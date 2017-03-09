Hırsızlardan ve meraklı gözlerden korunmak için neler yapmalı

Bir evin güzel görünmesi, odalarının ferah, mutfağının tam da istediğimiz gibi, bahçesinin yemyeşil olması hayallerimizi gerçekleştirmek için yeterli gibi geliyor, değil mi? Oysa oldukça önemli olan, tabiri caizse hayati diyebileceğimiz bir mesele var: Güvenlik. Güvenlik, yalnızca şehir dışındaki müstakil evlerin değil, şehrin göbeğindeki apartman dairelerinin de dertlerinden biri. Belki en iyi korunan yerlere bile profesyonel hırsızlar giriyor olabilir, ancak bu sizin hiçbir önlem almamanız anlamına gelmemeli. Evlere giren basit bir hırsız, risk almaktansa güvenlikli bir eve hiç girmemeyi tercih eder, zira becerileri dahilinde dahi olsa, alarmla, kamerlarlar, demir kapılarla uğraşmak zaman kaybından başka bir şey değildir, tabi evinizde Kaşıkçı Elması'nı tutmuyorsanız.
İkinci bir güvenlik sorunu ise hırsızlar değil, genelde komşulardan, bazense yoldan gelen geçenden oluşan meraklı gözler. Evinizin içinde, bahçesinde, terasında rahat hareket edebilmek için mahremiyet sağlamak gerekiyor. Üstelik yalnızca meraklı gözler değil, evi gözlemleyen ve günlük rutinlerinizi öğrenen hırsızlardan korunmak için de mahremiyet önemli.
Bugünkü yazımızda hırdsızlardan ve çevredeki insanların meraklı gözlerinden korunmak için alabileceğimiz önlemlere göz atacağız.
Evin her cephesini gören kamera sistemleri hırsızları caydırmak için en iyi yöntemlerden biri. Kamera sistemleri dörtlü setler halinde yapılıyor, yani dört, sekiz, on iki, on altı kamera gibi… İhtiyacınız olan sayıda kurduracağınız bir kamera sistemi sayesinde, hırsızlığa karşı önlem alabilir, evinizde olmasanız dahi, bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da akıllı cep telefonunuzdan kameraları istediğiniz zaman kontrol ederek evinizi görebilirsiniz.
Oldukça yüksek, üst kısımları mızrak uçlu, opak bir malzeme ile entegre edilerek tasarlanıp imal edilmiş demir kapılar hem hırsızlara hem de yoldan gelip geçenlere karşı iyi bir koruma. Örnekte son derece gösterişli bir model görüyoruz ancak evinizin mimari stiline uygun, ister rustik isterse de minimalist tasarımlar bulmak mümkün.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, demir kapı ve demir çit dendiğinde aklınıza hemen kıvrımlı, süslü püslü modeller gelmesin. Eğer evinizin stili çağdaşsa, demirleriniz de aynı şekilde çağdaş bir tasarıma sahip olabilir. Profesyoneller sekmesinde yer alan Demircilik sayfamızdan birçok farklı çalışmaya imza atmış firmalara ulaşabilirsiniz.
Hırsızlığa karşı önlemlerşn en önemlilerinden bir tanesi ise elbette bir alarm sistemi. Tüm kapılarınızı, pencerelerinizi ve hatta dış kapılarınızı dahi koruyabilen sistemler mevcut. Alarm sistemleri kamera sistemleri ile birlikte kullanılırsa, önlem çok daha kuvvetli olur ve hırsızlar genellikle bu iki sistemi aşmakla uğraşmamayı tercih eder.
Hırsızlığa karşı alınabilecek basit ve üstelik son derece de şık önlemlerden biri ise dış cephe aydınlatması. Geceleri karanlıkta daha iyi çalışan hırsızlar, pırıl pırıl bir cephe önünde çalışmayı tercih etmezler. Üstelik dış cephe aydınlarmaları yapılara anıtsal bir hava vererek muhteşem bir görünüm de sağlarlar.
Bu örneğimiz ise daha çok apartman dairelerine ya da ikiz villa tipi olan yapılara uygun. Saksılık ile entegre olan ahşap balkon seperatörünü Kendin Yap (DIY – Do It Yourself) uygulamasına dönüştürebilir, eski paletlerden ya da kalaslardan kendiniz yapabilirsiniz.
Hırsızlara davetiye çıkarmamak için kapılarınızın ve pencerelerinizin kapalı, gerekliyse kilitli olduğuna amin olun. Konuyla ilgili, 'Hırsızlara davetiye çıkaran 5 şey' başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.