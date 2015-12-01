İç mimari ve dekorasyonun fotoğraf sanatıyla buluşması

Her ne kadar çok sayıda başarılı ve hatta bir kısmı dünyaca ünlü olan fotoğraf sanatçıları yetiştirmiş bir ülke olsak da, mimari fotoğrafçılık ve mekan fotoğrafçılığı alanlarında çok iddialı olduğumuzu söylemek pek gerçekçi olmaz. Özellikle de bu işin, yani emlak ve konut sektöründeki tanıtım maksatlı olanlar ağırlıkla olmak üzere genel olarak mekan ve reklam fotoğrafçılığının ortalama düzeyine baktığımızda çok iç açıcı sonuçlarla karşılaşamıyoruz maalesef. Hatta öyle ki emlak fotoğrafçılığı yer yer alay konusu dahi olabiliyor. Sektörün bu konuya daha ciddi eğilmesi ve reklamlara olduğu kadar bu reklamları var eden fotoğrafların hazırlanmasına da daha geniş bütçeler ve olanaklar ayrılması gerektiğine hiç kuşku yok. Ama bugün için de iç mimari, dekorasyon, konut ve reklam fotoğrafçılığını son derece başarılı bir şekilde yürüten firmalar da hiç yok değil. Bunu da vurgulamazsak onlara haksızlık etmiş oluruz. Bu yazımızda Dusa İnşaat'ın Sevilla House projesinde çekimleri .Ness Reklam ve Fotoğrafçılık tarafından gerçekleştirilen fotoğrafları paylaşarak mekan fotoğrafçılığının inceliklerine değinmeye çalışacağız.