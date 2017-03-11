Modern ve sade tek katlı evler: 6 ilham verici örnek

Tek katlı ev dendiğinde birçoklarının aklına köy evlerinden daha fazlası gelmiyor, oysa tüm dünyada son dönemin en trendi müstakil ev modellerinin başında tek katlı evler geliyor. Tek kat üzerinde yer alan ve bungalov adı verilen bu evler, yayvan olarak tanımlayabileceğimiz, genelde verandalı yapılar ve bungalov kelimesinin dilimize hatalı bir biçimde girmesi sonucu birçok kimse tarafından yanlış tahayyül edilebiliyor. Bungalov dendiğinde tatil yerlerinde gördüğümüz, çoğunlukla ahşaptan, tek göz, hatta bazen içinde tuvaleti bile olmayan ufak kulübeler akla gelse de, bungalovun esas anlamı yukarıda da belirttiğimiz üzere epey farklı.

Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.

Merdivensiz olmalarının sağladığı konfor nedeniyle özellikle çocuklu aileler ve ileri yaştaki insanlar tarafından tercih edilmeye başlayan ve zamanla yaygınlaşan tek katlı evlerden bir seçki hazırladık. Bakalım dünyanın farklı köşelerinden insanlar ne tür tek katlı evleri tercih ediyor…