Bursa'da hayret verici bir ferahlık

Ben Bursa'nın Türkiye'nin beşinci büyük şehri olduğunu öğrenerek büyüdüm. Ancak son yıllarda Bursa her alanda yaptığı hamleyle Adana'yı solladı ve Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olma unvanını elde etti. Bursa'daki nüfus artışına bağlı olarak konut sektörü de gelişti ve trend yaratan bir noktaya geldi. Çok büyük ve lüks villalardan, şatafatlı rezidans dairelerine kadar her tür konutun yapıldığı Bursa'da orta sınıf için mütevazı ama lüksten de ödün vermeyen daireler de var. Bugün homify'da bu tip bir daireyi ele alacağız.
Dekorasyon kavramından uzak yaşam alanları tasarlamayı hedefleyen Niyazi Özçakar yine fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel bir tasarım ortaya koymuş. Haızrsanız gelin bu ferah daireyi hep birlikte görelim.
Evin salonu son derece aydınlık ve ferah çünkü dış cepheye bakan duvar neredeyse tamamen camla kaplanmış. Biliyorsunuz aydınlık ortamlar olduklarından daha geniş görünebiliyor. Bu mekanda da bu efekti görmek mümkün. Bu efekti destekleyen bir başka unsurda mekanda yumuşak ve açık renk tonlarının kullanılmış olması. Salonda kontrast oluşturan siyah renkli televizyon ve perdeden başka koyu renkli diyebileceğimiz bir unsur bulunmuyor. Tasarımcı işi kanepeler için bej renk seçilmiş. Üçlü ve ikili kanepeler birbirlerinin benzeyen tekli koltukla kontrast yaratılmış ve kahverengi seçilmiş. Duvarlarda Özçakar'ın vazgeçilmezi gri renk tercih edilmiş. Ayrıca bir TV ünitesi paneli kullanılmayarak TV'nin asılı olduğu duvar farklı bir dokuyla kaplanmış. Yerdeki halı da bu dokuyla uyumlu seçilmiş.
Salon bir dolap vasıtasıyla ikiye bölünüp bir yemek bölümü yaratılmış. Renk kullanımı burada da aynı biçimde seyrediyor. Lake mdf masa ve seperatör dolap için beyaz renk tercih edilirken, sandalye döşemeleri için kanepelerin döşemelik kumaşı seçilmiş. Sekiz kişinin yemek yiyebileceği masa çok şık görünüyor. Seperatör dolabın yanı sıra oyma panel de salona estetik bir hava katmış. Az sonra bu parçayı yakından göreceğiz.
Salon ve yemek bölümünü birbirinden ayırmak için kullanılan dolabın duvar tarafında tavandan aşağıya kadar uzanan seperatör oldukça şık bir parça. Osmanlı sanatını andıran desenleriyle dikkat çeken dekoratif parça salona son derece hoş bir hava katıyor. Masayı aydınlatmak için kullanılan lambalar için ise ezber bozacak biçimde siyah tercih edilmiş.
Yatak odasında ilk dikkatimi çeken tıpkı TV ünitesinde olduğu gibi karyola başı kullanılmamış olması. Bunun yerine yatağın ardındaki duvar diğer duvarlardan farklı bir dokuyla yapılmış. Tuğla doku odaya hoş bir ambiyans kazandırmış. Tuğla duvarda başucu kitaplarını ve çeşitli aksesuarları koymak için raflar konulmuş. Raflar, zemin ve karyolanın kasasının ahşabı aynı dokuda. Tuğla duvarın yan taraflarına geniş aynalar yerleştirilmiş. Bu da odayı daha geniş gösteren bir etkide bulunmuş. Komodinlerin yuvarlak hatları, metal abajurlar, bordo dinlenme koltuğu da yatak odasının diğer dikkat çeken özellikleri.
Evdeki genç odası, diğer genç odalarında görmeye alışık olmadığımız biçimde çift kişilik bir yatağa sahip. Özel olarak karyola başlığı kullanılmayan yatağın baş kısmının geldiği duvar bir New York resmiyle kaplanmış.
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