Küçük salonlar için Türkiye'den 7 fikir, 7 fotoğraf

Ev dekorasyonunda küçük mekânlarla baş etmek zordur. Mutfak, banyo, çocuk odası, yatak odası, çalışma odası ya da salon, her küçük oda, yerleşim probleminin adeta zorlu bir matematik hesabı gibi çözülmesini gerektirir. Evlerimizin merkezi konumundaki salonlarımızın küçük olması durumunda ise işler daha da çetrefilli bir hale gelir. Buna karşın her dekorasyon probleminde olduğu gibi küçük salonlarda da çeşitli çözümler mevcuttur. Bu çözümlere çoğu kez ilk bakışta ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu yüzden elinizdeki malzemeye kafa yormalı, sizi zorlayan eşya ve aksesuarlardan bağımsız düşünebilmeli ve ilk etapta kafanızda soyut bir tasarım yapabilmelisiniz. Ayıca bu yazımızda sizler için derlediğim fikirler de küçük bir salonu dekore etmek için nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda önünüzü açacak. Küçük mekânlar hepimizin ortak problemi, bu yüzden dert etmeyin, çözümleri aramaya başlayın. Doğru bir çalışmayla mutlaka bu sorunun da üstesinden geleceksiniz.