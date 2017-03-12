Klasik banyo fayansları yerine kullanabileceğiniz en güzel alternatifler

Günümüzde banyolar sadece yıkanmak için kullanılan bir alan değil aynı zamanda günün stresini attığımız ve rahatladığımız bir yerdir bizim için. Bu nedenle gevşememize yardımcı olması için zevkle dekore edilmiş bir banyo görünümüne ihtiyacımız var. Sıcak bir banyo ya da rahatlatıcı bir duş bizi şımartarak ruh sağlığımıza da katkıda bulunur. Duvarlar banyo dekorasyonunun en önemli unsurudur. Bu nedenle duvarların tasarım çeşitliliği ile özgün ve yaratıcı bir banyo elde edebilirsiniz. Renklerin, şekillerin, yapıların ve malzemelerin muazzam kombini sayesinde herkes banyosunu sağlıklı yaşam vahası haline getirecek doğru şeyi bulabilir. Basit veya gösterişli bir banyo ne olursa olsun, duvarda kullanılan malzeme çok yönlüdür ve aynı fayanslarla bile farklı stillerde kullanılabilirler. Bugün size standart bir banyo fayansı yerine alternatif olarak düşünebileceğiniz farklı alternatifler derledik. Şimdi sırayla göz atalım.