Dairenizi yeniden planlarken yapılması ve yapılmaması gereken şeyler

Dairenin yerleşim planı, içinde konforlu bir hayat sürebilmemiz için son derece önemlidir. İlk etapta dikkatimizi çekmeyen ya da önemsemediğimiz küçük detaylar zaman içerisinde problem yaratabilecek, can sıkıcı konulara dönüşebilirler. Özellikle, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan, ister büyük bir alana sahip olsun isterse de küçük, stüdyo dairelerde yerleşim planı büyük önem taşımaktadır.Alanı doğru bir şekilde değerlendirmek hem mekana yığılıp bırakılmış gibi görünme riski gösteren mobilyaları derli toplu bir hale getirir hem de mekanları birbirinden ayırarak aralarında geçiş olmasını sağlar. Özellikle gençlerin tercih ettiği, geniş bir tek mekandan oluşan daireler bu konuda dikkatli olmalıdır, zira aksi takdirde mekan bir evden ziyada mobilya mağazasına benzeyebilir ve evin verdiği o sıcak ve samimi havayı taşımaz. Yaygın olarak kullandığımız açık planlı mutfaklar için de bu mesele önemlidir. Oturma odamızın apart otel odasına benzememesi için mekanları en iyi şekilde görünecekleri hale getirmek gerekir.
Açık planlı dairelerde, araya duvar ördürüp mekanın büyüsünü bozmadan da alanları bölerek birbirinden ayırabilirsiniz. Bunun için sabit ya da hareketli seperatörlerden sürgülü camlara, ada ünitelerden mutfak barlarına, çift taraflı kitaplıklardan seperatör görevi gören büfelere kadar mekana uygun birçok çeşit bulunmaktadır. ’Evim için en iyi oturma planını nasıl oluşturabilirim?’ başlıklı yazımızda bu seçenekleri uygun örnekler eşliğinde incelemiştik. Bu sayfamızda ise, açık plana sahip büyük ya da küçük alanları birbiri ile etkileşen mekanlara ne şekilde bölebileceğimizi inceledik.
Mutfak yalnızca yemek hazırlamak için değil, yemek yemek için de sıkça kullandığımız bir alan. Dolayısıyla büyük bir kısmımız mutfağımızda masa ve sandalyelerini bulunduruyoruz. Bunun dışında ayrıca bir de genelde salon bünyesinde bulunan bir yemek odasına sahibiz. Ancak açık planlı bir alanda mutfakta yer alan pratik bir yemek masası ve ayrıca bir de salonda yer alan bir yemek masası gereksiz ve fazla olabilir. Aynı alan içerisinde iki adet yemek masası kullanmak yerine mutfakla oturma odasını birbirinde ayıracak bir seperatör görevi de görecek mutfak barı kullanabiliriz. Mutfak barları mutfak tezgahı ile aynı yükseklikte olabildiği gibi, İstanbullu iç mimarlık firması Escape from Sofa'nın yaptığı çalışmadaki gibi tezgahın alçalarak normal bir masa seviyesine inmesiyle de oluşturulabilir. Bu masada basit mutfak sandalyeleri kullanmak yerine, oturma odası mobilyasına da uygun şık bir tasarım kullanabilir ve mekanınıza zarafet katabilirsiniz.
Yalnızca stüdyo dairelerde değil, bir çoğumuz evinde olduğu üzere, balkon ve oturma odası ilişkisi de son derece önemli. Bu iki mekanı arzu edildiğinde birbirinden ayırarak arzu edildiğinde ise tamamen birleştirerek kullanabilmek hem balkona hem de oturma odasına yeni bir soluk getirecektir. Uygun hava şartlarında sürgülü, katlanır ya da standart cam kapılar sayesinde tamamen açıp oturma odasına katacağınız bir balkon hem çok daha fazla kullanılan bir alana dönüşür hem de oturma odasını çok daha ferah hale getirir. Cam kapılar kapalıyken dahi, oturma odasının alacağı gün ışığı çok daha fazla olacak ve bu mekan daha ferah ve aydınlık olacaktır. Balkonları daha yaşanası mekanlar haline getirmek ve ilham verici güzel fikirler edinebilmek için ’Balkon dekorasyonu için ipuçları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı öneririz.
Mutfak ve yemek odası en çok ilişki içerinden olan mekanların başında geliyor. Bu iki alan arasında sürekli bir geçiş olması nedeniyle mutfak ve yemek odasının birbirine yakın ve kolay ulaşılır olması tercih edilir. Evlerimizde genellikle ayrı bir yemek odası bulunmuyor ve yemek masası salon bünyesinde yer alıyor. Doğru bir tasarımda, işlevsellik açısından salonun mutfağa yakın olan kısmına yemek odası takımını yerleştirmek gerekmektedir. Bazı eski evlerde, mutfaktan yemek odasına açılan bir pencere bulunurdu. Bu mimari özellik bir süredir yeni binalarda pek fazla kullanılmaz olmuştu ancak günümüzde, bazı yeni dairelerde tekrar görülmeye başlandı. Açık planlı mutfağa sahip olmayan bazı evler, açılır kapanır özelliğe sahip pencereler ile yemek odası ile mutfak arasında bir bağ kuruyor. Geniş bir pencere konutta hem açık mutfak ferahlığı sağlıyor hem de istenmeyen koku ve gürültüden oturma odasını koruyor.
Eğer stüdyo daire tipi olmayan, en az bir artı bir eviniz varsa bu kısımda pek bir probleminiz yoktur. Ancak tek bir mekana sahip stüdyo dairede ya da loft'ta yaşıyorsanız, yatak odanızı oturma odanızdan ayırmak isteyebilirsiniz. Bunun için çeşitli seçenekler mevcut. Araya basit bir perde ya da hareketli bir paravan koyabilir ya da sabit paravanlar, arka tarafı da düzgün bir kaplamaya sahip giysi dolapları ya da kitaplıklar, katlanır cam gibi gerektiğinde tamamen açılıp havadar hale getirilebilecek kapılar da tercih edebilirsiniz.
Yatak odanızın bulunduğu alana duvar ördürterek ya da alçıpan türü malzemeler ile mekanı tamamen bölerek yapacağınız çalışmaların hem evinizin ambiyansını yok edecektir hem de mekanları küçülterek onları boğucu hale getirecektir.
Geldik zor bir konuya: Çocuk odası. Çocuklar için ayrı bir oda ayarlamak hem çocukların hem de ebeveynlerin mahremiyeti açısından son derece önemlidir. Ancak stüdyo dairede yaşıyorsanız ya da çocuk odası için ayırabileceğiniz bir odanız yoksa sizi bazı sıkıntılar bekliyor demektir. Buna çözüm olarak, kendi yatak odanızda uyguladığınız paravanlı ya da tamamen açılır kapanır kapıyı çocuk odası için ayırdığınız alanda da kullanabilirsiniz. Hem de bunu Çelebi Ahşap, İç Dekorasyon ve Tasarım gibi muhteşem çalışmalar yapan bir firmanın ürünlerini kullanarak tarz içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.
Televizyon birçoğumuz için oturma odasının olmazsa olmaz parçası. Eğer ailece yoğun bir televizyon izleme alışkanlığınız varsa, elbette yeterli sayıda koltuk ya da kanepenin televizyon odaklı olmasını tercih etmelisiniz. Ancak, televizyonu nadiren açan insanlardansanız ya da evde bir ya da kişi kişi dışında televizyon izlenmiyorsa, bütün oturma planınızı televizyona göre yapmayın. Televizyonu ortadan kaldırdığınızı farz edin ve mobilyaların yerleşim şekline bakın. Ne kadar saçma ve yanlış görünüyor değil mi?