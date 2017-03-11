Bir bahçe adım adım nasıl güzelleştirilir? Cevabı bu yazıda!

Kimi zaman bir deniz kimi zamansa bir göl, nehir veya arazinize yakın küçük bir akıntı olabilir. Eğer suya erişimi olan bir eviniz varsa çok şanslısınız. Zira büyük veya küçük her türlü su akıntısı bahçenizi daha canlı ve dinamik hale getirir. Bununla birlikte suya bakan bahçe alanın en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ve mümkün olan en fazla erişimi nasıl sağlayacaklarına dair zaman ve fikir eksikliği yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda peyzaj mimarları gibi uzmanlardan yardım alarak evin ve bahçenin konumunu en iyi şekilde kullanmak için küçük bir planlama yapabilirsiniz. Aşağıda tanıtacağımız projede evin önünden geçen küçük göle erişimi sağlarken bahçeye de şekil veren bir tasarım çalışmasını inceleyeceğiz.