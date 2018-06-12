Kim demiş 1+1 daireler sıkışık olur diye?

Türkiye'de bir evin tercih nedenleri arasında büyük olması önemli bir rol oynuyor. Aileler çok kalabalık olmasa da neredeyse futbol sahası genişliğinde dairelerin hayalini kuruyorlar. Bunun nedenlerinden biri de çok eşya biriktiriyor olmamız. Oysa milli geliri çok yüksek olan bazı Asya ülkelerinde insanlar kulübeden az büyük evlerde gayet mutlu biçimde yaşamaya devam ediyor. Çünkü Asya kültürlerinde hayatın her alanında minimalist öğretiler mevcut.

Küçük bir ev doğru dekore edildiğinde küçük aileler için rahatlıkla yeterli olabilir. Üstelik bunun için Asya felsefelerini hatmetmenize de gerek yok. Eğer bekarsanız ya da çocuksuz bir aileyseniz 1+1 dairede de rahat rahat yaşayabilirsiniz. Bugün ele alacağımız örnekte de bunun mümkün olabileceğini göreceksiniz. Haydi gelin lafı fazla uzatmadan son derece rahat 1+1 dairimizde turumuza başlayalım.