Ataköy'de hiç eskimeyecek bir dekorasyon projesi

Çok sayıda farklı mobilyayı, aksesuarı, rengi ve deseni bir araya getirmek, bunları doğru yerlerde doğru şekilde kullanmak, her birinin tam olarak üzerine düşen rolü yapmasını ve toplamda bir denge yaratmalarını sağlamak başlı başına güç bir işken, tüm bunları onlarca yıl sonra bile aynı şekilde hayranlık uyandıracak bir tarzda yapabilmek gerçekten de herkesin harcı değil. Marifet iltifata tabidir denmiş, bu dekorasyon iltifatı sonuna kadar hak ediyor. Bu yazımızda Ataköy'de lüks bir daireye konuk olacağız. Ancak bu daire lüks donatıları, muazzam manzarası, devasa genişliği veya görkemli mobilyaları ile değil, klasik tanımının hakkını tam anlamıyla veren hiç eskimeyecek tarzıyla dikkat çekiyor. Gelin şimdi bu huzur verici daireye biraz daha yakından bakalım.
Hayatımızda bazı anlar vardır, bizi alıp eskiye, hem de kendi yaşımızdan bile çok daha eskiye götürür. Henüz doğmadığımız bir zamanın atmosferine girmek gerçekten de çarpıcı bir deneyimdir. Bazen yüz yıllık bir pastanede çayınızı içerken, bazen de Anadolu'da küçük bir kentin ara sokaklarında dolaşırken böyle bir hisse kapılırsınız. Ama sonuç olarak pek nadir gerçekleşen bir şeydir bu. İşte bu daire tam olarak böyle bir hissiyat yaratıyor. Geçmişten gelen ama bugünü de kucaklamayı ihmal etmeyen zarif, yalın ve zevkli bir dekorasyon.
Geçmişten gelen ama bugünü de kucaklayan dedik ya, işte burada bunu çok net görüyoruz. Oturma odası, mutfak ve yemek odasının bir arada bulunduğu geniş salonlar oldukça yeni bir konsept. Bu konsepti tam olarak benimseyen bu daire, aynı zamanda son teknoloji donanımlarıyla da bugünün dünyasına sırt çevirmediğini vurgulamak istiyor gibi. Böylece eskinin ruhunu, yeninin olanaklarıyla birleştiren mükemmel bir denge ortaya çıkmış.
Oturma odasında birbirinden farklı renklere ve tasarımlara sahip koltuklar bir arada kullanılmış. Son dönemde giderek yaygınlaşan bir akımın ürünü olan bu tasarım, farklı ürünleri ortak bir tarzda birleştirmeyi başarmasıyla dikkat çekici.
Klasik dekorasyonların en önemli özelliklerinden biri de yoğun olduğu kadar kalite yönü de ön planda olan ahşap kullanımıdır. Bu evde de çarpıcı bir ahşap işçiliğinin oldukça yaygın olarak kullanıldığını söylemek mümkün.
Klasik dekorasyonun oldukça ilginç bir örneği olarak görülebilecek çocuk odasında, sıcak ve sevimli bir tarzın ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz. Kapitone sırt bölümüyle göz kamaştıran küçük bir koltuk, denizcilik temasını yansıtan şık bir avize, mavi duvarlar ve yine deniz desenli yatak örtüleri; tüm bunlar bir araya gelerek tematik olduğu kadar geleneksel bir çocuk odası ortaya çıkarıyorlar.
Çocuk odalarının olmazsa olmazları arasında yer alan çalışma masalarının bir hayli iddialı bir örneğini görüyoruz bu çocuk odasında. Şık sandalyesi ve ilgi çekici raf grubuyla da bir bütün oluşturan bu basit çalışma köşesi işlevselliğiyle de övgüyü hak ediyor.
Evin genelinde gördüğümüz özelliklerin banyoda da aynen devam ettiğini söylemek mümkün. Yine başarılı bir ahşap işçiliği, yine klasik çizgiler ve yine modern donanımlar. Uzun yıllar eskimeyecek bir tarza sahip olan banyo, işlevsellikten de bir nebze olsun ödün vermiyor.