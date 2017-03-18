Bu mobilyaları komşunuzun evinde göremezsiniz: 6 örnek

Evinizi dizaynı ile ilgilenenler için uygulanacak stil ve tarza göre planlama yapılmalıdır. Işıklandırma unsurlarından duvar ve döşeme zeminlerine, mobilyalardan aksesuarlara birçok faktör atmosferin değişiminde önemli rol oynayacaktır. Bu yazımızda mobilya alternatiflerini yakın plan inceleyeceğiz. Birbirinden özgün ve işlevsel detaylar barındıran mobilya örnekleri için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Özellikle küçük ve dar evler için depolama ihtiyacı önemli unsurların başında geliyor. Giysi dolabı niteliği taşıyabilecek bu örnek, kutu gibi tasarımıyla tek bünyede birçok ihtiyacı karşılıyor. Kontrast oluşturan renkleriyle bulunduğu alanda dikkat çeken bu odacık, modern çizgisi ile dikkat çekiyor. Askılık ve açık raf sistemlerinin bulunduğu odacıkta ayrıca bir merdiven mevcut. Zemin alanından tasarruf etmek isteyenler için hem özgün hem de ev dekorasyonunda fark yaratan bir mobilya!
Açık dekoratif raf sistemleri ile aynı renk ve dokuların tercih edildiği sehpa modeli, paletlerden imal edilerek fark yaratan tasarımıyla göz dolduruyor. Tatil günlerinizi değerlendirmek ve ev dekorasyonu ile ilgili yaratıcı fikirleri gerçekleştirmek istiyorsanız, Kendin Yap projelerini inceleyerek paletlerle mobilya alternatifleri imal etmeyi öğrenebilirsiniz. Hem zevkli hem de beceri kazandıran bu iş, evinize özgü mobilyalar tasarlarken düşük bütçe ile kazanç elde etmenizi sağlayacak.
Yatak odası dekorasyonunda fark yaratmak isteyenler için, daha dingin bir uyku atmosferi sağlayacak bu uyku kabini ilgi çekecektir. Özellikle ses ve ışığı izole etmenizi sağlarken, ihtiyaca göre aydınlatma aksesuarlarıyla sessiz bir okuma alanı olarak da kullanabilirsiniz. Kitap ve dergilerinize pratik bir şekilde erişmenizi sağlayan açık raf sistemleri ve pratik bir şekilde açılabilen sürgülü kapı sistemleri uygulanmış. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız, gerek form gerekse renkler açısından örnek teşkil eden bu oda ilham verebilir. Parlak renklerin kullanımının yanı sıra, soft ya da nötr renklerin uyum ve ahengini de tercih edebilirsiniz. Canlı ve parlak renkli mobilya ve aksesuarları ön plana çıkarmak için sade ve yalın zeminler tercih edebilirsiniz. Dekoratif aynalarla duvar dekorlarının uygulandığı bu odada sehpa modelleri ile uyum ve yenilikçi yaklaşım göze hitap ediyor.
Kendin Yap projeleri ile ilgileniyor musunuz? Özellikle gençlere hitap eden bu yatak odası dekorasyonu ebevyn ve çocuk odaları için de ilham verebilir. Yatak başlığı modeli için karyola ile uyumlu palet başlık dizayn edilmiş. Paletler, istenilen ebatlarda, geniş ya da dar ölçülerde bir karyola dizayn etmenizi sağlayabilir. Özellikle bu iş için kullanılan farklı ebatlarda paletlerle, isterseniz saf doku ve zemini kullanabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu ile uyumlu renk tonlarına boyayabilir ve cilalayabilirsiniz.
Baştan aşağı klasik stil zarafeti yansıtan bu mobilya ürünü, evin antre dekorasyonunda fark yaratacaktır. Ayakkabılarınızı depolamak için pratik kullanım olanakları sunan çekmece gözlerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sürgülü ya da yaylı sistemlerle ayakkabı gözü için ayrılan bölümleri tek hamlede açabileceğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. İki ayakkabı gözü barındıran çekmece modeli, klasik stil zarafet ve retro öğeleri bir araya getiriyor.
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