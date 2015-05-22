Renklerin dans ettiği bir dubleks

Salona bu açıdan baktığınızda ise, perdelerde, koltukların üzerindeki kırlentlerde ve daha başka pek çok aksesuarda tercih edilen kırmızı tonların, evin genel pastel havasıyla harika bir tezat oluşturarak renkli bir hava sağladığını görüyorsunuz.

Pastel renklerden hoşlanıyorsanız bu konuyla ilgili yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.