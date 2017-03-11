현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Bir bahçe adım adım nasıl güzelleştirilir? Cevabı bu yazıda!

nihal e. nihal e.
homify Modern Bahçe
Loading admin actions …

Kimi zaman bir deniz kimi zamansa bir göl, nehir veya arazinize yakın küçük bir akıntı olabilir. Eğer suya erişimi olan bir eviniz varsa çok şanslısınız. Zira büyük veya küçük her türlü su akıntısı bahçenizi daha canlı ve dinamik hale getirir. Bununla birlikte suya bakan bahçe alanın en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ve mümkün olan en fazla erişimi nasıl sağlayacaklarına dair zaman ve fikir eksikliği yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda peyzaj mimarları gibi uzmanlardan yardım alarak evin ve bahçenin konumunu en iyi şekilde kullanmak için küçük bir planlama yapabilirsiniz. Aşağıda tanıtacağımız projede evin önünden geçen küçük göle erişimi sağlarken bahçeye de şekil veren bir tasarım çalışmasını inceleyeceğiz.

​Önce: Bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

İlk olarak bahçenin eski haline göz atıyoruz. Düzenlemeden önce bahçenin çok kötü durumda olduğu söylenemez. Ancak biraz dağınık ve bakımsız gözüktüğü bir gerçek. Devasa çatılı kırmızı tuğla taşlı evler çok sevimli görünüyor. Haliyle büyük ve güzel bir bahçe ile hayal ediyoruz bu evleri. Fakat bahçenin de evler kadar güzel görünmesi için düzenli bakım şart. Ne yazık ki ihmal edilmiş görünüyor. Bu açıdan yan evle bahçeyi ayıran ahşap çit epey solmuş.

​Önce: Dağınıklık

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe çitine yakın bir açıdan çekilmiş bu resimde çit boyunca yerleştirilen çeşitli eşyalar görüyoruz. Artık kullanılmadığı görülen yosun tutmuş bir kafes, çöp kutuları ve kapı girişinde yer alan çeşitli saksı ve diğer malzemeler dağınık bir manzaraya sebep oluyor.

​Önce: Eski mobilyalar

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe içinde oturmak için kullanılan masa sandalye takımında demir ayaklı ahşap mobilyalar tercih edilmiş. Elbette açık alan oturmak için ahşap mobilya kullanılmalı. Fakat boya ve cila yapılmamış mobilyalar yağmur yüzünden yıpranmış görünüyor.

​Önce: Göl manzarası

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Gölün diğer kıyısından çekilmiş fotoğrafta su birikintisi yaprakla kaplanmış durumda. Bahçenin göle bakan eğimli kısmı da bakımsız çalılarla dolduğundan her şey birbirine girmiş durumda.

​Önce: Küçük merdiven

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Suya erişim sağlayan küçük merdiven ahşaptan yapılma. Ancak uzun süredir bakım yapılmadığından bu merdiven de epey yıpranmış görünüyor. Güvenlik için çalıların bitimine eski tip tel örgü çekilmiş.

​Önce: Oturma alanı

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Ev konum olarak göle erişim avantajı olduğundan merdiven bitimine bir ahşap güverte yapılarak yine ahşaptan bir oturma grubu eklenmiş. Fakat yağmur suları bu mobilyaları da eskitmiş durumda. Ayrıca ahşap mobilyalar pek konforlu gözükmüyorlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Sonra: Yeni bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Eski bahçeyi uzun uzun inceledikten sonra ne gibi değişiklikler yapılmış göz atmanın zamanı geldi. Eski bahçenin zemininde kullanılan oval taşlar her ne kadar evin dış cephesiyle uyumlu gibi gözükse de taşların arasından fırlayan otlarla aşınmış durumdaydı. Aynı zamanda bahçe yolunun oval çizgileri çim alanını epey kısıtlıyordu. Bahçenin yeni halinde ise bahçe yolu dümdüz ilerlerken orta kısmında büyük bir çim alanı bırakıldı. Kırmızı taşlardan ise vazgeçilerek daha uzun süre dayanan beton yol tercih edildi.

​Sonra: Çiçek yatakları

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Yeni bahçede eski tip saksılar yerine beton çiçek yatakları kullanıldı. Beyaz renkli olması dikkat çekici hale getiriyor.

​Sonra: Yeni masa

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe içindeki eski ahşap mobilyalar kaldırılarak yerine yeni bir ahşap masa eklendi. Aynı zamanda zemin tasarımı tamamen değişti. Kare biçiminde parlak yüzeyli zemin hem dayanıklı hem de şık görünüyor.

​Sonra: Yeni merdiven

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Çalıların arasında kaybolmuş gibi duran eski ahşap merdiven yerine daha geniş ve yeni bir merdiven tasarlandı. Yine eski oturma grubu kaldırılarak yerine siyah renkli modern sandalyeler tercih edildi.

​Sonra: Göl manzarası

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Son olarak göle doğru uzanan eğimli toprak da yeniden düzenlenip eski bakımsız halinden kurtarıldı.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Çocuklu ailelere özel tatlı ve pratik bir konut' başlığına bakabilirsiniz.

Duvarları dekorlarını nişlerle süslemek için 16 parlak fikir
Bu bahçe düzenleme projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler