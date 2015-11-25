Hayalleri süsleyecek gerçek bir taş ev

Yıllar içerisinde terk edilmiş ve neredeyse tamamen boşalmış bir köyde konumlanan gerçek bir taş evin ustaca gerçekleştirilmiş bir restorasyon sonrası ne derece muhteşem olabildiğini gözler önüne süren bir proje ile karşınızdayız. Portekiz'in iç kısımlarında yer alan bu terk edilmiş köy, kırsal turizmi geliştirme projesi olan Felgueira'da bulunuyor. Teraslanmış yamaçlar üzerinde konumlanmış olan köy, kırsala özgü muhteşem orman ve dağ manzaralarına sahip.
Portekizli genç mimar André Eduardo Tavares tarafından restorasyonu gerçekleştirilen bu taş evin dışı, evin yüm eski özelliklerini korurken iç mekanlarda son derece modern ve konforlu alanlar yaratılmış. Mezuniyetinin ardından kısa sürede kendi ofisi açan genç mimar, geçtiğimiz on beş yıl boyunca birçok başarılı projeye imza atmış. Bu sayfamızda rustik detaylara sahip bu dışı taş içi modern bu evi gezeceğiz.
Dağlık bir bölgede, ekili tarlalar ile çevrelenmiş bir vadide konumlanan köy pastoral bir görüntüye sahip ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir yaşam vadediyor. Bölgenin kırsal turizm kalkınması için seçilmiş olması yıkılmakta olan eski taş evlerin restorasyon sayesinde yeniden kullanılır hale gelmesini sağlamış.
Teraslanmış bir yamaçta konumlanan ev, farklı kotlarda yer alan iki binanın birleştirilmesi ile oluşturulmuş. Bölgenin mimarisine hakim taş işçiliği, restorasyonda da aynı şekilde kullanılmış.
Geleneksel mimari ye uygun şekilde taş ve ahşap gibi yerel malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen restorasyonda mimar bu malzemeleri kullanarak binanın çevresi ile ilişkisinin devamını sağlamış ayrıca binanın karakterini bozmadan yeni alanlar oluşturarak ona yeni bir kimlik kazandırmış. Bölgenin eğiminden yararlanan taş ev, binanın karakterini bozmadan üç kat üzerine yayılmış.
Taş evin bulunduğu köy kırsal turizm kalkınma programı bünyesinde yer alan Felgueira bölgesinde yer alıyor. Bu program gereğince yapılan restorasyonlarda binaların ana hatlarının ve karakterlerinin korunması gerekiyor. Bu bina da bu gerekliliği uygun olacak şekilde restore edilmiş, yalnızca eskiden dam olarak kullanılan zemin kat konutun içine katılarak geniş bir alan elde edilmiş.
Binanın restorasyonunda yapılan zemin katın konuta katılması gibi değişiklikler sonucu pencerelerin bazıları iptal edilmiş, bazıları ise binanın mimarisine uygun şekilde genişletilerek içeride ferah mekanlar yaratılmış.
Dış cephenin taş duvarları korunarak binanın karakteri bozulmadan restore edilmesine karşılık iç mekanların zemin, pencere çerçeveleri ve duvar kaplamaları aşırı yıpranmış, kullanılmaz haldeymiş. Bu nedenle iç mekanda kullanılan malzemeler değiştirilmiş ve odalar daha sağlam ve işlevsel hale getirilmiş. Alt katlarda sıcak ve samimi bir görünüm elde etmek amacıyla ahşap zemin ve tavan tercih edilirken, üst katlarda kireç taşından duvarlara ek olarak sıvayla işlenmiş duvarlar ve demir oksit karışımlı beton zemin tercih edilmiş.
Binanın içinde de yer alan taş duvarlar korunmuş ve yenilenmesi gereken kısımlarda binanın mimari bir bütünlük sağlaması açısından rustik görünüm tercih edilmiş. Demir oksit karışımlı beton zemin mekana antik bir hava katmış. Ahşap tavan ise sıcak ve samimi bir hava vermiş. Tuvalette modern bir klozet ve lavabo kullanılarak çağdaş ve hijyenik bir alan yaratılmış.
Bej ve kızıl ve kahverengi tonlarının yoğun olduğu konuta yeşil renkli modern bir mutfak yerleştirilmiş. Kullanılan kontrast renk mekana canlılık ve eğlence katmış.
2012 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışması, çalışmayı gerçekleştiren mimarın ustalığı ile bölgenin mimari özelliklerini tamamen koruması açısından son derece başarılı olmuş. Turistik amaçlı kullanılacak olan yapı, ana geçim kaynağı tarım olan bu bölgenin yeni kalkınma planında yer alacak.
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