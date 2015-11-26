Dairenizi yeniden planlarken yapılması ve yapılmaması gereken şeyler

Dairenin yerleşim planı, içinde konforlu bir hayat sürebilmemiz için son derece önemlidir. İlk etapta dikkatimizi çekmeyen ya da önemsemediğimiz küçük detaylar zaman içerisinde problem yaratabilecek, can sıkıcı konulara dönüşebilirler. Özellikle, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan, ister büyük bir alana sahip olsun isterse de küçük, stüdyo dairelerde yerleşim planı büyük önem taşımaktadır.Alanı doğru bir şekilde değerlendirmek hem mekana yığılıp bırakılmış gibi görünme riski gösteren mobilyaları derli toplu bir hale getirir hem de mekanları birbirinden ayırarak aralarında geçiş olmasını sağlar. Özellikle gençlerin tercih ettiği, geniş bir tek mekandan oluşan daireler bu konuda dikkatli olmalıdır, zira aksi takdirde mekan bir evden ziyada mobilya mağazasına benzeyebilir ve evin verdiği o sıcak ve samimi havayı taşımaz. Yaygın olarak kullandığımız açık planlı mutfaklar için de bu mesele önemlidir. Oturma odamızın apart otel odasına benzememesi için mekanları en iyi şekilde görünecekleri hale getirmek gerekir.

Açık planlı dairelerde, araya duvar ördürüp mekanın büyüsünü bozmadan da alanları bölerek birbirinden ayırabilirsiniz. Bunun için sabit ya da hareketli seperatörlerden sürgülü camlara, ada ünitelerden mutfak barlarına, çift taraflı kitaplıklardan seperatör görevi gören büfelere kadar mekana uygun birçok çeşit bulunmaktadır. ’Evim için en iyi oturma planını nasıl oluşturabilirim?’ başlıklı yazımızda bu seçenekleri uygun örnekler eşliğinde incelemiştik. Bu sayfamızda ise, açık plana sahip büyük ya da küçük alanları birbiri ile etkileşen mekanlara ne şekilde bölebileceğimizi inceledik.