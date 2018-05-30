Türkiye'den tarz sahibi bir daire

Ev dekorasyonlarının konforlu ve şık olması için pek tabii ki belli başlı kurallar var ve bu kurallara uyum sağlayan yaşam alanları estetik olarak da konfor ve fonksiyonellik açısından da tatmin edici olabiliyor. Ancak her doğru dekorasyonun tarz sahibi ve karakteristik bir stile sahip olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Stil sahibi bir ev yaratmak, belli başlı dekorasyon kurallarını doğru bir şekilde hayata geçirmekten bir adım ötesini gerektiriyor. Yaşam alanlarına karakter ve sıra dışılık katacak estetik özellikler, ikonik mobilyalar, sanat eserleri ve tüm detayların incelikle işlendiği akıcı bir dekorasyon oluşturmak şart. İşte bu yazımızda da tarzı ve ağırbaşlı karakteriyle bu açıdan bize ilham verecek ve örnek teşkil eden şık bir ev dekorasyonuna konuk oluyoruz. Ayrıntılarıyla ve mobilya tercihleriyle öne çıkan evin dizaynında Sibel Dilek imzası bulunuyor. (Eğer siz de evinizde böyle mükemmel ve benzersiz dokular oluşturmak için profesyonellerden yardım almak istiyorsanız homify sayfalarındaki dekoratörler sekmesine tıklayarak size yakın profesyonellere ulaşabilirsiniz.)