Klasik banyo fayansları yerine kullanabileceğiniz en güzel alternatifler

Günümüzde banyolar sadece yıkanmak için kullanılan bir alan değil aynı zamanda günün stresini attığımız ve rahatladığımız bir yerdir bizim için. Bu nedenle gevşememize yardımcı olması için zevkle dekore edilmiş bir banyo görünümüne ihtiyacımız var. Sıcak bir banyo ya da rahatlatıcı bir duş bizi şımartarak ruh sağlığımıza da katkıda bulunur. Duvarlar banyo dekorasyonunun en önemli unsurudur. Bu nedenle duvarların tasarım çeşitliliği ile özgün ve yaratıcı bir banyo elde edebilirsiniz. Renklerin, şekillerin, yapıların ve malzemelerin muazzam kombini sayesinde herkes banyosunu sağlıklı yaşam vahası haline getirecek doğru şeyi bulabilir. Basit veya gösterişli bir banyo ne olursa olsun, duvarda kullanılan malzeme çok yönlüdür ve aynı fayanslarla bile farklı stillerde kullanılabilirler. Bugün size standart bir banyo fayansı yerine alternatif olarak düşünebileceğiniz farklı alternatifler derledik. Şimdi sırayla göz atalım.
Endüstriyel görünüm modası geçmeyecek stillerden biridir. Zira geleceği çağrıştırır. Aynı zamanda şık ve donuk görünebilir. Hem sanayi tipi olması hem de estetik tarzı mekanı benzersiz kılar. Soğuk görünüm ile birleşen şık aksesuarlar kullanılan ham malzeme sayesinde etkileyici bir tezatlık barındırır. Bir diğer tezatlıksa eski ile yeni arasında denge sağlayabilmektir. Sızdırmaz beton duvarlar ile endüstriyel stilde banyo dekoru elde etmek mümkün. Beton donukluğu, sıcak ahşap, muslukların metali ve yeni moda banyo seramiğinin etkileşimi mükemmel bir banyo meydana getiriyor.
Cam konstrüksiyonlar, birçok tasarımcı tarafından fayanslara alternatif olarak kullanılıyor. Tabii camın ne şekilde kullanıldığı da önemli. Endüstriyel tarzı andıran çeşitli cam küpler en popüler modellerden biri. İster odada ister pencerede veya duvarda kullansın; yarı saydam ve rahat görünüm cam blokları her daim cazip kılar. Dolaylı aydınlatma ve doğru seçilmiş renklerle, cam küpler banyonuzu canlandırmak için ideal bir seçim.
Gittikçe daha fazla insan, doğal malzemelerle iç mekan tasarımı arıyor. Çünkü doğal ortamın yatıştırıcı etkisi kişiye bir çeşit güvenlik hissi verir. Banyo malzemeleri sektöründe doğal malzemelerin giderek popüler hale gelmesinin bir nedeni çevre bilincinin artması. Düz fayans yerine; kaba bir yüzeye sahip doğal taş kaplamalar aynı zamanda banyoya kişilik katar. Taş malzemenin farklı boyutları ve renk nüansları huzurlu ve natürel görünümü vurgular.
Doğal taş görünümünün yanında mermer gibi farklı renk ve tonlara sahip taşlar da etkileyici bir banyo dekorasyonu meydana getirebilir. Eğer tamamen işlenmemiş bir taş istemiyorsanız bu tür taş kaplama tercih edebilirsiniz.
Beyaza bürünmüş banyolar her daim zamansız ve modern olarak kabul edilmiştir. Günümüzde yeni trendlerle başa çıkmak için biraz daha cesur olmalısınız. Desenli seramikler eski bir geleneğe sahip olup sadece banyo içinde değil, zemin döşemesi olarak mutfak gibi evin farklı yerlerinde de kullanılır. Görüntü olarak Akdeniz renkleri ve desenleri sıcaklık ile huzur hissiyatı verdiğinden modası hiç geçmez. Banyolar bu tür seramikleri değerlendirmek için en doğru alanlardan biri.
Başta küçük banyolar olmak üzere genel olarak banyo dekorasyonunda açık tonlar kullanılır. Fakat bizim aradığımız standart bir banyo görünümü değil. Aksine farklı, yaratıcı ve çağdaş bir şeyler arıyoruz. Dolayısıyla pekala banyoda koyu renkler kullanabiliriz. Bulunduğu mekana zarafet ile birlikte modernite katan siyah rengi cesur banyolar için bir seçenek olabilir. Tabii karanlık bir banyo söz konusu olacağı için aydınlatmanın önemi devreye giriyor. Uygun ekipmanı sağladığınız takdirde koyu renklerden korkmanıza gerek yok.
Banyolarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz 'Küçük banyolarda hayat kurtaracak 15 çözüm' başlığına bakabilirsiniz.