Önce & Sonra: Demode bir mutfağın pırıl pırıl yeni bir mutfağa dönüşümü

Mutfak tadilatı yaptırmak için birçok sebep var. Eskimiş, yıpranmış mutfaklar tadilat yaptırma nedeninin başını çekse de, yetersiz dolaplar ve tezgahlar da en önemli tadilat nedenleri arasında yerlerini alıyor. Kaldı ki, demode olduğu için, tipini beğenmediğimiz için, evimizin kalan kısmıyla uyum sağlamadığını düşündüğümüz için bile mutfak tadilatına girişebiliriz, bu son derece doğal. Günün oldukça uzun bir süresini mutfakta, hem de çalışarak geçiriyoruz. Hazırlık aşamasından bulaşığına kadar yemek yapmak ne kadar uzun sürüyor, bilirsiniz. Üstelik çoğumuz yemeklerimizi de mutfakta yiyoruz. Eskiden yalnızca aile halkı yemeklerinde kullanılan, misafirlerin ağırlanmadığı mutfaklar bile artık geride kaldı. Bazı lüks villaların dekorasyonlarına baktığımızda, davetliler için olan kocaman, belki on iki kişilik yemek masalarının dahi mutfağa ya da mutfakla bağlantılı bir yarı kapalı yemek odasına konulduğunu görebiliyoruz. Yani mutfaklarımızı artık yalnızca yemek hazırlamak için değil, zaman zaman misafir ağırlamak için dahi kullanılıyor. Dolayısıyla şık bir mutfak yaptırmayı istemek de, işlevsel bir mutfak yaptırmayı istemek kadar anlamlı.

Bugünkü yazımızda fazla yıpranmış olmamasına rağmen, eski moda kalmış ve aydınlatması son derece kötü tasarlanmış bir mutfağın pırıl pırıl, yepyeni ve modern bir mutfağa dönüşümüne tanık olacağız. Sayfamızda mutfağın eski halinin fotoğraflarını, yeni mutfağın proje çizimlerini ve son olarak da yeni mutfağın bitmiş halini görebilirsiniz.