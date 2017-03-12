Bu evlere kusur bulana aşkolsun! 10 şahane proje

Bu rengarenk ev ise ilk bakışta adeta bir oyuncak gibi görünse de, kusursuz ahşap işçiliği kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi beceriyor. Hem dışı hem de için çok çok özel olan bu ev ile ilgili daha fazla bilgi içinse ’Gökkuşağı gibi bir sahil evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.