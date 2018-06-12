Kim demiş 1+1 daireler sıkışık olur diye?

Türkiye'de bir evin tercih nedenleri arasında büyük olması önemli bir rol oynuyor. Aileler çok kalabalık olmasa da neredeyse futbol sahası genişliğinde dairelerin hayalini kuruyorlar. Bunun nedenlerinden biri de çok eşya biriktiriyor olmamız. Oysa milli geliri çok yüksek olan bazı Asya ülkelerinde insanlar kulübeden az büyük evlerde gayet mutlu biçimde yaşamaya devam ediyor. Çünkü Asya kültürlerinde hayatın her alanında minimalist öğretiler mevcut.
Küçük bir ev doğru dekore edildiğinde küçük aileler için rahatlıkla yeterli olabilir. Üstelik bunun için Asya felsefelerini hatmetmenize de gerek yok. Eğer bekarsanız ya da çocuksuz bir aileyseniz 1+1 dairede de rahat rahat yaşayabilirsiniz. Bugün ele alacağımız örnekte de bunun mümkün olabileceğini göreceksiniz. Haydi gelin lafı fazla uzatmadan son derece rahat 1+1 dairimizde turumuza başlayalım.
Mekanların ferah bir havaya kavuşması için ışık olmazsa olmaz bir unsur. Geniş pencerelerden dairenin içine dolacak doğal ışık ve gün battıktan sonra daireyi iyi bir şekilde aydınlatacak bir ışık sistemi dairenizi ferahlatır ve olduğundan daha geniş gösterebilir. Bu dairede de bunun başarıylauygulandığını görüyoruz. Geniş pencereler gün ışığının oturma odasına dolmasını sağlıyor. Asma tavan üstündeki güçlü spotlar da odada akşam saatlerinde gün etkisi uyandıracak cinsten.
Küçük bir daireye sahipseniz, tasarım konusunda minimalist bir yaklaşım benimsemeniz faydalı olacaktır. Bu dairede de oturma grubu, sehpa, yemek masası ve TV ünitesi mekanı daraltmadan uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş. Üstelik yeteri kadar kullanım alanına sahip olan oturma odasında dekoratif vazolara bile yer verilebilmiş.
Küçük evler için avantaj sağlayacak şeylerden biri de açık renklerin tercih edilmesidir. Bu 1+1 dairenin duvarlarında ve yer döşemelerinde de buna dikkat edilmiş ve mekan ferahlatışmış. İnoks tonlarındaki mutfak dolapları mutfağa modern bir hava katmış. Geniş penceresinden gün ışığını davet eden bu mutfakta yemek hazırlamanın bir keyif olacağını söylememek için hiçbir neden yok. Mutfak tezgahının yetersiz kaldığı durumlarda, karşı duvara montelenmiş tezgahta yemek hazırlama alanı olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş.
Oturma odasına göre daha küçük olan yatak odasında bir iç mimari sırrı kullanılmış ve mobilyalarda da, duvarlarda da beyaz renk tercih edilmiş. Yatağın arkasına gelecek duvarı kaplayan kağıttaki doğa manzarası odanın beyaz hakimiyetini kırarak renk katmış. Şifoniyerin aynasının da mekana genişlik hissi vermekte yardımcı olduğunu belirtelim.
Odada kullanılan gardırop tam olmasa da yarı ankastre olarak tasarlanmış ve odada atılş alan bırakılmaması sağlanmış. Kolon payları gardırop için kullanılarak yer tasarrufu sağlanmış. Gardırobun aynasından yansıyan arka duvardaki manzara ev sahiplerine sıcak bir günaydın mesajı olarak duruyor. Yatak odasının zeminin de duvarlar ve mobilyalardaki gibi açık renkli tercih edildiğine ve yatak odasının aydınlatma sisteminin de oturma odasındaki güçlü olduğuna bir kez daha dikkat çekelim.
Banyoda kullanılan seramik, mobilya ve aksesuarların modern trendlerini takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tezgah altı dolaplarla aynı dokuya sahip ayna çerçevesi tasarımda bir bütünlük oluşturuyor. Geniş ayna sayesinde ferahlayan banyoda beyaz ve kabartmalı seramikler kullanılmış. Vitrifiye ürünlerinin modern çizgileri, duş kabininin yekpare cam kabininiyle son derece uyumlu.
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