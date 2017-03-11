Bir bahçe adım adım nasıl güzelleştirilir? Cevabı bu yazıda!

Kimi zaman bir deniz kimi zamansa bir göl, nehir veya arazinize yakın küçük bir akıntı olabilir. Eğer suya erişimi olan bir eviniz varsa çok şanslısınız. Zira büyük veya küçük her türlü su akıntısı bahçenizi daha canlı ve dinamik hale getirir. Bununla birlikte suya bakan bahçe alanın en iyi şekilde nasıl kullanılacağı ve mümkün olan en fazla erişimi nasıl sağlayacaklarına dair zaman ve fikir eksikliği yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda peyzaj mimarları gibi uzmanlardan yardım alarak evin ve bahçenin konumunu en iyi şekilde kullanmak için küçük bir planlama yapabilirsiniz. Aşağıda tanıtacağımız projede evin önünden geçen küçük göle erişimi sağlarken bahçeye de şekil veren bir tasarım çalışmasını inceleyeceğiz.
İlk olarak bahçenin eski haline göz atıyoruz. Düzenlemeden önce bahçenin çok kötü durumda olduğu söylenemez. Ancak biraz dağınık ve bakımsız gözüktüğü bir gerçek. Devasa çatılı kırmızı tuğla taşlı evler çok sevimli görünüyor. Haliyle büyük ve güzel bir bahçe ile hayal ediyoruz bu evleri. Fakat bahçenin de evler kadar güzel görünmesi için düzenli bakım şart. Ne yazık ki ihmal edilmiş görünüyor. Bu açıdan yan evle bahçeyi ayıran ahşap çit epey solmuş.
Bahçe çitine yakın bir açıdan çekilmiş bu resimde çit boyunca yerleştirilen çeşitli eşyalar görüyoruz. Artık kullanılmadığı görülen yosun tutmuş bir kafes, çöp kutuları ve kapı girişinde yer alan çeşitli saksı ve diğer malzemeler dağınık bir manzaraya sebep oluyor.
Bahçe içinde oturmak için kullanılan masa sandalye takımında demir ayaklı ahşap mobilyalar tercih edilmiş. Elbette açık alan oturmak için ahşap mobilya kullanılmalı. Fakat boya ve cila yapılmamış mobilyalar yağmur yüzünden yıpranmış görünüyor.
Gölün diğer kıyısından çekilmiş fotoğrafta su birikintisi yaprakla kaplanmış durumda. Bahçenin göle bakan eğimli kısmı da bakımsız çalılarla dolduğundan her şey birbirine girmiş durumda.
Suya erişim sağlayan küçük merdiven ahşaptan yapılma. Ancak uzun süredir bakım yapılmadığından bu merdiven de epey yıpranmış görünüyor. Güvenlik için çalıların bitimine eski tip tel örgü çekilmiş.
Ev konum olarak göle erişim avantajı olduğundan merdiven bitimine bir ahşap güverte yapılarak yine ahşaptan bir oturma grubu eklenmiş. Fakat yağmur suları bu mobilyaları da eskitmiş durumda. Ayrıca ahşap mobilyalar pek konforlu gözükmüyorlar.
Eski bahçeyi uzun uzun inceledikten sonra ne gibi değişiklikler yapılmış göz atmanın zamanı geldi. Eski bahçenin zemininde kullanılan oval taşlar her ne kadar evin dış cephesiyle uyumlu gibi gözükse de taşların arasından fırlayan otlarla aşınmış durumdaydı. Aynı zamanda bahçe yolunun oval çizgileri çim alanını epey kısıtlıyordu. Bahçenin yeni halinde ise bahçe yolu dümdüz ilerlerken orta kısmında büyük bir çim alanı bırakıldı. Kırmızı taşlardan ise vazgeçilerek daha uzun süre dayanan beton yol tercih edildi.
Yeni bahçede eski tip saksılar yerine beton çiçek yatakları kullanıldı. Beyaz renkli olması dikkat çekici hale getiriyor.
Bahçe içindeki eski ahşap mobilyalar kaldırılarak yerine yeni bir ahşap masa eklendi. Aynı zamanda zemin tasarımı tamamen değişti. Kare biçiminde parlak yüzeyli zemin hem dayanıklı hem de şık görünüyor.
Çalıların arasında kaybolmuş gibi duran eski ahşap merdiven yerine daha geniş ve yeni bir merdiven tasarlandı. Yine eski oturma grubu kaldırılarak yerine siyah renkli modern sandalyeler tercih edildi.
Son olarak göle doğru uzanan eğimli toprak da yeniden düzenlenip eski bakımsız halinden kurtarıldı.
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