Bursa'da hayret verici bir ferahlık

Ben Bursa'nın Türkiye'nin beşinci büyük şehri olduğunu öğrenerek büyüdüm. Ancak son yıllarda Bursa her alanda yaptığı hamleyle Adana'yı solladı ve Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olma unvanını elde etti. Bursa'daki nüfus artışına bağlı olarak konut sektörü de gelişti ve trend yaratan bir noktaya geldi. Çok büyük ve lüks villalardan, şatafatlı rezidans dairelerine kadar her tür konutun yapıldığı Bursa'da orta sınıf için mütevazı ama lüksten de ödün vermeyen daireler de var. Bugün homify'da bu tip bir daireyi ele alacağız.

Dekorasyon kavramından uzak yaşam alanları tasarlamayı hedefleyen Niyazi Özçakar yine fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel bir tasarım ortaya koymuş. Haızrsanız gelin bu ferah daireyi hep birlikte görelim.