Hırsızlardan ve meraklı gözlerden korunmak için neler yapmalı

Bir evin güzel görünmesi, odalarının ferah, mutfağının tam da istediğimiz gibi, bahçesinin yemyeşil olması hayallerimizi gerçekleştirmek için yeterli gibi geliyor, değil mi? Oysa oldukça önemli olan, tabiri caizse hayati diyebileceğimiz bir mesele var: Güvenlik. Güvenlik, yalnızca şehir dışındaki müstakil evlerin değil, şehrin göbeğindeki apartman dairelerinin de dertlerinden biri. Belki en iyi korunan yerlere bile profesyonel hırsızlar giriyor olabilir, ancak bu sizin hiçbir önlem almamanız anlamına gelmemeli. Evlere giren basit bir hırsız, risk almaktansa güvenlikli bir eve hiç girmemeyi tercih eder, zira becerileri dahilinde dahi olsa, alarmla, kamerlarlar, demir kapılarla uğraşmak zaman kaybından başka bir şey değildir, tabi evinizde Kaşıkçı Elması'nı tutmuyorsanız.

İkinci bir güvenlik sorunu ise hırsızlar değil, genelde komşulardan, bazense yoldan gelen geçenden oluşan meraklı gözler. Evinizin içinde, bahçesinde, terasında rahat hareket edebilmek için mahremiyet sağlamak gerekiyor. Üstelik yalnızca meraklı gözler değil, evi gözlemleyen ve günlük rutinlerinizi öğrenen hırsızlardan korunmak için de mahremiyet önemli.

Bugünkü yazımızda hırdsızlardan ve çevredeki insanların meraklı gözlerinden korunmak için alabileceğimiz önlemlere göz atacağız.