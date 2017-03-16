Küçük daireler için çok faydalı 9 ipucu

Küçük daire sahiplerinin ev dekorasyonunda yenilikçi olmaları gerektiği su götürmez bir gerçek. Dekorasyonda yapılacak yanlış tercihler zaten küçük olan kullanım alanının daha da daralmasına neden olur. Ancak bir ev için olmazsa olmazlar küçük daireler için de geçerlidir ve bunlardan vazgeçmek mümkün değildir. Dolayısıyla hem bu vazgeçilmez özelliklere sahip olmak, hem de alanı daraltmamak gerekir. Küçük alanlarda dekorasyon yapmak bu nedenlerle zordur ama iyi bir dekorasyon hiç de imkansız değildir.

Tüm bu sorunları birebir yaşayan daire sahiplerinin derdine deva olacak 9 ipucu derledik. Depolama alanları konusunda yer tasarrufu sağlamaktan, çok amaçlı mobilyalar kullanmaya kadar uzanan bu ipuclarının tüm ev dekorasyonlarında işe yarayacağı konusunda son derece eminiz. Siz de küçük bir dairede yaşıyorsanız ve bu sorunlar benim de sorunum diyorsanız bu yazıda işinize yarayacak bir şeyler bulacaksınız. Lafı fazla uzatmadan sizler için derlediğimiz ipuçlarına hep birlikte bir göz atalım.