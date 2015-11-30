Önce & Sonra: Boş bir terastan konforlu bir yaşam alanına

Dekorasyon ve mobilya seçimi bir mekanın tüm iyi özelliklerini öne çıkaran, olumsuz taraflarını perdeleyen, mekanları yaşam alanlarına dönüştüren ve onlara bir karakter kazandıran yegane unsurlardır şüphesiz. Dekorasyon denilince aklımıza genellikle evlerimizin içindeki yaşam alanlarımızın tasarım ve yerleşimleri geliyor, oysa evimizin dış alanlarının tasarım ve dekorasyonu da iç mekanlar kadar önem taşıyor çünkü balkonlarımız, bahçelerimizi veranda ya da teraslarımız günün yorgunluğunu attığımız ve güzel havaların tadını çıkardığımız yegane yerler olarak oldukça önemli yaşam alanları olma niteliği taşıyorlar. Önce & Sonra projeleri dizimizde bu defa Portekizli A2Office isimli firma tarafından dizayn edilen şahane bir teras yenileme projesine konuk oluyoruz.
Yenilemeden önce teras alanı hiçbir albenisi olmayan girişi ve beton yoğunluğuyla donuk ve cansız bir atmosfere sahipmiş ve atıl bir alan olarak işlevsiz kalan bir alan olarak kullanılıyormuş. (Belki de kullanılmıyormuş demek daha doğru olur.)
Terasın içinde bulunduğu dairenin konumu çevresindeki manzara açısından pek de iç açıcı değil. Ne deniz manzarası, ne doğa manzarası, ne de iç açıcı şehir ışıkları bu apartmanda yaşayanlar için ne yazık ki söz konusu değil. Elbette herkesin hayalinde şahane manzaralı evlerde yaşamak vardır ancak iş yeriniz ve hayat koşullarınız dolayısıyla şehir merkezinde yaşamak zorundaysanız maalesef manzaralı evde oturabilmek oldukça pahalıya mal oluyor. Ancak bu hayat standartlarınızın da düşük olacağı ya da yaşam kalitenizi arttıramayacağınız anlamına gelmez. Gelin çok büyük bütçelere ihtiyaç duymadan da manzarasız evinizin terasının aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu birlikte inceleyelim.
Terası konforlu ve kullanışlı bir yaşam alanı haline getirebilmek için uzmanlar ilk olarak ahşap malzemelerle sıcak çözümler üretmeye karar vermişler. Farklı tonlardaki ahşap panellerle oluşturulan bölmeler terasta samimi ve şık bir atmosfer oluşturmaya yeterli olmuş.
Ahşap panellerle oluşturulan naturel ve sıcak atmosfer, konforlu, şık ve doğal mobilyalarla desteklenerek modern bir oturma alanı yaratılmış. Mobilya tercihlerinde gri tonları kullanılarak ahşap tonlarıyla hoş ve ağırbaşlı bir kontrast yaratılmış. Hasır sandalye ve masa takımına eşlik eden hasırdan yapılmış modern tasarımlı salıncak da mekanın çok daha keyifli bir yaşam alanı haline gelmesini sağlıyor.
Evlerini yenilemek isteyenler için küçük bir ipucu: Genelde koyu renkler ya da nötr tonlar tercih ediyorsanız, dekorasyonunuza mutlaka canlı renklerle ufak dokunuşlar serpiştirin. Bu terasta da bunun başarılı bir örneğini görüyoruz. Koyu gri tonlarının ahşap renkleriyle bir arada kullanıldığı dekorasyondaki konforlu koltuk takımının canlandırıcı mavi renkli yastıkları odaya neşe ve hareketlilik katıyor.
Terasın önceki halinde etraftaki manzaranın pek de hoş ya da iç açıcı olmadığını görmüştük. Şehir merkezinde yaşayan ve etrafındaki manzaradan pek hoşnut olmayanlar için şahane bir tasarım fikri: Yüksek bambu paneller. Doğal ve tropikal bir görüntü yaratan bu paneller sizi dışarıdaki beton yığını manzaradan koruyor. Üstelik ahşapla da mükemmel bir uyum sağlıyor. Terasta yapılan bir diğer değişiklik de zemin döşemelerinin dış mekana dayanıklı ahşap parkelerle yenilenmesi olmuş.
Zeminler yenilendikten, mobilyalar seçildikten, bambu ve ahşap paneller yerleştirildikten sonra artık yapılacak tek bir şey kalıyor: Terasınıza renk katacak kullanışlı ve şık aksesuarlar ve süs bitkileri seçmek. Bu terasta da koltuk takımının yastıklarına uygun canlı renkler ve bakımı kolay süs bitkileri tercih edilmiş.