Hayalleri süsleyecek gerçek bir taş ev

Yıllar içerisinde terk edilmiş ve neredeyse tamamen boşalmış bir köyde konumlanan gerçek bir taş evin ustaca gerçekleştirilmiş bir restorasyon sonrası ne derece muhteşem olabildiğini gözler önüne süren bir proje ile karşınızdayız. Portekiz'in iç kısımlarında yer alan bu terk edilmiş köy, kırsal turizmi geliştirme projesi olan Felgueira'da bulunuyor. Teraslanmış yamaçlar üzerinde konumlanmış olan köy, kırsala özgü muhteşem orman ve dağ manzaralarına sahip.

Portekizli genç mimar André Eduardo Tavares tarafından restorasyonu gerçekleştirilen bu taş evin dışı, evin yüm eski özelliklerini korurken iç mekanlarda son derece modern ve konforlu alanlar yaratılmış. Mezuniyetinin ardından kısa sürede kendi ofisi açan genç mimar, geçtiğimiz on beş yıl boyunca birçok başarılı projeye imza atmış. Bu sayfamızda rustik detaylara sahip bu dışı taş içi modern bu evi gezeceğiz.