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Kendin Yap: İkinci el eşyalarla üretilen 9 ahşap mobilya ürünü

Meral Eser Meral Eser
homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Bej
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Artık kullanmadığınız mobilyalarınızı atmadan önce bir kez daha düşünün. Sadece bir tatil gününüzü ayırarak ikinci el eşyalardan özgün fikirlerle yeni mobilya ürünleri tasarlayabilirsiniz. Ahşabın şekil alabilirliğinin yanı sıra, zımparalanma, boyanma ve ihtiyaca göre cilalanma işlemleriyle yepyeni görünüme kavuşan mobilya örneklerini ve özelliklerini gözden geçirebilirsiniz. Kendin Yap projeleri ile eski ahşap mobilyalarınıza hayat verin. İşte sizlere ilham verecek 9 mobilyanın önce ve sonraki halleri!

1. Vernikli mobilyalar: Zımparalama

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Ahşap mobilyalarınıza yeniden hayat vermek için tek sınırınız hayal gücünüz olmalı!

- Öncelikle zımparalama işlemiyle kaplama cilası ve boyası çıkartılıyor.

- Eğer mobilya ürünü çok değerli ise zaten zımparalama ya da cilalama işlemine gerek kalmaz. Sadece bakımı sağlanan antika mobilyalarda kozmetik açıdan renk ya da cila üzerine bir işlem uygulanmaz.

- Kendin Yap projesi için yenilenmek istenen şifonyer, tamamen değiştirilmek üzere cila ve boyasından arındırılıyor.

Eski halinden eser kalmıyor!

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Bambaşka bir görünüme sahip olan şifonyerin, zımparalama işleminden sonra boya ve cilası çıkarılıyor. Yeniden boyanan ve cilalanan mobilya ürününde eski haline nazaran parlaklık da kayboluyor. Modern döşenen bir ev için, açık renk tonlarıyla ideal renk uyumu ve ahenk ön plana çıkıyor.

2. Zımparalama sonrası boyama işlemi

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- Artık eskiyen mobilyanın öncelikle boyası alındırılarak, pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor.

- Artık boyanmak için hazır olan yüzey için nötr gri ile canlı sarı renk tonları tercih ediliyor.

- Vernik veya alkid boya su kullanımı, beyaz ispirto, akrilik ya da vinil boyanın kullanılabileceği belirtilen örnek modelde, gerektiğinde  %10 miktarda inceltici kullanılıyor.

Modern ve çarpıcı!

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- Üstten alta boyanarak öncelikle nötr gri zemin hazırlanıyor ve canlı sarı renk hatlarla daha modern bir mobilya ürünü tasarlanıyor.

- Bir ya da iki kat boyama işlemi gerçekleşiyor. İstenilen işleme ve seçilen boya kalitesine göre kat sayısı değişebilir. Oturma odası için modern çizgilerle şık tasarlanan bir mobilya.

3. Zımpara olmadan boyama

homify Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Gri
homify

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Buradaki örnekte pürüzsüz ve yeni bir yüzeye sahip mobilyanın değişim öncesi halini görmekteyiz.

Balmumu ile beyaz kaplama

homify Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Yapı marketlerinden temin edilebilecek malzemelerle balmumu ile kaplanan bu mobilya örneğinde, sade ama zarif çizgilerle yeniden tasarlanıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

4. Önce / Sonra

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Bej
homify

homify
homify
homify

Artık kullanılmayan ikinci el bir mobilya ürünün eski halini burada görmekteyiz.

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Bej
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Oldukça şık ve zarif! Daha zarif çizgilerle yeniden tasarlanan bu mobilyalar için uzman ya da marangoz desteği alarak, boş vakitlerinizi ayırabileceğiniz bir hobi olarak değerlendirebilirsiniz.

5. Önce / Sonra

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Gri
homify

homify
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Yine yenilenme öncesi eskiyen bir mobilya ürününü görmekteyiz.

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Masif Ahşap Pembe
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Tüm işlemler tamamlandıktan sonra daha açık ve uyumlu renk tonları ile şıklık sağlanıyor.

6. Önce / Sonra

homify Yatak OdasıKomodinler Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Uzun süre kullanılan ve izler kalan bir mobilya ürünü, bakalım yenilenme sonrası nasıl bir görünüme sahip olacak?

homify Yatak OdasıKomodinler Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Minimal dokunuşlarla beyazın zarafetini taşıyan özel bir çalışma ürünü.

7. Önce / Sonra

homify Oturma OdasıDolap & Büfeler Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Hem yenilenme, hem de onarım ihtiyacı bulanan mobilyanın eski halinden bir görünüm.

homify Oturma OdasıDolap & Büfeler Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Nötr grilerle beyazın uyumu, soğuk renklerle sıcak dokuların dengesi bir arada sağlanıyor. Ahşap yüzey sıcak dokusuyla nötr renklerle denge unsuru yakalıyor.

8. Önce / Sonra

homify Yemek OdasıBar & Büfeler Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Klasik stil izler taşıyan eski bir açık raflık.

homify Oturma OdasıRaflar Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Daha kullanışlı, temiz ve göze hitap eden görünümüyle yenilenen raflıkta kontrast renkler kullanılmış.

9. Önce / Sonra

homify Yemek OdasıBar & Büfeler Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Ağacın dokularını ve sıcak renk tonlarını tamamen yansıtan mobilyanın eski halinden bir görünüm.

homify Yemek OdasıBar & Büfeler Masif Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Formunu koruyan, fakat renk ve doku bakımından eski halinden eser kalmayan mobilyada daha açık renk tonları ile nötr renkler tercih edilmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Mobilya satın alırken gözünüzden kaçabilecek 8 detay!' yazımız da ilginizi çekebilir.

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