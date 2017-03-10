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Bahar geliyor! Balkona çeki düzen vermek için 25 model

Homify TR Homify TR
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
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Soğuk ve zorlu bir kış mevsiminin ardından bahar nihayet kendini göstermeye başladı. Ayva çiçek açtı, güneş yüzümüzü güldürmeye başladı… Bu da demek oluyor ki açık havanın keyfine varabileceğimiz günler çok yakın! Yaşasın! Tabii baharın bize el sallamasıyla evlerimizde de yapacağımız değişiklikler var, bunların başında da şüphesiz ki balkon düzenlemeleri geliyor çünkü bahar ve yaz aylarının tadını layıkıyla çıkartabilmemiz için balkonlarımızın da konforlu, şık ve iç açıcı yaşam alanları olmaları şart. İşte biz de bu yazımızda bu bahar ve yaz aylarını huzurlu ve keyifli geçirmek isteyen ve bunun için de balkon dekorasyonuna çeki düzen vermek isteyen okurlarımız için birbirinden ilham verici ve farklı mimarilere uygun şahane balkon modellerini derledik.

1. Balkonunuzu açılır kapanır cam paneller yardımıyla yalnızca yazın değil, dört mevsim kullanılan bir oturma odasına dönüştürebilirsiniz.

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

2. Eğer huzur veren bir doğa manzarası ile karşı karşıya iseniz, o halde sadelik ve rustik tarz balkonunuz için en iyi tercih olacaktır.

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

3. Küçük balkonlar için yer tasarrufu sağlayan fikirler her zaman işe yarar.

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

4. Çok amaçlı mobilyalar balkonlar için harika seçimlerdir.

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

5. Dikey bahçeler de küçük balkonları yeşillendirmenin en şık ve modern yollarından biri.

RIBA Roof Terrace, Portland Place Biotecture Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Biotecture

RIBA Roof Terrace, Portland Place

Biotecture
Biotecture
Biotecture

6. Ahşap banklar da balkon mobilyalarını değiştirmek isteyen okurlarımıza tavsiye edeceğimiz, her zaman estetik olarak öne çıkan mobilyaların başında geliyor.

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

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7. Balkonları her zaman oturma alanları olarak düşünmek zorunda değilsiniz, balkonlarınızı keyifli bir güneşlenme yerine dönüştürmek de mümkün.

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

8. Balkon denilince hep güneşli yaşam alanları düşünülse de burayı geceleri de kullanacağınızı hesaba katmayı unutmayın. Aydınlatma balkonlar için çok önemlidir.

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Balkon, Veranda & Teras
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

9. Mumlar ve mumluklar sayesinde balkon ışıklandırmalarına romantik dokunuşlar katabilirsiniz.

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

10. Salıncak koltuklar keyifli ve konforlu bir kafa dinleme alanı yaratmak için her zaman mükemmeldir.

POLTRONA C-C HOLLY GRIGIO MIX, Andrea Bizzotto SpA Andrea Bizzotto SpA Modern Bahçe
Andrea Bizzotto SpA

Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA

11. Sallanan sandalyeler de öyle tabii…

CASA BRUNO mecedoras y gliders de poly-madera, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

12. Balkonunuzda bahçe keyfi yaşamak istiyorsanız süs bitkilerinden, yeşil ağaçlardan sakınmayın ve balkonunuzu yemyeşil bir bahçeye dönüştürün.

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

13. Bambu balkon mobilyaları modası hiçbir zaman geçmeyen, ekonomik ve şık modellerden.

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

14. Mobilyalarınızı seçerken her zaman balkonunuzun mimari yapısını da hesaba katmalısınız. Sar alanlar için geniş değil dar ve uzun masalar kullanılmalı.

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

15. Dar balkonlar için balkon demirlerine sabitlenen saksılarla atmosferi güzelleştirmek çok basit!

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

16. Renklerin gücünü de hafife almayın. Pembe çiçeklerle süslenen beyaz bir balkon her zaman huzur ve mutluluk dolu bir estetik yaratır.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

17. Salıncak koltuklara farklı ve modern bir bakış açısı…

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Modern Balkon, Veranda & Teras
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

18. Balkon sedirleri de dar balkonlar için ideal modellerden.

TUCURIVI | DECORADOS, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Minimalist Balkon, Veranda & Teras
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

19. Balkonunuzu bir hamakla keyifli bir kafa dinleme alanına dönüştürmeye ne dersiniz?

Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores Modern Balkon, Veranda & Teras
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores

Giovana Martins Arquitetura & Interiores
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores
Giovana Martins Arquitetura & Interiores

20. Armut koltuklar da konforun ön planda tutulduğu yaşam alanları için keyifli bir alternatif.

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

21. Bu örnekteki dikey saksılık gibi yaratıcı mobilyalar da her zaman fark yaratır.

Vertical Garden, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

22. İç içe geçerek sabitlenen ahşap panellerle balkon zeminini yenilemek de oldukça ekonomik ve basit.

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Bu konuda profesyonel destek almak isterseniz tek tıkla homify sayfalarındaki zemin döşemecilerine ulaşabilirsiniz. 

23. Duvarların balkonunuzun dokusunu baştan aşağı değiştirdiğini unutmayın! Yeni sezona girmeden duvarlarınızı boyamanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz.

ミモザの木から発想した家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Balkon, Veranda & Teras
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

24. Duvarları aynı zamanda masa ve tezgah için yer tasarrufu sağlayan alanlar olarak da değerlendirebilirsiniz.

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Bu sayede daracık balkonlarda bile şık ve ferah bir oturma alanı oluşturmak mümkün. Dar balkonları nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında daha fazla ilham kaynağı arıyorsanız: Küçük bir balkonu nasıl güzelleştirebilirim?

25. Duvarları dekoratif bir şekilde değerlendirmenin bir diğer yolu da dekoratif raflarla süslemek olacaktır.

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
Önce & Sonra: Demode bir mutfağın pırıl pırıl yeni bir mutfağa dönüşümü
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