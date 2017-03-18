Bu mobilyaları komşunuzun evinde göremezsiniz: 6 örnek

Baştan aşağı klasik stil zarafeti yansıtan bu mobilya ürünü, evin antre dekorasyonunda fark yaratacaktır. Ayakkabılarınızı depolamak için pratik kullanım olanakları sunan çekmece gözlerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sürgülü ya da yaylı sistemlerle ayakkabı gözü için ayrılan bölümleri tek hamlede açabileceğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. İki ayakkabı gözü barındıran çekmece modeli, klasik stil zarafet ve retro öğeleri bir araya getiriyor.

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