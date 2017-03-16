Kendin Yap: İkinci el eşyalarla üretilen 9 ahşap mobilya ürünü

Artık kullanmadığınız mobilyalarınızı atmadan önce bir kez daha düşünün. Sadece bir tatil gününüzü ayırarak ikinci el eşyalardan özgün fikirlerle yeni mobilya ürünleri tasarlayabilirsiniz. Ahşabın şekil alabilirliğinin yanı sıra, zımparalanma, boyanma ve ihtiyaca göre cilalanma işlemleriyle yepyeni görünüme kavuşan mobilya örneklerini ve özelliklerini gözden geçirebilirsiniz. Kendin Yap projeleri ile eski ahşap mobilyalarınıza hayat verin. İşte sizlere ilham verecek 9 mobilyanın önce ve sonraki halleri!
Ahşap mobilyalarınıza yeniden hayat vermek için tek sınırınız hayal gücünüz olmalı!
- Öncelikle zımparalama işlemiyle kaplama cilası ve boyası çıkartılıyor.
- Eğer mobilya ürünü çok değerli ise zaten zımparalama ya da cilalama işlemine gerek kalmaz. Sadece bakımı sağlanan antika mobilyalarda kozmetik açıdan renk ya da cila üzerine bir işlem uygulanmaz.
- Kendin Yap projesi için yenilenmek istenen şifonyer, tamamen değiştirilmek üzere cila ve boyasından arındırılıyor.
Bambaşka bir görünüme sahip olan şifonyerin, zımparalama işleminden sonra boya ve cilası çıkarılıyor. Yeniden boyanan ve cilalanan mobilya ürününde eski haline nazaran parlaklık da kayboluyor. Modern döşenen bir ev için, açık renk tonlarıyla ideal renk uyumu ve ahenk ön plana çıkıyor.
- Artık eskiyen mobilyanın öncelikle boyası alındırılarak, pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor.
- Artık boyanmak için hazır olan yüzey için nötr gri ile canlı sarı renk tonları tercih ediliyor.
- Vernik veya alkid boya su kullanımı, beyaz ispirto, akrilik ya da vinil boyanın kullanılabileceği belirtilen örnek modelde, gerektiğinde %10 miktarda inceltici kullanılıyor.
- Üstten alta boyanarak öncelikle nötr gri zemin hazırlanıyor ve canlı sarı renk hatlarla daha modern bir mobilya ürünü tasarlanıyor.
- Bir ya da iki kat boyama işlemi gerçekleşiyor. İstenilen işleme ve seçilen boya kalitesine göre kat sayısı değişebilir. Oturma odası için modern çizgilerle şık tasarlanan bir mobilya.
Buradaki örnekte pürüzsüz ve yeni bir yüzeye sahip mobilyanın değişim öncesi halini görmekteyiz.
Yapı marketlerinden temin edilebilecek malzemelerle balmumu ile kaplanan bu mobilya örneğinde, sade ama zarif çizgilerle yeniden tasarlanıyor.
Artık kullanılmayan ikinci el bir mobilya ürünün eski halini burada görmekteyiz.
Oldukça şık ve zarif! Daha zarif çizgilerle yeniden tasarlanan bu mobilyalar için uzman ya da marangoz desteği alarak, boş vakitlerinizi ayırabileceğiniz bir hobi olarak değerlendirebilirsiniz.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra daha açık ve uyumlu renk tonları ile şıklık sağlanıyor.
Uzun süre kullanılan ve izler kalan bir mobilya ürünü, bakalım yenilenme sonrası nasıl bir görünüme sahip olacak?
Hem yenilenme, hem de onarım ihtiyacı bulanan mobilyanın eski halinden bir görünüm.
Nötr grilerle beyazın uyumu, soğuk renklerle sıcak dokuların dengesi bir arada sağlanıyor. Ahşap yüzey sıcak dokusuyla nötr renklerle denge unsuru yakalıyor.
Daha kullanışlı, temiz ve göze hitap eden görünümüyle yenilenen raflıkta kontrast renkler kullanılmış.
Ağacın dokularını ve sıcak renk tonlarını tamamen yansıtan mobilyanın eski halinden bir görünüm.
Formunu koruyan, fakat renk ve doku bakımından eski halinden eser kalmayan mobilyada daha açık renk tonları ile nötr renkler tercih edilmiş.
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