını ya da sizin eviniz için uygun şekilde modifiye edilmiş versiyonlarını yaptırtabilirsiniz. İster minimalist stilleri beğenin ister rustik, zevkiniz nasıl olursa olsun, bu yazımızda mutlaka size hitap edecek bir model bulacaksınız.