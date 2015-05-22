Renklerin dans ettiği bir dubleks

Akla gelebilecek her türlü üründe, el emeği ve ustalığının terk edilmesi ve endüstriyel üretime dönülmesiyle, hayatın pek çok alanında karşılaştığımız ve kullandığımız eşyalar, mobilyalar ve neredeyse hemen her şey standartlaştı, belki de biraz yavanlaştı. Elbette bu fabrikasyon üretimler de kendi aralarında ayrılıyor, daha yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olanlar ön plana çıkıyor, hatta kimileri seri üretim olmalarına karşın tasarıma ağırlık vermeleriyle de dikkat çekiyor. Yine de geçmişin uzun emeklerle üretilen ve her biri kendince kusurlar taşıyan, aslında bu kusurlar sayesinde özgün olabilen ürünleri, ve bu ürünleri işleyen ustaları maalesef artık yoklar. Çağın ihtiyaçları ve gereklerinin karşısında bir direniş göstermenin de çok bir anlamı yok tabi ki. Fakat bu endüstri ve yoğun üretim çağında dahi, endüstriyel ürünleri bir araya getirerek yapılmış olsa da, tasarımın rengini verdiği şeyler görmek mümkün. Mimari ve iç mimaride de standartlardan kopmaya, uzun ömürlü ve özgün işler başarmaya çalışan sanatçılar var neyse ki. Faaliyetlerini İstanbul'un en eski ve köklü semtlerinden Teşvikiye'de sürdüren Senemoğlu Mimarlık da işine özen gösteren, kalıcı ve stil sahibi işler üretmeye çalışan başarılı firmalardan bir tanesi. Bu yazımızda Senemoğlu Mimarlık imzası taşıyan ve pastel tonların arasına adeta fırça darbeleri gibi canlı renkleri vurarak biçimlendirilen bir evi tanıtıyoruz. Gelin bu eve hep birlikte yakından bakalım.
Büyük ahşap yemek masasının karakterize ettiği pastel tonlardaki bu yemek odasında, klasik bir çizginin hakim olduğunu görüyoruz. Gerek tercih edilen sandalye modeli gerekse de yine klasik tarzdaki avizesiyle, eskimeyen bir stil benimsenmiş. Buna karşın mekanın sadeliği donuk ve soğuk bir hava yaratmıyor. Bunun önüne geçen en önemli faktörlerden biri duvarda yer alan yağlıboya tablolar. Bir diğer dikkat çeken ve mekana renk katan unsur ise, sandalyelerin bir kısmında kullanılan sırt desenleri. Böylelikle klasik tarza renkli bir dokunuşla odaya sıcak bir hava katılmış.
Senemoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin genelinde beyaz, krem rengi, açık kahverengi ve bunlara yakın renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak pastel tonlar tercih edilmiş. Bu pastel tonların arasına da yer yer renkli detaylar serpiştirilerek eve sıcak bir hava katılmış. Bu renkli detaylardan biri de, her ne kadar kendisi renkli olmasa da, üst kat merdivenleriyle salonu ayıran bölümde yer alan asimetrik raf grubu. İhtiyaç halinde kitaplık olarak da kullanılabilecek bu bölüm, mevcut haliyle daha ziyade bir vitrin veya büfe gibi görünüyor. Halihazırda ölü olan bir alana yerleşmesine rağmen mekana kattığı derinlik hissi ise paha biçilemez nitelikte.
Kadife ve benzeri kumaşların kullanıldığı ve genellikle canlı renklerin tercih edildiği berjerler, özellikle seksenli yılların dikkat çeken mobilyaları olmakla birlikte, esasen belli bir döneme hapsolmayan son derece şık mobilyalardır. Nitekim bugünlerde de tarz sahibi konutlarda, hatta kimi ofis ve iş yerlerinde dahi bu türden berjerlerin de olduğu oturma gruplarını görmek mümkün. Burada kullanılan ikili grup ise, gerek birinci sınıf ahşap işçiliği, gerekse de evin bütünüyle kontrast oluşturan renk tercihleriyle dikkat çekiyor.
Salonda bulunan
L formundaki geniş ve rahat köşe takımı yine
krem renginde. Zeminde kullanılan el işçiliği mat mavi tonlardaki
halı bu takımla mükemmel bir uyum içinde. Ortada kullanılan son
derece enteresan yapıdaki sehpa ise, evin genel klasik tarzıyla
kontrast içeren ilginç bir unsur olarak dikkatleri üzerine
çekiyor. Ahşap kısmı oldukça alçak profildeki sehpanın tablası
ve ayakları ise bütünüyle camdan oluşuyor.
Salona bu açıdan baktığınızda ise, perdelerde, koltukların üzerindeki kırlentlerde ve daha başka pek çok aksesuarda tercih edilen kırmızı tonların, evin genel pastel havasıyla harika bir tezat oluşturarak renkli bir hava sağladığını görüyorsunuz.
Pastel renklerden hoşlanıyorsanız bu konuyla ilgili yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.