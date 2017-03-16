Kendin Yap: İkinci el eşyalarla üretilen 9 ahşap mobilya ürünü

Ahşap mobilyalarınıza yeniden hayat vermek için tek sınırınız hayal gücünüz olmalı!

- Öncelikle zımparalama işlemiyle kaplama cilası ve boyası çıkartılıyor.

- Eğer mobilya ürünü çok değerli ise zaten zımparalama ya da cilalama işlemine gerek kalmaz. Sadece bakımı sağlanan antika mobilyalarda kozmetik açıdan renk ya da cila üzerine bir işlem uygulanmaz.

- Kendin Yap projesi için yenilenmek istenen şifonyer, tamamen değiştirilmek üzere cila ve boyasından arındırılıyor.