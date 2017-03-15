Bu açık mutfak ve salonlara bayılacaksınız

Birçok kişi açık mutfak ve salonlara pek de olumlu bakmaz. Ama bu konudaki önyargınız çok keskin değilse size çok güzel açık planlı mutfak ve salon örnekleri göstermek istiyoruz. Göstereceğimiz örnekler gerçekten de dudak ısırtan cinsten ve sizi de açık mutfak ve salon konusunda ikna etme ihtimali oldukça yüksek. İç mimarlar bu konuda gerçekten ortaya öyle göz alıcı örnekler koyuyor ki insanın evin tüm duvarlarını yıkası geliyor. Bugün sizin için derlediğimiz açık planlı mutfak ve salonlar sizde de böyle bir uyandırabilir.
Açık mutfaklı bir evin geniş olması gerektiğini düşünüyorsanız, bu konuda bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Bu resimde gördüğünüz ev hem küçük, hem şeker, hem de iç açıcı. Bu tip bir evin bakım ve temizliğinin çok kolay olacağını söylemeden de geçmeyelim.
Çatı katı tarzı tasarımlar her zaman insanda yaşamı hissi doğurur. Bu tarz bir tasarıma örnek olarak resimde gördüşünüz mutfak da bu düşünceyi doğrular nitelikte. Bu mutfak ve yemek yeme alanı son derece göz alıcı ama bu kadar da değil. Bir sonraki resim yaşam alanının da ne kadar hoş olduğunu gözler önüne seriyor.
Gözümüzü mutfaktan yaşam alanına doğru çevirdiğimizde gördüğümüz manzara ise işte bu. Nefes kesici değil mi? Mermer dokulu taş zemin ve retro tarzda mobilyaların oluşturduğu kontrast harika bir yaşam alanı yaratmış.
Bu tasarıma şapka çıkarmamak elde değil. Açık planlı mutfak ve salon, dairenin giriş kapısından arka cepheye kadar uyum içinde uzanıyor. Eni fazla olmasa da dairenin tasarımı ve renk seçenekleri mekana oldukça ferah bir hava vermiş. Dairenin girişinde bizi karşılayan yaşam alanında arka cepheye doğru ilerleyince yemek alanı ve mutfağa ulaşıyoruz. Mutfağa yakından bakmak gerektiğini düşünüyoruz.
Mekanın genelinde kullanılan ahşap kaplama kullanım alanı daraltmamış ve tasarımı ferah bir hale getirmiş. Üstelik ahşabın sıcaklığı, beyaz rengin hakim olduğu dairenin havasını yumuşatmış. Bu daireyi gördükten sonra kim evleri yalıtan kapılara ve duvarlaraihtiyaç olduğunu söyleyebilir ki?
Eski bir evin açık planlı mutfak ve salona sahip olamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Resimde gördüğünüz daire oldukça eski birbinada bulunmasına rağmen açık planlı mutfak ve banyonun daireye ne kadar yakıştığını görmemek mümkün değil. Çizgisel parkeler ve antika şıklığındaki mobilya seçimi mekanı havasına olumlu katkıda bulunuyor. Gelin bir de mekana diğer açıdan bakalım.
Gördünüz mü? Bu eski ev gereksiz duvarlar olmadan çok şık görünüyor. Açık, insanların birbirleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan ve aydınlık bir daire tasarımı, yenilik isteyen eski binalar için birebir.
Bu gördüğümüz dairede de mutfak ve yaşam alanı arasındaki geçişin ne kadar yumuşak olabileceğine şahit oluyoruz. Dairenin her yerine eşit olarak giren gün ışığı mekanı son derece ferah bir hale getiriyor.
Ne kadar sıradışı bir ev değil mi? Dairesel alanın merkezinde yer alan avlu cam duvarlarla çevrilmiş. Hem yaşam alanı hem de mutfağı barındıran alan, pencelereden ve yemyeşil avludan içeri dolan gün ışığıyla insana yaşam enerjisi aşılıyor. Bu tasarımı bir harika diye tanımlarsak abartmış olmayız diye düşünüyoruz.
Geniş bir kullanım alanına sahip L şeklindeki mekanın iki farklı işlev gören bölümleri farklı tasarım unsurlarıyla birbirinden ayrılmış. Yaşam alanının zemini retro parkeyle kaplanırken, mutfak bölümü yine retro taşla kaplanmış. Mutfak ve salon arasında zaman zaman ayrım olması gerektiğini düşünenler için bu mekanın bir sürprizi var. Merak ediyorsanız, bir sonraki resme bakmanız yeterli.
Mutfak ve salon arasında daha belirgin bir ayrım isteyenlere çözüm olabilecek bir fikir. Transparan camdan yapılmış sürgülü bir kapı mutfak ve salonu birbirinden ayırabilir. Üstelik sürgülü kapı kapalı olduğunda bile ışık geçişi sağlanmış olur.
Daha çok açık planlı mutfak ve salon için şu yazımıza bir göz atabilirsiniz.