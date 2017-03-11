Ataköy'de hiç eskimeyecek bir dekorasyon projesi

Hayatımızda bazı anlar vardır, bizi alıp eskiye, hem de kendi yaşımızdan bile çok daha eskiye götürür. Henüz doğmadığımız bir zamanın atmosferine girmek gerçekten de çarpıcı bir deneyimdir. Bazen yüz yıllık bir pastanede çayınızı içerken, bazen de Anadolu'da küçük bir kentin ara sokaklarında dolaşırken böyle bir hisse kapılırsınız. Ama sonuç olarak pek nadir gerçekleşen bir şeydir bu. İşte bu daire tam olarak böyle bir hissiyat yaratıyor. Geçmişten gelen ama bugünü de kucaklamayı ihmal etmeyen zarif, yalın ve zevkli bir dekorasyon.