Hayata döndürülen bir eser

Yenileme projeleri her zaman için ilgi çekici olmuştur. Eski, yorgun, yıkılmaya yüz tutmuş bir yapının titiz bir planlama ve yoğun bir emekle tekrar hayata döndürülmesi ne kadar güzel bir süreçse, bu sürece tanıklık etmek de bir o kadar keyiflidir. Bu yüzden pek çok insan yenileme projelerine ilgi duyar. Söz konusu olan gerçek bir tarihi eser ise, bu durumda yenileme projesi çok daha ilginç bir hale geliyor. Yok olmanın eşiğine gelmiş, belki bugün değil ama çok geçmeden bütünüyle unutulacak bir tarih sayfasının yeniden hayat bulması, ilgi çekici olduğu kadar sevindirici de bir süreç. Bu yazımızın konusu da yeniden hayata döndürülen bir tarihi eserin dönüşüm projesi. Bursa Muradiye'de eski bir aş evinin adım adım restorasyonuna bizimle birlikte tanıklık etmeye ne dersiniz?
Ahşap yapıların diğer tüm doğal malzemelerle yapılan binalarla benzer olan ilginç bir özellikleri vardır. İçinde yaşandığı sürece, kullanıldığı sürece, asgari bakımları yapıldığı sürece yüzlerce yıl ayakta kalabilirler. Ama kendi haline bırakılırlarsa betonarme bir yapıdan çok daha hızlı yıpranabilirler. Öte yandan betonarme bir yapıya ne kadar iyi bakarsanız bakın, belli bir kullanım ömrü vardır ve bu ömür asla yüzlerce yıl değildir. Aslında ahşap ilgi ve sevgi isteyen bir malzemedir dersek pek de abartmış olmayız. Çünkü ona hak ettiği ilgiyi verirseniz, size karşılığını fazlasıyla verecektir.
Günümüzde pek çok tarihi ahşap yapının şu ya da bu sebeple yıkıldıktan sonra yerine benzer görünümde ama orijinaline sadık kalınmadan üretilen betonarme yapılar yapıldığını görüyoruz. Dış cepheleri eski ahşap yapılara benzetilmeye çalışılan ama maalesef basit birer taklidin ötesine geçmeyen bu binalar, inşaat sürecinde birkaç aylık bir kısalma ya da maliyetlerde bir parça düşüş için aslında bir tarihi, bir geleneği ve kültürel dokuyu tahrip ediyorlar. Daha kötüsü de bunun farkında bile değiller. Ancak ahşapta ya da daha doğru bir ifadeyle orijinaline sadık bir restorasyonda ısrarcı olanlar da yok değil. Ve bu tarihi yapılar onlara daima minnettar kalacaklar.
Doğal malzemelerin bir başka ilginç özelliği de son derece yalın tasarımlarda bile çok güzel görünebilmeleridir. Bunun sebebi aslında hammadde halinde bile güzel olmalarıyla açıklanabilir. Ama gerçek bir ustanın elinde bu malzemeler çok daha başka bir karaktere bürünür ve bu örnekte olduğu gibi ortaya benzersiz bir estetik çıkar.
Ahşap bir binayı yine ahşap malzemeyle yeniden yapmak doğru bir yenileme projesi için yeterli değildir. Aynı zamanda kullanılan usullere, tasarıma ve en önemlisi mimariye de sadık kalmak gerekir. Bu aş evinin dönüşümünde bu özelliklerin hepsini görmek mümkün.
İşlevi itibariyle gösterişli bir yapı olmaktan ziyade işlevselliği ve mütevaziliği ön plana çıkaran aş evinin yenileme sürecinde bu karakterine de sadık kalınmış ve iç mekanlarda abartısız, sade, zarif ve mütevazi bir tasarım tercih edilmiş.
Maalesef bazı yenilikler bazı gelenekleri acımasızca yok ediyor. Evet, gelişimden kaçmaya çalışmak gerçekten de anlamsız bir tutum. Ancak birbirine muadil iki şeyin bir diğerini bütünüyle yok etmesi de insanın içini acıtmıyor değil. Plastik tabanlı yeni nesil pencereler ortaya çıktığından beri, ahşap doğramalar inanılmaz bir hızla ortadan kaybolmaya başladı. Öyle ki eviniz için ahşap doğrama yaptıracak firma ya da usta bulmak bile başlı başına bir iş haline geldi. Oysa ahşap doğramalar da yeterli bakım yapıldığında son derece uzun ömürlü olabiliyorlar. Herhangi bir yapay malzemeyle kıyaslanamayacak doğal güzelliklerini ise özellikle belirtmeye dahi gerek yok.