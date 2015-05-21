İkinci bir şans

Mutfağı yenilemenin en iyi tarafı projenin meyve verdiğini çok net görebilmeniz ve bir zamanlar harap haldeki mutfağın gıcır bir mutfağa dönüşebilmesidir. Bir evde mutfak banyoyla birlikte ilk dönüştürülen alan olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere Katie Malik Interiors imzalı bir mutfak dönüşümünü göstereceğiz. Ortadaki duvarın yıkılmasıyla daha da genişletilen alanın ilk hali ve son halini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Mevcut mobilyaların bir kısmı da yenilenerek masrafları düşürülen yenileme projesi, mutfağı önümüzdeki yıllara hazır ferah bir mekana dönüştürmüş.
Gördüğünüz gibi mutfağın eski hali son derece demode. Günümüzün evleri daha parlak, aydınlık, geniş olmalı. Bakalım dönüşümden sonraki halini görünce bu mutfağı tanıyabilecek misiniz?
Şimdi mutfak özel bir alana dönüştü. Eminiz ev sahipleri artık mutfaklarıyla gurur duyuyordur. Yenilemede country tarzı tercih edilmiş. Pastel bir açık yeşilin hakim olduğu mutfak country tarzın somut bir örneği. Eski fırın atılmamış ve o da elden geçirilerek yeni tarza uyumu sağlanmış. Fırın gömme aspiratör, yağ sıçramasını önlemek için duvara kaplanan damalı malzeme ve servis takımı askısıyla oldukça uyumlu görünüyor.
Mimarların ev sahibinden aldığı istekler arasında mutfak ve kileri birbirinden ayıran duvarın yıkılması varmış. Bu istek karşılanmış ve böylece hem mekan genişletilmiş hem de iki mekan arasındaki bağlantı güçlendirilmiş. Şu anda pencerelerden gelen ışık tüm alanı eşit şekilde aydınlatıyor ve bembeyaz duvarlar, ahşap tonlar ve pastel yeşiller daha bir güzel duruyor. Kim böyle bir mutfakta yemek pişirmek ya da nefis yemeklerin tadına bakmak istemez ki?
Yenileme illa da tüm eski şeylerden kurtulmak anlamına gelmiyor. Bazen eski püskü eşyaların sahip olduğu potansiyel usta ellerde kıymetli birer hazineye dönüşebiliyor. Tüm bunları bu kanepeyle ilgili söylediğimiz görünce belki şaşırıyorsunuz ama az sonra kanepenin ne hale geldiğini görünce daha da şaşıracaksınız.
Bunun az önceki kanepe olduğuna inanabiliyor musunuz? Çok estetik çizgilere sahip kanepenin atılmaması çok da isabetli olmuş. Tümüyle yıkanabilen ekolojik deri döşemeyle kaplanan kanepe masmavi rengiyle insanın içini açıyor. Sırt bölümündeki kapitoneler de kanepenin tasarım çizgileriyle uyum gösteriyor.
Mimar bu atıl durumdaki köşenin potansiyelini görmüş ve burayı başka türlü değerlendirmek istemiş. Bakalım nasıl değerlendirmiş.
Mimar bu köşe için kapitoneli bir okuma koltuğu tasarlamış ve bu köşeyi bir okuma köşesine çevirmiş. Böylesine huzur veren bir ortamda kitap okumanın keyfine paha biçilemez sanıyoruz.
Daha fazla dönüşüm projesi görmek için tıklayın.