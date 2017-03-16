Küçük daireler için çok faydalı 9 ipucu

Küçük daire sahiplerinin ev dekorasyonunda yenilikçi olmaları gerektiği su götürmez bir gerçek. Dekorasyonda yapılacak yanlış tercihler zaten küçük olan kullanım alanının daha da daralmasına neden olur. Ancak bir ev için olmazsa olmazlar küçük daireler için de geçerlidir ve bunlardan vazgeçmek mümkün değildir. Dolayısıyla hem bu vazgeçilmez özelliklere sahip olmak, hem de alanı daraltmamak gerekir. Küçük alanlarda dekorasyon yapmak bu nedenlerle zordur ama iyi bir dekorasyon hiç de imkansız değildir.
Tüm bu sorunları birebir yaşayan daire sahiplerinin derdine deva olacak 9 ipucu derledik. Depolama alanları konusunda yer tasarrufu sağlamaktan, çok amaçlı mobilyalar kullanmaya kadar uzanan bu ipuclarının tüm ev dekorasyonlarında işe yarayacağı konusunda son derece eminiz. Siz de küçük bir dairede yaşıyorsanız ve
bu sorunlar benim de sorunum diyorsanız bu yazıda işinize yarayacak bir şeyler bulacaksınız. Lafı fazla uzatmadan sizler için derlediğimiz ipuçlarına hep birlikte bir göz atalım.
İlk olarak söylenmesi gereken, elinizdeki alanın ölçülerini aklınızdan çıkarmamanız gerektiği. Dolayısıyla neyle uğraştığınızı hiçbir zaman unutmaz ve elinizdeki gerçekliğin ötesini zorlamazsınız. Bu konuda tavsiye almak için işin uzmanlarına danışabilir ya da küçük evlere sahip diğer insanların nasıl çözümler bulduğunu araştırabilirsiniz.
Sahip olduğunuz alanla uzlaşın ve ona karşı mücadele etmeyin. Bu şekilde daha tatmin edici, kullanışlı ve işlevsel bir eve sahip olabilirsiniz.
Açık planlı mutfak ve oturma odası küçük daireler her zaman idealdir. Açık planlı mutfak ve oturma odaları sadece yer tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda duvarların evin içindeki ahengi ve dinamizmi engellemesine de mani olur.
Küçük dairelerde ahenk ve dinamizm yaratmak sanıldığının aksine büyük dairelerden daha kolaydır. Kullandığınız mobilyaların bu konuda büyük önemi vardır. Büyük ve hantal mobilyalar hem alanı daraltır hem de evde kullanacağınız diğer dekorasyon unsurlarıyla uyum sağlayamazlar. Bu da evin genel ahangini olumsuz yönde etkiler. Küçük dairelere uygun mobilyalar seçerken bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.
Genel planın ve dekorasyonda kullanacağınız temanın tek bir tarzda olması avantajlı olur. Ambiyansta, atmosferde bir bütünlük sağlarsınız ve evinizin bir aurası olur. Örneğin uyumlu bir renk skalası seçin ya da belli bir tarz üzerine yoğunlaşın. Tam olarak ne demek istediğimizi yukarıdaki resme bakınca daha iyi anlayacaksınız.
Küçük evlerde en büyük sorunlardan biri de depoalama alanlarıdır. Ancak bu depolamak için bir alan gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle evin planında atıl olan tüm bölümleri ankastre depolama alanlarına dönüştürebilirsiniz. Kolonlar ya da kirişler arasında kalan alanlar atıl bırakılmazsa depolama sorunu da büyük oranda çözülür.
Genel kanının aksine koyu küçük dairelerde de koyu tonlar kullanılabilir. Bunun güzel bir örneğini yukarıdaki resimde görüyorsunuz. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken şey evin yeteri kadar ışık alıp almadığıdır. Evin yeteri kadar gün ışığı aldığından eminseniz, koyu renkler de dekorasyonunuzun bir parçası olabilir.
Küçük dairelerin dekorasyonunun evin genel ambiyans ve moduna etkisi büyüktür. Amacınızın ambiyans yaratmak olduğunu aklınızdan çıkarmadan, her eşyanın nereye nasıl konulacağı üstünde yoğunlaşın.
Küçük evlerde farklı işlevli odaları birbirinden ayırmak için duvar yerine farklı materyallerden yapılmış seperatörler kullanılabilir. Bu seperatör malzemlerinin en güzellerinden biri de camdır. Cam bölmeler hem evin estetiğine katkı sağlar hem de dekorasyonun bütünlüklü olmasına yardımcı olur. Yukarıdaki örnekte yatak odasını oturma odasından ayıran cam bölme evin genel dekorasyonunun dinamik yapısına katkı sağlamış.
Küçük dairelerin planlarından kaynaklı atıl alanlar olabilir. Bu alanlar işlevsel bir şekilde iyi bir dekorasyona hizmet edecek şekilde kullanılabilir. Bakın bu örnekte sütunlar arasındaki boşluk raf olarak değerlendirilmiş.
Küçük bir daireniz varsa ve köklü bir tadilat planlıyorsanız bu dekorasyon size ilham verebilir.