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İç mimari ve dekorasyonun fotoğraf sanatıyla buluşması

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Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
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Her ne kadar çok sayıda başarılı ve hatta bir kısmı dünyaca ünlü olan fotoğraf sanatçıları yetiştirmiş bir ülke olsak da, mimari fotoğrafçılık ve mekan fotoğrafçılığı alanlarında çok iddialı olduğumuzu söylemek pek gerçekçi olmaz. Özellikle de bu işin, yani emlak ve konut sektöründeki tanıtım maksatlı olanlar ağırlıkla olmak üzere genel olarak mekan ve reklam fotoğrafçılığının ortalama düzeyine baktığımızda çok iç açıcı sonuçlarla karşılaşamıyoruz maalesef. Hatta öyle ki emlak fotoğrafçılığı yer yer alay konusu dahi olabiliyor. Sektörün bu konuya daha ciddi eğilmesi ve reklamlara olduğu kadar bu reklamları var eden fotoğrafların hazırlanmasına da daha geniş bütçeler ve olanaklar ayrılması gerektiğine hiç kuşku yok. Ama bugün için de iç mimari, dekorasyon, konut ve reklam fotoğrafçılığını son derece başarılı bir şekilde yürüten firmalar da hiç yok değil. Bunu da vurgulamazsak onlara haksızlık etmiş oluruz. Bu yazımızda Dusa İnşaat'ın Sevilla House projesinde çekimleri .Ness Reklam ve Fotoğrafçılık tarafından gerçekleştirilen fotoğrafları paylaşarak mekan fotoğrafçılığının inceliklerine değinmeye çalışacağız. 

Geniş mekanlar, geniş açılar

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Mimari ve iç mimari konulu fotoğraflarda objektif seçimi en önemli konuların başında gelir. Fotoğrafçının tercih edeceği objektifin, mekanın büyüklüğüne, tercih edilen açıya, müşterinin taleplerine olduğu kadar mekanın ruhuna da uygun olması gerekir. Örneğin gösterişli bir mekanı iddiasız veya modern, minimal çizgisiyle öne çıkan bir mekanı olduğundan çok daha gösterişli gösterecek yanlış optik tercihler yapmak istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmasına yol açabilir. Burada birkaç farklı bölümü bir arada barındıran son derece geniş ve yekpare bir salon görüyoruz. Bu alanı fotoğraflamak için son derece geniş açılı bir objektif tercih edilmiş. Herhangi bir distorsiyon veya proporsiyon bozukluğuna yol açmadan neredeyse panaromik genişlikte bir kare elde edildiğine ve mekanın bütün özelliklerinin doğru bir şekilde öne çıkarılabildiğine bakılırsa objektif tercihi son derece isabetli. 

Pastel tonlarda bir misafir odası

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Çocuk Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Beyaz ve açık pembe gibi oldukça soft ve pastel tonların ağırlıkta olduğu, dekorasyonu itibariyle de modern klasik denebilecek bir tarzda olan bu misafir odasında mekanın ruhunu başarıyla yansıtan bir fotoğraf çalışması yapıldığını görüyoruz.

Kritik bir unsur: renkler

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Elbette fotoğraf sanatının siyah-beyaz fotoğraflar da dahil olmak üzere her alanında en önemli konulardan biri olan renkler, mekan fotoğraflarında da büyük önem arz ederler. Hatta denilebilir ki mekan fotoğraflarında renklerin daha da özel bir yeri vardır. Bu geniş salonun oturma odası bölümünde bulunan iki adet tekli mor koltuğa daha dikkatli bakarsanız ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Gerçi daha dikkatli bakmanıza da çok gerek yok, çünkü fotoğraf sizi doğru bir şekilde oraya doğru yönlendiriyor zaten.

Doğal ışıkta bir yatak odası

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Yatak Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Aydınlatma ve özellikle de doğal ışıktan doğru yararlanılması mimari ve iç mimarinin önemli başlıklarından biridir. Pastel tonların hakim olduğu bu yatak odasında hem gün ışığından çok doğru bir şekilde yararlanıldığını, hem de sabahları rahatsız edici olabilecek güneşin zararlı etkilerinden de efektik olarak sakınıldığını söylemek mümkün. Mekanın doğru aydınlatıldığını fotoğraf karesinde doğru yansıtmaksa yalnızca deklanşöre basıldığında kendiliğinden olan bir şey değil, bu yüzden fotoğrafçıyı da tebrik etmek gerekiyor.

İçeriden dışarıya

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Balkon, Veranda & Teras
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

İç mekanlarda fotoğraf çekimi ile dış mekanlarda çekim aslında birbirinden oldukça ayrı, hatta kısmen de farklı ekipman ve farklı uzmanlık gerektiren işlerdir. Bununla birlikte yer yer bu iki işin iç içe geçtiği durumlarla karşılaşılabilir. Burada olduğu gibi. Açık bir yüzme havuzu ve fonda doğal bir manzara olmasına karşın sahnenin ağırlığı havuz başındaki mobilya grubunda. Ness Fotoğrafçılık'ın bu zorlu görevin altından da başarıyla kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kontrastın önemi

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Yatak Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Fotoğrafta hem içerik hem de kompozisyonda bir kontrast yakalamak genellikle olumlu sonuçlar doğurur. Bununla birlikte çekim yapılan mekanın doğal halinde bulunan kontrastı yansıtmak da her zaman çok kolay değildir. Ağırlık olarak pastel tonların kullanıldığı bu yatak odasında son derece canlı bir mor renkteki koltuk ve pufun yarattığı kontrast odaya gerçekten güzel bir hava katmış. Mekanın doğal aydınlatması da yine oldukça başarılı. Ve bu her iki unsur da fotoğraf karesinde abartısız, gösterişsiz ve mekanı yalın güzelliğiyle gösterecek biçimde yerini alıyor. 

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