Farklı tarzları harmanlayan bir ev

Bir ev için ev sahibinin zevkine, bütçesine ve ihtiyaçlarına uygun tek bir tarz seçip bunu bütün evde uygulamak genellikle çok kolay bir iş değildir. Öte yandan aynı evin farklı bölümlerinde ve odalarında farklı tarzları kullanmak, bunları belli bir uyum içinde bir araya getirmek aslında çok daha zor bir iştir. Bu yazımızda işte bu zor işin başarıldığı son derece ilginç bir evi sizlere tanıtacağız. İstanbul merkezli Stilart Mobilya Dekorasyon tarafından dekore edilen bu evin hem farklı hem de iddialı çizgisi ilham verici ve taze fikirlerin önünü açıcı bir bütünlük teşkil ediyor.
Banyoda hijyen ve temizliğin de simgesi sayılan beyaz rengin ağır bastığını görüyoruz. Bunun yanında asimetrik yapıdaki ahşap banyo dolapları da şık bir aydınlatmayla birleşince son derece sade ve güzel bir sonuç ortaya çıkmış.
Yatak odasında büyük boy özel üretim bir karyolaya eşlik eden son derece iddialı yatak başı oldukça dikkat çekici. Yatak başının bulunduğu duvarda ise yine iddialı bir ahşap kaplama görülüyor. Bu duvarın ahşap zeminle de hoş bir uyum yakaladığını söylemek yanlış olmaz.
Çalışma odaları dendiğinde genellikle kütüphane sistemleri, raflar, dolaplar, büyük bir çalışma masası ve daha başka pek çok eşyanın bir arada bulunduğu kalabalık mekanlar akla gelir. Oysa böyle olmasını gerektiren bir kaide yoktur. Son derece az sayıda eşya ve minimal bir tasarımla da son derece başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Burada da bunun harika bir örneğini görüyoruz. Farklı, ilginç ve iddialı bir tasarıma sahip bu çalışma odasının yaratıcılığı tetikleyecek bir çalışma ortamı olduğuna hiç şüphe yok.
Daha önce böyle bir dolap gördünüz mü? Görmemiş olmanız bir hayli kuvvetli bir olasılık. Bütünüyle ayna kaplamalı dolap amacına uygun biçimde iddialı ve gösterişli bir görüntü ortaya koyuyor.
Mutfakta da ağırlıklı olarak beyaz rengin kullanıldığını görüyoruz. Doğru yerleştirilmiş aydınlatma elemanları da beyazla birlikte mutfağa çok soft ve ölçülü bir hava katıyor. Mutfak dolapları arasında yerlerini almış olan ankastre mini fırın ve mikrodalga fırınla iki kapılı geniş buzdolabında metal görünümlü inox rengi tercih edilmiş ve bu da beyazla şık bir uyum yakalanmasına sebep oluyor.
Pek çok evin tasarımında ihmal edilen, hatta belki çoğu kez unutulan bölümlerden biridir antre. Oysa antre bir anlamıyla bir evin vitrini de sayılabilecek bir yerdir. Bu evde ise ihmal edilmek şöyle dursun son derece başarılı bir tasarıma konu olduğunu görüyoruz. Göz hizasında geniş bir ayna sık kullanılan eşyalar için üç adet çekmecesi de bulunan beyaz konsolla uyum içinde. Dekoratif bir kuru bitkiyle kullanılan vazo detayı ise bu antreye asıl rengini veren uygulama olarak dikkat çekiyor.
Televizyon ünitelerinde birbirinden farklı ve ilginç tasarımlar görmeye başladık son dönemde. Yapısı ve işlevi itibariyle belli dayatmaları olmadığından çeşitli denemeler yapmaya son derece müsait bir mobilya olan televizyon ünitesinde bu tarz tasarımlar yapmak aslında pek çok mobilyaya göre daha kolay. Buna karşın evlerin en merkezi yerlerine konumlandıkları için yaratacakları etki ise kendi çaplarının çok ötesinde oluyor. Mor ve pembenin farklı tonlarını barındıran ve iç içe geçen çekmeceler şeklinde tasarlanan bu televizyon ünitesinin bu evin oturma odasına bambaşka bir hava kattığına hiç şüphe yok.
Yemek odasında daha ziyade klasik bir çizginin öne çıktığını görüyoruz. İnce ahşap işçiliğiyle dikkat çeken yemek masası ve sandalyeleri geniş bir büfeyle tamamlanmış. Yemek odasının öne çıkan bir başka unsuru ise ince uzun yapıda ve yemek masasının tamamını kapsayan bir aydınlatma kapasitesi olan ilginç avize modeli.
Alışılmışın dışında ve son derece iddialı bir lavabo, evin tüm mekanları arasında hiç kuşkusuz en dikkat çekici bölümlerden biri.