Farklı tarzları harmanlayan bir ev

Bir ev için ev sahibinin zevkine, bütçesine ve ihtiyaçlarına uygun tek bir tarz seçip bunu bütün evde uygulamak genellikle çok kolay bir iş değildir. Öte yandan aynı evin farklı bölümlerinde ve odalarında farklı tarzları kullanmak, bunları belli bir uyum içinde bir araya getirmek aslında çok daha zor bir iştir. Bu yazımızda işte bu zor işin başarıldığı son derece ilginç bir evi sizlere tanıtacağız. İstanbul merkezli Stilart Mobilya Dekorasyon tarafından dekore edilen bu evin hem farklı hem de iddialı çizgisi ilham verici ve taze fikirlerin önünü açıcı bir bütünlük teşkil ediyor.