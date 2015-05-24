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Önce&Sonra: Ankara'da tasarım stüdyosuna dönüşen depo

Aydin Sanli Aydin Sanli
Loft House, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi
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Önce & Sonra yazılarında sizlere birbirinden ilginç dönüşüm projelerini tanıtıyoruz. Bugünkü örneğimiz yakınlardan, Ankara'dan geliyor. Hem de sektörün içinden bir dönüşüm projesi. Ankara merkezli Loft House Tasarım Ofisi işe önce kendi ofisini dönüştürerek başlamış. Şirket eski bir depodan tasarım atölyesine dönüştürdüğü ofiste, tasarım, 3 boyutlu görselleştirme, uygulama , mimari maket ve restorasyon gibi alanlarda hizmet veriyor. Gelin bu sıra dışı dönüşüme hep birlikte şahit olalım. 

Önce: Giriş kat

Loft house giriş kat before Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house giriş kat before

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Daha önce depo olarak kullanılan mekan bir giriş katı, bir asma kat ve bir de bodrum kattan oluşuyor. Mekanın dönüşüm öncesi hali çok da iç açıcı değil. Sizce burası ne kadar değişebilir ki?

Sonr: Giriş kat

Loft house giriş kat after Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house giriş kat after

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

İşte değişim budur. Giriş kat bekleme odası ve mutfak olarak değerlendirilmiş. Yerdeki mermer doku tamamen kırılmış ve ahşapla kaplanmış. Mutfak tezgahı aynı zamanda bir bara dönüştürülmüş. Mekanda endüstriyel tarz esintileri görmek mümkün. Bu etkiyi sıvasız tuğla duvarlar, tavandan sarkıtılan alçı paneller ve açıkta bırakılmış havalandırma kanalları yaratıyor. 

Önce: Bodrum kat

Loft house bodrum kat before Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat before

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Bodrum kat giriş kattan daha bakımsız halde. Az önceki resimde karşıda görünen pencereli bölümdeyiz şu anda. Dışarıdan gelen ışık bu bölümü de nispeten aydınlatıyor. Bakalım burası nasıl dönüştürülmüş.

Sonra: Bodrum Kat

Loft house bodrum kat after Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat after

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Bodrum ofise dönüştürülmüş. Masanın ve etrafındaki rengarenk koltuklarla bodrumun karanlık havası kırılmaya çalışılmış. Duvardaki kara kalem çizimler mekana sanatsal bir dokunuşta bulunmuş.

Önce: Merdivenler

Loft house bodrum kat before Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat before

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Binada dönüşümden önce kullanılan merdivenler betondu ve seramik kaplıydı. Bakalım dönüşüm sonrası nasıl görünüyorlar. 

Sonra: Merdivenler

Loft house bodrum kat after Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat after

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Merdivenler son derece modern bir görünüm kazanmışlar. Metal destek üzerine bağlı ahşap basamaklardan oluşan merdiven son derece şık duruyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: Bodrum kat

Loft house bodrum kat before Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat before

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Binanın bodrum katını şimdi de tam ters açıdan görüyoruz. Bir sonraki resimde bodrum katın nasıl değerlendirildiğini daha iyi anlayacağız. 

Sonra: Bodrum kat

Loft house bodrum kat after Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house bodrum kat after

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Az önceki resimde gördüğünüz duvar komple yıkılıp yerine duvardan duvara cam kaplanmış. Oldukça şık bir ofis masası ve ve ofis sandalyesiyle dekore edilen bölüm florasan ışıklarla aydınlatılmış. Konuklar için ayrılan koltuklarda ise canlı renkler kullanılarak mekana canlılık kazandırılmış. 

Önce: Asma kat

Loft house asma kat before Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house asma kat before

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Giriş katından dört basamakla çıkılan asma katın arka duvarında herhangi bir pencere bulunmuyor. Kat doğal ışığı sadece mekanın ön cephesinden alıyor. Bakalım bu bölüm nasıl değişmiş.

Sonra: Asma kat

Loft house asma kat after Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Loft house asma kat after

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Dönüşüm sonrası asma kat ofis olarak değerlendirilmiş. Zeminler çok şık laminantlarla kaplanmış ve kat oldukça estetik ofis mobilyalarıyla dekore edilmiş.

Sonra: Karakalem çizimler

Karakalem reproduction Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Karakalem reproduction

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Ofise büyük boyutlu kara kalem çizimlerle sanatsal bir katkıda bulunulmuş. Loft tarzı binalarda görmeye alışık olduğumuz bu tarz çalışmalar mekanlardaki sanatsal unsurları vurgulamaya yarıyor. 

Sonra: Mutfak

Loft House, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi Eklektik Mutfak
Loft House Tasarım Ofisi

Loft House

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Aydınlatmada kullanılan gergilerin çerçeveleri endüstriyel tarza uygun olarak paslanmış metallerden seçilmiş. Lake boyanmış mutfak üst dolaplarıyla tezgah arasında kurumuş kiraz ağacı dalları kullanılmış. 

Sonra: Gergi aydınlatma

Gergi aydınlatma Loft House Tasarım Ofisi Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
Loft House Tasarım Ofisi

Gergi aydınlatma

Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi
Loft House Tasarım Ofisi

Boyut kazandırılmış aydınlatma ürünü hem mekandaki ışık dağılımını sağlıyor, hemde form olarak mekana boyut katıyor.

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Ankara'dan bu dönüşüm hikayesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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