Halkalı'da modern bir daire

Nüfus artıp şehir merkezleri kalabalıklaştıkça şehir dışına doğru göç kaçınılmaz hale geliyor. Dolayısıyla da şehirlerin etrafında yeni yaşam alanları oluşuyor. Öyle ki yıllar geçtikçe bu yeni yerleşim merkezlerinin çevresine doğru genişleme onları da şehir merkezi haline getiriyor. İstanbul Halkalı da bu tip yerleşim yerleri için en güzel örneklerden biri. Son 30 yıl içinde oluştuğunu söyleyebileceğimiz Halkalı son on senede daha da popüler bir yerleşim yeri oldu. Birbirinden gösterişli siteler, akıllı binalar, konforlu daireler Halkalı'nın her yerinde boy gösteriyor. Artık şehrin göbeği sayılabilecek Halkalı bölgesinde projeleri olan inşaat şirketleri arasındaki kıyasıya rekabet, ev sahibi olmak isteyenlere nefes kesen seçenekler sunuyor. Bugün size Halkalı bölgesindeki bir projede yer alan modern ve ferah bir daireyi tanıtacağız. Halkalı'da konut almayı planlıyorsanız bu yazıyı es geömeyin deriz.
Son dönemde inşa edilen dairelerin en belirleyici özelliklerinden biri içlerinin bol miktarda gün ışığıyla dolup taşıyor olması. Bu dairede de bu özelliği görmek mümkün. Dış cepheye bakan duvarın neredeyse tamamını kaplayan pencere salonu son derece ferah hale getiriyor. Bir dönemin özellikle yakıt tasarrufu amacıyla küçük pencerelerin tercih edildiği dairelerini çok iyi bilen bir kuşağın mensubu olarak, geniş pencereli dairelerin insana yaşam enerjisi aşıladığını ve insanı daha verimli hale getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Artık ısı yalıtımı yöntemleriyle geniş pencerelerin soğukla eş anlamlı olduğu yılları geride bıraktığımızı söylemeye gerek yok sanırım.
Modern dairelerde dikkat çeken bir diğer özellik ise kullanılan renk skalasında pastel tonların tercih edilmesi. Bu dairede de pastel tonlar salonun modern tasarımını destekler biçimde kullanılmış. Modern bir sanat eseri çizgilerine sahip avize de tasarımın öne çıkan bir diğer unsuru.
Modern bir daire tasarlarken, modern sanat eserlerine yer vermeniz amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Bu salonun en büyük duvarında yer alan ve salondaki diğer malzemelerin renk tonlarına uyumlu tonlardaki modern tablo, salonun genel havasına katkı sağlamış. Pastel gri ve siyah tonların hakim olduğu salona sıcaklık kazandıran unsur ise kahverengi ahşap görünümündeki yer kaplaması olmuş.
Evde kalabalık olunmadığında ya da misafiriniz olmadığında en çok vakit geçirilen yer oturma odasıdır. Bu nedenle oturma odasının daha gündelik, rahat ve sıcak bir atmosfer olması önem kazanır. Oldukça konforlu görünen köşeli koltuk insanı üzerine uzanması için son derece davetkar görünüyor. Oturma odası da geniş pencereyle bolca gün ışığıyla doluyor.
Uykuya dalma sorunu yaşayanlar için koyu renklerin bir yatak odası tavsiye edilebilir ama zor uyanan biriyseniz ya da güne zinde başlamak istiyorsanız yatak odanızda açık renkleri tercih edin ve gün ışığının odaya dolmasına olanak tanıyın. Bu bolca güneş alan yatak odasında da açık renkler kullanılarak ev sahiplerinin güne zinde başlaması hedeflenmiş. Evin diğer bölümlerinde kullanıldığı gibi gri tonlar ve doğal renkler odanın renk çeşitliliği için kullanılmış.
Başarılı iç mimarlar, eskiden mobilya parçası olan bazı unsurları tasarımın bir parçası haline getiriyor. Burada da yatak başı yerine, yatağın başının geleceği duvarı komple bir panel tasarlanmış. Sizce de çok klas görünmüyor mu?
Çocukların sağlıklı ortamlarda büyümesi çok önemli. Bu ortamların başında da ailenin kiçik bireylerinin odası geliyor. Çocuk odalarında işlevsel mobilyalar kullanarak yer tasarrufu sağlamak, çocukların oyun ve çalışma alanlarının daralmamasını sağlıyor. Böylece hem ruhsal gelişimleri, hem de akademik başarıları yükseliyor. Bu çocuk odasında da ranzanın ikinci katına çıkan merdivenler çekmece olarak tasarlanarak yer tasarrufu sağlanmış. Üstelik ranzanın alt katı çekilip sürülebilir bir tasarıma sahip ve ranza, yatak ve depolama işlevlerinin yanı sıra kitaplık ve çalışma masası işlevi de görüyor.
Bu daire hoşunuza gittiyse şu daireye de bir göz atın derim.