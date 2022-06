Renklerin dans ettiği bir dubleks

Akla gelebilecek her türlü üründe, el emeği ve ustalığının terk edilmesi ve endüstriyel üretime dönülmesiyle, hayatın pek çok alanında karşılaştığımız ve kullandığımız eşyalar, mobilyalar ve neredeyse hemen her şey standartlaştı, belki de biraz yavanlaştı. Elbette bu fabrikasyon üretimler de kendi aralarında ayrılıyor, daha yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olanlar ön plana çıkıyor, hatta kimileri seri üretim olmalarına karşın tasarıma ağırlık vermeleriyle de dikkat çekiyor. Yine de geçmişin uzun emeklerle üretilen ve her biri kendince kusurlar taşıyan, aslında bu kusurlar sayesinde özgün olabilen ürünleri, ve bu ürünleri işleyen ustaları maalesef artık yoklar. Çağın ihtiyaçları ve gereklerinin karşısında bir direniş göstermenin de çok bir anlamı yok tabi ki. Fakat bu endüstri ve yoğun üretim çağında dahi, endüstriyel ürünleri bir araya getirerek yapılmış olsa da, tasarımın rengini verdiği şeyler görmek mümkün. Mimari ve iç mimaride de standartlardan kopmaya, uzun ömürlü ve özgün işler başarmaya çalışan sanatçılar var neyse ki. Faaliyetlerini İstanbul'un en eski ve köklü semtlerinden Teşvikiye'de sürdüren Senemoğlu Mimarlık da işine özen gösteren, kalıcı ve stil sahibi işler üretmeye çalışan başarılı firmalardan bir tanesi. Bu yazımızda Senemoğlu Mimarlık imzası taşıyan ve pastel tonların arasına adeta fırça darbeleri gibi canlı renkleri vurarak biçimlendirilen bir evi tanıtıyoruz. Gelin bu eve hep birlikte yakından bakalım.