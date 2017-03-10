Önce & Sonra: Demode bir mutfağın pırıl pırıl yeni bir mutfağa dönüşümü

Mutfak tadilatı yaptırmak için birçok sebep var. Eskimiş, yıpranmış mutfaklar tadilat yaptırma nedeninin başını çekse de, yetersiz dolaplar ve tezgahlar da en önemli tadilat nedenleri arasında yerlerini alıyor. Kaldı ki, demode olduğu için, tipini beğenmediğimiz için, evimizin kalan kısmıyla uyum sağlamadığını düşündüğümüz için bile mutfak tadilatına girişebiliriz, bu son derece doğal. Günün oldukça uzun bir süresini mutfakta, hem de çalışarak geçiriyoruz. Hazırlık aşamasından bulaşığına kadar yemek yapmak ne kadar uzun sürüyor, bilirsiniz. Üstelik çoğumuz yemeklerimizi de mutfakta yiyoruz. Eskiden yalnızca aile halkı yemeklerinde kullanılan, misafirlerin ağırlanmadığı mutfaklar bile artık geride kaldı. Bazı lüks villaların dekorasyonlarına baktığımızda, davetliler için olan kocaman, belki on iki kişilik yemek masalarının dahi mutfağa ya da mutfakla bağlantılı bir yarı kapalı yemek odasına konulduğunu görebiliyoruz. Yani mutfaklarımızı artık yalnızca yemek hazırlamak için değil, zaman zaman misafir ağırlamak için dahi kullanılıyor. Dolayısıyla şık bir mutfak yaptırmayı istemek de, işlevsel bir mutfak yaptırmayı istemek kadar anlamlı.
Bugünkü yazımızda fazla yıpranmış olmamasına rağmen, eski moda kalmış ve aydınlatması son derece kötü tasarlanmış bir mutfağın pırıl pırıl, yepyeni ve modern bir mutfağa dönüşümüne tanık olacağız. Sayfamızda mutfağın eski halinin fotoğraflarını, yeni mutfağın proje çizimlerini ve son olarak da yeni mutfağın bitmiş halini görebilirsiniz.
Yapının mutfağında rustik bir hava var ve konut sahiplerinin onun yerine modern ve sade bir çizgiyi tercih ediyor. Açık somon rengi alın taşları, kızıl ve kahverengi tonlarında kiremit görünümlü alt tezgah ünitesi, kompozit malzemden tezgah, beyaz dolap kapakları ve kombine edilmiş yarı saydam dolap kapaklarında bir uyumsuzluk da söz konusu.
Mutfağının stil bütünlüğü olmasının ve bir miktar demode olmasının yanı sıra aydınlatması da berbat. Mutfak için aşırı önem taşıyan aydınlatma çalışması bu mutfakta hiç yapılmamış bile, yalnızca tavanın otasından, tek noktadan gelen basit bir lamba mevcut, dolayısıyla tezgahta çalışırken, bulaşık yıkarken, yemek pişirirken, kişinin gölgesi her zaman önünü düşüyor ve çalıştığı alanda karaltı oluşturuyor.
Resimde, gerçekleştirilen ilk tasarım örneğini görüyoruz. Bu örnek ev sahiplerinin istediği üzerine bir miktar değiştirilecek.
Bu resimde ise mutfak tasarım firmasının gerçekleştirdiği ikinci tasarımı görüyoruz. Dikkatli bakarsanız, dolapların dağılımında yapılan değişiklikleri görebilirsiniz. Ayrıca bir de renk çalışması yapılmış.
Bu resimde ise yapılan üçüncü çalışmayı görüyoruz. Ev sahipleri bu tasarımdan oldukça memnun kalmış, ancak hala değiştirilmesi arzu edilen birkaç detay var.
Gerçekleştirilen türlü tasarım çalışmalarından sonra, nihayet beyaz rengin hakim olduğu son derece sade ve işlevsel bir mutfakta karar kılınmış. L şeklindeki
İşte mutgağın son hali! Tezgahaltında da, duvarda da tamamen beyaz üniteler kullanılmış, tezgah ise antrasit renginde seçilmiş. Zeminler çok açık bir gri tonunda, alın taşları ise yatay olarak döşenmiş ve onlar da gri renkli. Ocak ve fırında Electrolux markanın A+ ürünleri tercih edilmiş; ankastre ocak tezgahla aynı renkte, ankastre fırın ise siyah ve inoks. Yarımada ünitenin altı ilk tasarımlardaki gibi boş bırakılmamış, komple depolama alanı olarak değerlendirilmiş. Aydınlatma tavandan birçok farklı noktadan yapılmış, ayrıca tezgahları aydınlatması için dolapların altlarına da LED şeritler yerleştirilmiş. Nihayetinde, oldukça geniş görünen, ferah, kullanışlı ve son derece şık bir mutfak ortaya çıkmış.
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