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Küçük, modern ve ferah: Bu daire dönüşümü görenleri büyüleyecek!

Meral Eser Meral Eser
Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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Dönüşüm projeleri, ilham vermesi bakımından ev dekorasyonu ile ilgilenenleri cezbediyor. Gerek zemin kaplamaları, gerekse mobilyaların stil ve tarzla uyumu gibi birçok faktör ve dekor unsuru görünümü tamamen değiştirmeyi sağlıyor. Bugün Almanya'da bulunan küçük bir daireye konuk olacağız. RAUM² stüdyonun tasarladığı örnek dairede modern çizgiler ve minimalist dokunuşları bir arada bulabilirsiniz. Daha fazla beklemeden küçük dairenin şahane dönüşümüne tanık olalım.

Önce: Küçük mutfak

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Mutfağın dönüşün öncesi halinden bir kare ile başlayalım. Gelen olarak beyazın hakim olduğu mutfakta, döşeme zemini ve mutfak tezgahı koyu renklerle tercih edilerek kontrast oluşturuyor. Bakım ve onarım sonrası daha düzenli ve göz alıcı hale gelebilecek mutfağın dönüşüm sonrası haline bir göz atalım. Ayrıca eğimli duvar ve yetersiz doğal ışık ihtiyacını en iyi karşılayacak çözümlerle atmosfer tamamen değişebilir.

Sonra: Aydınlık ve ferah bir atmosfer

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Daha modern ve aydınlık dizayn edilen bu karede, mutfak tezgahı ya da dolaplarda herhangi bir değişim yok. Sadece akılcı ışıklandırma unsurları ve modern mobilyalarla göz alıcı bir mutfak haline geliyor. Özellikle küçük mutfaklar için açık renk tonlarında zemin kaplamaları ve ışıklandırma unsurları büyük önem teşkil ediyor.

Önce: Eski bir oda

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Oturma odası, bu aşamada henüz mobilya ve aksesuarlarla döşenmemiş. Evin genel atmosferiyle uyumlu açık zemin tonları uygulanmış. Parlak ve ferah, iç açıcı atmosferiyle olduğundan daha geniş görünüyor ve göze hitap ediyor. Dekorasyonun tamamlanması ile oturma odasının son haline bir göz atalım.

Sonra: yeni bir görünüm, modern ve ferah

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Modern stil dizayn edilen oturma odasında kontrast renkler yine ön plana çıkıyor. Açık zemin renkleri ile kontrast sağlayan mobilya ve aksesuarların renk ve dokuları böylelikle daha da ön plana çıkıyor. Sıcak bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacak natürel dokulara yer vermeyi unutmayın. Burada kontrast renklerin sağladığı soğuk etki ile denge unsuru sağlaması açısından ahşabın sıcaklığı, mobilya tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Önce: Açık plan

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Yatak odası alanına geçiş olan bu odada kapı kullanımına gerek kalmaksızın açık plan  tasarım söz konusu. Özellikle küçük daireler için daha kullanışlı ve rahat kullanım olanakları sağlayan açık plan ile daha ferah bir atmosfer sağlamak mümkün. Bölücü duvar ya da kapı sistemlerine gerek kalmadan, derinlik ya da genişlik algısını arttırabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda daire projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Sonra: Elegan ve şık

Home Staging für VOX - mieten, kaufen, wohnen, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

Oturma alanı ile yatak alanı arasında renk ve doku ilişkisi oldukça uyumlu ve ahenk içeriyor. Dairenin planlaması ve döşenmesi aşamasında mümkün olabildiğince genişlik algısı yaratacak zemin dokuları ve ışıklandırma esaslarına dikkat ediliyor. Formların ahengini daha da öne çıkaran kontrast renk öğeleriyle geometrik formlar, daha modern bir daire döşenmesini sağlıyor. Minimalist dokunuşlarla dingin bir atmosfer sağlanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’78 m²'lik bir ev: İki katlı ve her zevke hitap ediyor!’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Modern, şahane ve herkesin kesesine uygun 20 banyo fotoğrafı
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