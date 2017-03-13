Halkalı'da modern bir daire

Son dönemde inşa edilen dairelerin en belirleyici özelliklerinden biri içlerinin bol miktarda gün ışığıyla dolup taşıyor olması. Bu dairede de bu özelliği görmek mümkün. Dış cepheye bakan duvarın neredeyse tamamını kaplayan pencere salonu son derece ferah hale getiriyor. Bir dönemin özellikle yakıt tasarrufu amacıyla küçük pencerelerin tercih edildiği dairelerini çok iyi bilen bir kuşağın mensubu olarak, geniş pencereli dairelerin insana yaşam enerjisi aşıladığını ve insanı daha verimli hale getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Artık ısı yalıtımı yöntemleriyle geniş pencerelerin soğukla eş anlamlı olduğu yılları geride bıraktığımızı söylemeye gerek yok sanırım.

Modern dairelerde dikkat çeken bir diğer özellik ise kullanılan renk skalasında pastel tonların tercih edilmesi. Bu dairede de pastel tonlar salonun modern tasarımını destekler biçimde kullanılmış. Modern bir sanat eseri çizgilerine sahip avize de tasarımın öne çıkan bir diğer unsuru.