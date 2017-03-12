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Bu evlere kusur bulana aşkolsun! 10 şahane proje

Özlem K. Özlem K.
BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Evler
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Bugünkü yazımızda her biri birbirinden güzel 10 farklı müstakil konut örneğini bir araya getirdik. Dünyanın farklı köşelerinde konumlanan ve farklı mimari stillere sahip olan bu evlere bayılacaksınız!

1) Geleneksel bir mimari, çağdaş yapı malzemeleri

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Fotoğrafta geleneksel Orta Avrupa kırsal mimarisinin özelliklerini taşıyan ancak tamamen modernize edilmiş çizgide bir ev projesi görüyoruz. Ev, ferah atmosferi ile geniş bir bahçe ve teras alanına sahip. Antrasit renkli çatı örtüsü ile beyaz dış cephe yüzeyleriyle harika bir kontrast yakalanmış. Sürgülü cam kapılarda ahşap doğramalar mevcut. Samimi ve sıcak bir atmosferi olan aile evi, şahane peyzaj mimarisi ile seyirlik bir manzaraya sahip.

2) Havuzlu bir tek katlı ev

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Geometrik yapısı, keskin çizgileri ile tipik kır evlerinden son derece uzak bir mimari yapıya sahip olan bu ev çevresi ile sanatsal bir kontrast oluşturuyor. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez serinlik unsuru olan bir havuza sahip olan bu tek katlı evin açık hava yaşam alanları oldukça geniş ve işlevsel. 

3) Rengarenk bir tatil evi

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Evler
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Bu rengarenk ev ise ilk bakışta adeta bir oyuncak gibi görünse de, kusursuz ahşap işçiliği kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi beceriyor. Hem dışı hem de için çok çok özel olan bu ev ile ilgili daha fazla bilgi içinse ’Gökkuşağı gibi bir sahil evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

4) Güneş enerji ile kendi elektriğini üreten bir ev

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Düz çatılı modern bir tek katlı konut ile devam ediyoruz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisinde minimalist çizgilerin hakim olduğu bu modern konut dinginlik ve ferah bir atmosfere sahip doğa ile iç içe. Konutun dekorasyonunda da modern mobilyalar ve geniş pencere ve kapı açıklıkları kullanılmış. Çatısındaki güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini de üreten bu ev projesinin bir de özel yüzme havuzu bulunuyor.

5) Dimdik çatılı bir Orta Avrupa evi

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Almanya'nın Nürnbeg civarındaki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konut muhteşem bir tadilat çalışması geçirmiş. Konut dimdik çatısının içerisinde bir de ufak yatak odasına sahip.

6) Kullanışlı bir mimariye sahip harika bir kütük ev

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Hayalinizdeki ev kırsal stilde ise ve ahşabın o büyüleyici dokusundan hoşlanıyorsanız bu ev tam size göre! Ahşap evler doğa dostu olmaları, nefes almaları ve sağladıkları mükemmel izolasyon ile soğuk iklimlerde en çok tercih edilen yapı türlerinden. Ülkemizde yoğunluklu olarak Karadeniz kırsalında inşa edilen, tüm dünyada ise kuzey ülkelerinde, dağlık ve ormanlık alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ahşap evler, günümüzde modernize edilerek başka bölgelere de yayılmaya başladı. Geleneksel olarak kütük ev modelinde, yani rustik yapıda olan ahşap evler klasik stilleriyle asla modası geçmeyen geleneksel birer yapı olma özelliğinde.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7) Muhteşem bir plaj evi

homify Kolonyal Evler
homify

homify
homify
homify

Brezilya'nın São Paulo şehri kırsalında, tropik bir bitki örtüsünün altında yer alan konut, bungalov stilinde inşa edilmiş, yani geniş bir taban üzerine oturan tek katlı, verandalı bir yapı. İster yaz ayları için, isterse yıl boyunca kullanılabilecek olan bu muhteşem ev her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.

8) Mükemmel bir ahşap ev

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Kırsal Evler
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Ahşap yapısı ve eğimli çatısı nedeniyle masallardaki kulübelere benzeyen ancak karikatürize edilmiş, basit bir görünüme sahip olmayan, harika bir ahşap yapı ile karşı karşıyayız. Masal ev olarak adlandırabileceğimiz evlerin tek problemi… biraz fazla çocuksu olmaları. Ancak bu ev çok daha rafine özelliklere sahip. Üç parçadan oluşması ve sahip olduğu üç eğimli çatı buna basit bir örnek.

9) Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Evler Ahşap rengi
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Bu ev ise muhteşem bir manzaraya hakim olacak şekilde, tam bir tepeye yerleştirilmiş. Loft tipi geniş ve tek parça yapısı, tek tarafa eğimli çatısı ve üç cephesindeki geneiş cam pencere ve kapılarıyla eşsiz bir yapı. 'Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev' başlıklı yazımızda daha fazla detay bulabilirsiniz. 

10) Ve ülkemizden harika bir örnek

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ordulu bir mimarlık ve inşaat firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev Karadeniz bölgesinin güzel kentlerinden biri olan Ordu'da konumlanmış. Kırsal stilde dizayn edilen bu ev muhteşem görünümü, kapalı garaj ve harika bir veranda barındıran fonksiyonel mimarisi, Karadeniz bölgesinin simgelerinden biri olan yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip çevresi ile ülkemizden kusursuz bir örnek.

Dışı başka içi başka mükemmel bir ev
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