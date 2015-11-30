Önce & Sonra: Boş bir terastan konforlu bir yaşam alanına

Terasın içinde bulunduğu dairenin konumu çevresindeki manzara açısından pek de iç açıcı değil. Ne deniz manzarası, ne doğa manzarası, ne de iç açıcı şehir ışıkları bu apartmanda yaşayanlar için ne yazık ki söz konusu değil. Elbette herkesin hayalinde şahane manzaralı evlerde yaşamak vardır ancak iş yeriniz ve hayat koşullarınız dolayısıyla şehir merkezinde yaşamak zorundaysanız maalesef manzaralı evde oturabilmek oldukça pahalıya mal oluyor. Ancak bu hayat standartlarınızın da düşük olacağı ya da yaşam kalitenizi arttıramayacağınız anlamına gelmez. Gelin çok büyük bütçelere ihtiyaç duymadan da manzarasız evinizin terasının aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu birlikte inceleyelim.