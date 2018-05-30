Türkiye'den tarz sahibi bir daire

Ev dekorasyonlarının konforlu ve şık olması için pek tabii ki belli başlı kurallar var ve bu kurallara uyum sağlayan yaşam alanları estetik olarak da konfor ve fonksiyonellik açısından da tatmin edici olabiliyor. Ancak her doğru dekorasyonun tarz sahibi ve karakteristik bir stile sahip olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Stil sahibi bir ev yaratmak, belli başlı dekorasyon kurallarını doğru bir şekilde hayata geçirmekten bir adım ötesini gerektiriyor. Yaşam alanlarına karakter ve sıra dışılık katacak estetik özellikler, ikonik mobilyalar, sanat eserleri ve tüm detayların incelikle işlendiği akıcı bir dekorasyon oluşturmak şart. İşte bu yazımızda da tarzı ve ağırbaşlı karakteriyle bu açıdan bize ilham verecek ve örnek teşkil eden şık bir ev dekorasyonuna konuk oluyoruz. Ayrıntılarıyla ve mobilya tercihleriyle öne çıkan evin dizaynında Sibel Dilek imzası bulunuyor. (Eğer siz de evinizde böyle mükemmel ve benzersiz dokular oluşturmak için profesyonellerden yardım almak istiyorsanız homify sayfalarındaki dekoratörler sekmesine tıklayarak size yakın profesyonellere ulaşabilirsiniz.)
Karizmatik ve ağırbaşlı bir dokunun hakim olduğu salonda kahverengi tonları ve klasik bir stil etkisini gösteriyor. Salona ilk bakışta dikkatimizi çeken şeylerin başında hem klasik bir dokusu olan hem de alışılagelmiş modellerden farklı olan mobilya tasarımları geliyor elbette. Duvardaki tablo da yaşam alanına sanatsal bir dokunuş katıyor.
Ahşap ve beyazın harmanlanmasıyla ortaya çıkan zarif dokunun etkisini gösterdiği merdiven alanının yan tarafında yer alan şömine bölgesi de yine dikkat çekici özelliklere sahip. Modern şömine ünitesi şık ve görkemli bir estetiğe sahip, şöminenin kenarlarına yerleştirilen aksesuarlar da bu ağırbaşlı ve oturaklı dokuya eğlenceli ve şık dokunuş niteliğinde.
Duvar ve tavan dekorasyonlarının bir evin dokusunu ne kadar belirlediğini artık hepimiz biliyoruz. Sıradan duvarlara sahip bir ev ne kadar şık bir dekorasyona sahip olursa olsun kendisini çok da gösteremez. Bu evde ise farklı bölgelerde farklı duvar dekorları uygulanmış ve bu da evin içinde fonksiyonel bir ayrım ve hareketlilik sağlamış. Salonun bir kısmında ışıltılı duvar kağıtları kullanılırken, diğer yanında ise taş kaplama duvarlar harika bir ihtişam yaratıyorlar. Tavan dekorasyonu da eve girer girmez dikkat çeken detaylardan.
Salona biraz geniş açıdan baktığımızda farklı amaçlara yönelik farklı oturma alanlarının oluşturulduğunu ama bu yapılırken de ferah ve iç açıcı atmosferin korunduğunu görebiliyoruz. Bu ferahlığın ana sebeplerinden biri salonun bahçeye açılan cephesinde kullanılan geniş cam ögeler.
Kafa dinlemek ve akşamları bahçe manzarası eşliğinde kahve içerek kitap okumak için mükemmel bir dinlenme alanı… Kapitone dikişli klasik ikonik koltuk ve puf rengi ve kumaşıyla olduğu kadar klasik görkemiyle de kendisine hayran bırakıyor. Üstelik estetik olduğu kadar konforlu olduğu da her halinden belli…
Biliyorsunuz ki zemin döşemeleri de evin karakterini ve atmosferini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu evde de evin genelinde farklı tonlardan oluşan kaliteli lamine parkeler tercih edilmiş.
Eğer zemin döşemeleri ile ilgili aklınızda soru işaretleri varsa Hangi tarza hangi zemin uyar ? Türk evlerinden 10 örnek başlıklı yazımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.