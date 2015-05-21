İkinci bir şans

Mimarların ev sahibinden aldığı istekler arasında mutfak ve kileri birbirinden ayıran duvarın yıkılması varmış. Bu istek karşılanmış ve böylece hem mekan genişletilmiş hem de iki mekan arasındaki bağlantı güçlendirilmiş. Şu anda pencerelerden gelen ışık tüm alanı eşit şekilde aydınlatıyor ve bembeyaz duvarlar, ahşap tonlar ve pastel yeşiller daha bir güzel duruyor. Kim böyle bir mutfakta yemek pişirmek ya da nefis yemeklerin tadına bakmak istemez ki?