İstenmeyen eşyalardan nasıl kurtulabilirim ?

Dekorasyon anlamında her başarılı dizayn, kendine has özelliklere,standartlara ve ölçülere sahiptir. Her başarılı dekorasyon, farklı başarı kriterleri dahilinde ele alınır. Aslında olması gereken de budur. Çünkü bu dizaynları oldukça yakından etkileyen dekoratif akımlar, farklı farklı özelliklere sahiptir. Dekoratif bir özellik, bir akım dahilinde değerlendirildiğinde başarılı bulunurken, başka bir dekoratif akımın penceresinden bakıldığında tam bir fecaat olarak nitelendirilebilir. Tüm bu durumun sebebi, bu akımların farklı farklı ve kimi zaman da zıt özelliklere sahip olmasıdır.
Her ne kadar farklı dekoratif dizaynları farklı ölçülere göre değerlendirmek gerekse de, bazı çok temel nitelikler neredeyse tüm dizaynlarda olması gereken niteliklerdir. Bu konuya dair verebileceğimiz neredeyse yegane örnek sadeliktir. Çünkü çok temelde bakıldığında, sadelik bir dekorasyonu tek başına başarılı kılamaz. Fakat, bir dekorasyonun başarılı olması için aradan en önemli şartlardan da biridir. Çünkü bir dekorasyonda ne kadar az dekoratif araçla estetik bir görüntü elde edilmiş olursa, o dekorasyon o derece başarılıdır. Çok basitçe açıklamak gerekirse, asıl maharet az aksesuarla güzel bir görüntüye imza atmaktır. Fakat bu tez her zaman doğru olmayabilir. Örnek vermek gerekirse, bazı dekoratif dizaynlar, dizaynı sadelikten uzaklaştıracak dekoratif ögelerin kullanımı şart koşar. Bu dekoratif ögeleri kullanmadan o dizayn o akıma bağlı olamaz. Fakat o ögeler kullanıldığında da sadelikten bahsetmek imkansız bir hal alır. Buradan da görüldüğü üzere, dekorasyon bu denli basit bir kuralın dahi genellenemediği karışık bir iştir. Fakat en temelde, sadeliğin çoğunlukla olumlu bir nitelik olduğu pekala söylenebilir.
Eğer, evinizdeki dekorasyonunuzda sadelik arayışı içerisinde iseniz, öncelikle uygulamanız gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlardan ilki, dizaynınızda elinizden geldiğince fonksiyonelliği ön planda tutmaktır. Çünkü ancak bu sayede, dekorasyonunuzda yer alan her öge bir amaç edinerek gereksiz olma sıfatından kurtulacaktır. Aslında bu noktada, aksesuarların tanımından bahsetmek istiyoruz. Aksesuarlar, genel işleyişe fayda sağlamasa da, o bütünün parçası olan ögelerdir. Tanımından da çıkarılabileceği üzere, sade bir dekorasyon çok fazla aksesuara yer vermek doğru değildir. Eğer kesinlikle aksesuar kullanmak istiyorsanız, en azından fonksiyonel bir yöne de sahip olan aksesuarlar tercih ederek sadelik ilkesine bağlı kalabilirsiniz. Tüm bu durumların dışında, muhtemel senaryolardan biri de, eskiden sıkça ihtiyaç duyduğunuz eşyalara artık o denli ihtiyaç duymayabileceğinizdir. Yani, eskiden sıkça kullandığınız bir ürünü artık o denli kullanmayabilirsiniz. Ya da eskiden faydalı olduğunu düşündüğünüz bir ürün, artık gözünüze gereksiz olarak görünebilir. Hatta belki de bir hevesle aldığınız yeni eşyanıza, o kadar da ısınamayabilirsiniz. Tüm bu durumlar, gerçekleşmesi muhtemel senaryolardır. Böyle durumlarda, fonksiyonel yönünü kaybetmiş eşyaları dekorasyonunuzda uzaklaştırmak en yerinde hamle olacaktır. Örnek vermek gerekirse, en sık yaşanılan durumlardan biri, evde spor yapma hevesi ile alınan koşu bantlarının aslında o denli işlevsel olmadığının farkına varılan durumlardır. Hal böyle olunca, hacimsel açıdan da epey yer kaplayan bu aletler, dekorasyonunuzun sadeliğini yok eder. Hatta kimi zaman, evinizde size adım atacak yer dahi kalmayabilir. Böyle durumlarda, estetik sadeliği kaybetmenin yanı sıra, fonksiyonel açıdan da oldukça kullanılmaz hale gelir bu dekorasyonlar… Böyle istenmeyen/gereksiz eşyalarınızdan nasıl kurtulabileciğinizi anlamak için yazımızın kalan kısmına göz atabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Daha fazla görsel örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek profesyonellerce seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirler.
Eğer dekorasyonunuzda fazla olduğunu düşündüğünüz ya da artık ihtiyacınız kalmadığını kanısında olduğunuz bir takım eşyalardan nasıl kurtulacağınızı kendinize dert edindi iseniz, bu sorununuzun çok basit ve pratik bir çözümü var. Satmak… İstenmeyen eşyalarınızı satarak hem dekorasyonunuzu özgür kılarsınız, hem de bu işten bir gelir elde edersiniz. Nasıl satacağınızı da hiç dert etmeyin. Özellikle bu tarz durumlarda, satıcı ile alıcıyı buluşturmayı amaç edinmiş birçok online satış sitesi mevcut. Böylesi bir siteye istenmeyen/gereksiz eşyalarınızın ilanını koyarak, hiçbir çaba harcamadan online olarak satılmalarını sağlayabilirsiniz… Satış konusunda bir diğer pratik yöntem ise, bireysel olarak satmak. Yurtdışında 'yard sale' olarak adlandırılan bu satışlar, kendi imkanlarınız dahilinde eşyalarınızı satmanızı sağlıyor. Bu sayede kargo, nakliye vs. işlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.
Bir tür olarak insanoğlu, birlikte zaman geçirdiği neredeyse her şey ile duygusal bir bağ kurmaya meyillidir. Üstelik bu nesneler canlı olmak zorunda da değildir. Aksine, fazla zaman geçirilen eşyalar ile de duygusal bağlar kurulabilir. İşte bu sebepten ötürü, eski istenmeyen/gereksiz eşyalarınızı, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz aile bireylerine ya da arkadaşlarınıza vererek hem dekorasyonunuzu bu yükten kurtarmış olursunuz, hem ihtiyacı olan birinin ihtiyacını karşılayacağı için bu durumun hafifliğini yaşarsınız hem de duygusal bağ kurduğunuz bu eski eşyaların sizde çok uzaklaşmamasını sağlarsınız. İşte bu sayede, eski eşyalarınızı gerçekten özlediğinizi anladığınız zamanlarda tekrar görme hatta belki de tekrar kullanma imkanı geçer elinize…
Kara kara artık kullanmadığınız istenmeyen/gereksiz eşyalarınız ile ne yapacağınızı mı düşünüyorsunuz ? Öyle ise hiç meraklanmayın. Çünkü size oldukça faydalı bir tavsiye vermek üzereyiz. Evinizdeki dekorasyona yük olan, sadeliğini bozan ve artık kullanma ihtiyacı duymadığınız bu istenmeyen/gereksiz eşyaları bazı hayır kurumlarına bağışlayarak hem en temel isteğiniz olan bu eşyalardan kurtulma arzusunu yerine getirmiş, hem de genel olarak iyi bir işe imza atmış olursunuz. Hatta hayır kurumlarına bağışlayacağınız eşyaların az kullanılmış/kullanılmamış olmasına dikkat etmeniz de yerinde bir davranış olacaktır. Örnek vermek gerekirse, Yücel Partners imzalı bu örnekte görebileceğiniz mutfak dekorasyonuna ait olan masa sandalye takımı, oldukça şık ve yerinde bir bağış olabilir…
Ülkemizde pek fazla yaygın olmasa da, özellikle yurt dışındaki belediyelerin böyle bir faaliyeti var. Şöyle ki, eğer evinizde bir miktar istenmeyen/gereksiz eşya mevcutsa -ki bu eşyaların türlerine göre de farklı muameleler mevcut- yalnızca bir telefonla bu eşyaların kapınızdan alınmasını sağlayabilirsiniz. Ama önceden de belirttiğimiz gibi, bu tarz bir etkinlik ülkemizde pek yaygın değil. Yurt dışındaki belediyeler ise bu eşyaları ihtiyaç duyan insanlara iletmek için köprü vazifesi görüyor…
Eğer evinizde bir takım gereksiz/istenmeyen eşya varsa, bu eşyalardan kurtulmak için birçok farklı yola başvurabilirsiniz. Eğer ki bu eşyaların dekorasyonunuza inanılmaz bir yük olduğunu düşünüyor ve eşyalardan gerçekten ama gerçekten kurtulmak istiyorsanız, internetteki bazı yardımlaşma sitelerine ücretsiz ilanlar verebilirsiniz. Özellikle eve çıkma derdi içindeki öğrenciler için muhteşem bir fırsat olan bu ilanlar sayesinde, kısa süre içerisinde dönüş alabilirsiniz. Üstelik farklı farklı dönüşler içerisinden seçim yaparak, eşyalarınız en doğru adrese gitmesini sağlayabilirsiniz. Diğer yandan, bu durumu ilanda da belirterek kargo, nakliye vb. işlemlere hiç girişmeme şansına da sahipsiniz…
Evinizdeki dekorasyonda kendine yer bulamayan, aksine sade dekorasyonunuza karmaşa yaratan istenmeyen/gereksiz eşyalardan zahmetsiz biçimde kurtulmanın son bir yolu mevcut. O da özellikle çevreci okurlarımız tarafından beğenilme şansına sahip olan geri dönüştürme yöntemi. Neredeyse tüm materyaller için uygulanabilecek olan bu yöntem, sizi hem istenmeyen eşyalarınızdan kurtarıyor hem de doğaya bir nebze de olsa fayda sağlayarak kirliliğin azalmasına katkıda bulunuyor…