Hayata döndürülen bir eser

Yenileme projeleri her zaman için ilgi çekici olmuştur. Eski, yorgun, yıkılmaya yüz tutmuş bir yapının titiz bir planlama ve yoğun bir emekle tekrar hayata döndürülmesi ne kadar güzel bir süreçse, bu sürece tanıklık etmek de bir o kadar keyiflidir. Bu yüzden pek çok insan yenileme projelerine ilgi duyar. Söz konusu olan gerçek bir tarihi eser ise, bu durumda yenileme projesi çok daha ilginç bir hale geliyor. Yok olmanın eşiğine gelmiş, belki bugün değil ama çok geçmeden bütünüyle unutulacak bir tarih sayfasının yeniden hayat bulması, ilgi çekici olduğu kadar sevindirici de bir süreç. Bu yazımızın konusu da yeniden hayata döndürülen bir tarihi eserin dönüşüm projesi. Bursa Muradiye'de eski bir aş evinin adım adım restorasyonuna bizimle birlikte tanıklık etmeye ne dersiniz?