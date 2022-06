İstenmeyen eşyalardan nasıl kurtulabilirim ?

Dekorasyon anlamında her başarılı dizayn, kendine has özelliklere,standartlara ve ölçülere sahiptir. Her başarılı dekorasyon, farklı başarı kriterleri dahilinde ele alınır. Aslında olması gereken de budur. Çünkü bu dizaynları oldukça yakından etkileyen dekoratif akımlar, farklı farklı özelliklere sahiptir. Dekoratif bir özellik, bir akım dahilinde değerlendirildiğinde başarılı bulunurken, başka bir dekoratif akımın penceresinden bakıldığında tam bir fecaat olarak nitelendirilebilir. Tüm bu durumun sebebi, bu akımların farklı farklı ve kimi zaman da zıt özelliklere sahip olmasıdır.

Her ne kadar farklı dekoratif dizaynları farklı ölçülere göre değerlendirmek gerekse de, bazı çok temel nitelikler neredeyse tüm dizaynlarda olması gereken niteliklerdir. Bu konuya dair verebileceğimiz neredeyse yegane örnek sadeliktir. Çünkü çok temelde bakıldığında, sadelik bir dekorasyonu tek başına başarılı kılamaz. Fakat, bir dekorasyonun başarılı olması için aradan en önemli şartlardan da biridir. Çünkü bir dekorasyonda ne kadar az dekoratif araçla estetik bir görüntü elde edilmiş olursa, o dekorasyon o derece başarılıdır. Çok basitçe açıklamak gerekirse, asıl maharet az aksesuarla güzel bir görüntüye imza atmaktır. Fakat bu tez her zaman doğru olmayabilir. Örnek vermek gerekirse, bazı dekoratif dizaynlar, dizaynı sadelikten uzaklaştıracak dekoratif ögelerin kullanımı şart koşar. Bu dekoratif ögeleri kullanmadan o dizayn o akıma bağlı olamaz. Fakat o ögeler kullanıldığında da sadelikten bahsetmek imkansız bir hal alır. Buradan da görüldüğü üzere, dekorasyon bu denli basit bir kuralın dahi genellenemediği karışık bir iştir. Fakat en temelde, sadeliğin çoğunlukla olumlu bir nitelik olduğu pekala söylenebilir.

Eğer, evinizdeki dekorasyonunuzda sadelik arayışı içerisinde iseniz, öncelikle uygulamanız gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlardan ilki, dizaynınızda elinizden geldiğince fonksiyonelliği ön planda tutmaktır. Çünkü ancak bu sayede, dekorasyonunuzda yer alan her öge bir amaç edinerek gereksiz olma sıfatından kurtulacaktır. Aslında bu noktada, aksesuarların tanımından bahsetmek istiyoruz. Aksesuarlar, genel işleyişe fayda sağlamasa da, o bütünün parçası olan ögelerdir. Tanımından da çıkarılabileceği üzere, sade bir dekorasyon çok fazla aksesuara yer vermek doğru değildir. Eğer kesinlikle aksesuar kullanmak istiyorsanız, en azından fonksiyonel bir yöne de sahip olan aksesuarlar tercih ederek sadelik ilkesine bağlı kalabilirsiniz. Tüm bu durumların dışında, muhtemel senaryolardan biri de, eskiden sıkça ihtiyaç duyduğunuz eşyalara artık o denli ihtiyaç duymayabileceğinizdir. Yani, eskiden sıkça kullandığınız bir ürünü artık o denli kullanmayabilirsiniz. Ya da eskiden faydalı olduğunu düşündüğünüz bir ürün, artık gözünüze gereksiz olarak görünebilir. Hatta belki de bir hevesle aldığınız yeni eşyanıza, o kadar da ısınamayabilirsiniz. Tüm bu durumlar, gerçekleşmesi muhtemel senaryolardır. Böyle durumlarda, fonksiyonel yönünü kaybetmiş eşyaları dekorasyonunuzda uzaklaştırmak en yerinde hamle olacaktır. Örnek vermek gerekirse, en sık yaşanılan durumlardan biri, evde spor yapma hevesi ile alınan koşu bantlarının aslında o denli işlevsel olmadığının farkına varılan durumlardır. Hal böyle olunca, hacimsel açıdan da epey yer kaplayan bu aletler, dekorasyonunuzun sadeliğini yok eder. Hatta kimi zaman, evinizde size adım atacak yer dahi kalmayabilir. Böyle durumlarda, estetik sadeliği kaybetmenin yanı sıra, fonksiyonel açıdan da oldukça kullanılmaz hale gelir bu dekorasyonlar… Böyle istenmeyen/gereksiz eşyalarınızdan nasıl kurtulabileciğinizi anlamak için yazımızın kalan kısmına göz atabilirsiniz.

