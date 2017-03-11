Modern ve sade tek katlı evler: 6 ilham verici örnek

Tek katlı ev dendiğinde birçoklarının aklına köy evlerinden daha fazlası gelmiyor, oysa tüm dünyada son dönemin en trendi müstakil ev modellerinin başında tek katlı evler geliyor. Tek kat üzerinde yer alan ve bungalov adı verilen bu evler, yayvan olarak tanımlayabileceğimiz, genelde verandalı yapılar ve bungalov kelimesinin dilimize hatalı bir biçimde girmesi sonucu birçok kimse tarafından yanlış tahayyül edilebiliyor. Bungalov dendiğinde tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı.
Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Merdivensiz olmalarının sağladığı konfor nedeniyle özellikle çocuklu aileler ve ileri yaştaki insanlar tarafından tercih edilmeye başlayan ve zamanla yaygınlaşan tek katlı evlerden bir seçki hazırladık. Bakalım dünyanın farklı köşelerinden insanlar ne tür tek katlı evleri tercih ediyor…
Eski köy evlerinin modernize edilmiş versiyonları olarak ifade edebileceğimiz fotoğraftaki gibi bungalovlar özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan modellerin başında geliyor. Beyaz badanalı, eğimli çatılı, kızıl kiremitli bu evler minimalist stilleri ile öne çıkıyor.
Tıpkı eski yapılardaki gibi harman tuğla kullanılarak inşa edilen, ancak düz ve keskin hatları ile son derece çağdaş bir mimari stile sahip olan bu ev de enteresan tek katlı ev modelleri arasında.
Mimarları tarafından Akdeniz stilinden ilham alınarak tasarlanan geniş bir pergolaya sahip olan bu ultra modern yapı Brcelona'da konumlanıyor.
Açık planlı yaşam alanının adeta kapalı bir terası andıran bu yapının iki tarafı boydan boya sürgülü cam kapılar ile donatılmış. Oldukça enteresan olmakla birlikte son derece ferah bir atmosfere sahip. Geniş bir bahçe içinde konumlandığı içinse mahremiyet problemi yok.
Derlememizdeki en ilginç örneği ise bu fotoğrafta görüyoruz. Daha çok dekoratif bir unsur olarak gördüğümüz, kafes şeklindeki teller içine yerleştirilmiş taşlarla oluşturulmuş duvarlar ahşap duvarlar ile kombine edilmiş. Bu benzersiz projenin diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz.
Fotoğrafta düz çatısı, geniş cam cepheleri ve geometrik yapısı ile modern ve ferah bir tek katlı ev örneği görüyoruz. Altmışlı yılların mimarisine öykünen bu yapı üç yatak odası ve iki banyoya sahip.
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