현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern ve sade tek katlı evler: 6 ilham verici örnek

Özlem K. Özlem K.
KROPKA STUDIO'S PROJECT, Kropka Studio Kropka Studio Modern Evler
Loading admin actions …

Tek katlı ev dendiğinde birçoklarının aklına köy evlerinden daha fazlası gelmiyor, oysa tüm dünyada son dönemin en trendi müstakil ev modellerinin başında tek katlı evler geliyor. Tek kat üzerinde yer alan ve bungalov adı verilen bu evler, yayvan olarak tanımlayabileceğimiz, genelde verandalı  yapılar ve bungalov kelimesinin dilimize hatalı bir biçimde girmesi sonucu birçok kimse tarafından yanlış tahayyül edilebiliyor. Bungalov dendiğinde tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı. 

Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor. 

Merdivensiz olmalarının sağladığı konfor nedeniyle özellikle çocuklu aileler ve ileri yaştaki insanlar tarafından tercih edilmeye başlayan ve zamanla yaygınlaşan tek katlı evlerden bir seçki hazırladık. Bakalım dünyanın farklı köşelerinden insanlar ne tür tek katlı evleri tercih ediyor…

1) Kızıl kiremitli çatılı, tek katlı, beyaz ev

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Eski köy evlerinin modernize edilmiş versiyonları olarak ifade edebileceğimiz fotoğraftaki gibi bungalovlar özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan modellerin başında geliyor. Beyaz badanalı, eğimli çatılı, kızıl kiremitli bu evler minimalist stilleri ile öne çıkıyor.

2) Modern bi tuğla ev

SouthEast façade FG ARQUITECTES Modern Evler
FG ARQUITECTES

SouthEast façade

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

Tıpkı eski yapılardaki gibi harman tuğla kullanılarak inşa edilen, ancak düz ve keskin hatları ile son derece çağdaş bir mimari stile sahip olan bu ev de enteresan tek katlı ev modelleri arasında.

3) Eklektik bir stil

Casa en Gaüses, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach Akdeniz Evler
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

Mimarları tarafından Akdeniz stilinden ilham alınarak tasarlanan geniş bir pergolaya sahip olan bu ultra modern yapı Brcelona'da konumlanıyor.

4) İç mekan ve dış mekan sınırlarının ortadan adeta kalktığı çağdaş bir ev

Orchard Hill JAMIE FALLA Modern Oturma Odası
JAMIE FALLA

Orchard Hill

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Açık planlı yaşam alanının adeta kapalı bir terası andıran bu yapının iki tarafı boydan boya sürgülü cam kapılar ile donatılmış. Oldukça enteresan olmakla birlikte son derece ferah bir atmosfere sahip. Geniş bir bahçe içinde konumlandığı içinse mahremiyet problemi yok. 

5) Kafes şeklindeki teller içinde yer alan taşlarla oluşturulmuş duvarlar

KROPKA STUDIO'S PROJECT, Kropka Studio Kropka Studio Modern Evler
Kropka Studio

KROPKA STUDIO'S PROJECT

Kropka Studio
Kropka Studio
Kropka Studio

Derlememizdeki en ilginç örneği ise bu fotoğrafta görüyoruz. Daha çok dekoratif bir unsur olarak gördüğümüz, kafes şeklindeki teller içine yerleştirilmiş taşlarla oluşturulmuş duvarlar ahşap duvarlar ile kombine edilmiş. Bu benzersiz projenin diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz.

6) Minimalist bir stile sahip tek katlı ev

แบบบ้านโมเดิร์น Architect-BKK, บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด

บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด

Fotoğrafta düz çatısı, geniş cam cepheleri ve geometrik yapısı ile modern ve ferah bir tek katlı ev örneği görüyoruz. Altmışlı yılların mimarisine öykünen bu yapı üç yatak odası ve iki banyoya sahip.

Bu yazımızda yer alan tek katlı evleri beğeniyseniz, 'Birbirinden güzel tek katlı evler' başlıklı yazımızda yer alan evler de ilginizi çekebilir.

Mutfaklardaki ölü köşeleri kullanmak için 8 fikir
Bu tek katlı ev modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler