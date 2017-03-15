Bu açık mutfak ve salonlara bayılacaksınız

Mutfak ve salon arasında daha belirgin bir ayrım isteyenlere çözüm olabilecek bir fikir. Transparan camdan yapılmış sürgülü bir kapı mutfak ve salonu birbirinden ayırabilir. Üstelik sürgülü kapı kapalı olduğunda bile ışık geçişi sağlanmış olur.

Daha çok açık planlı mutfak ve salon için şu yazımıza bir göz atabilirsiniz.