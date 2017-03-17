Küçük, modern ve ferah: Bu daire dönüşümü görenleri büyüleyecek!

Oturma alanı ile yatak alanı arasında renk ve doku ilişkisi oldukça uyumlu ve ahenk içeriyor. Dairenin planlaması ve döşenmesi aşamasında mümkün olabildiğince genişlik algısı yaratacak zemin dokuları ve ışıklandırma esaslarına dikkat ediliyor. Formların ahengini daha da öne çıkaran kontrast renk öğeleriyle geometrik formlar, daha modern bir daire döşenmesini sağlıyor. Minimalist dokunuşlarla dingin bir atmosfer sağlanıyor.

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