Çağdaş ve göz alıcı bir aile evi (planlarıyla birlikte!)

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu yüksek tavaları ve asma kat şeklindeki ikinci katıyla son derece ferah ve geniş bir villa. Onyks isimli bu geniş villa Polonyalı bir mimarlık şirketi tarafından tasarlanmış ve 204 metrekarelik bir alana sahip. Modüler olarak imal edilen yani bir başka deyişle prefabrike olan bu villa çağdaş çizgilere sahip, geniş cam cepheleri sayesinde doğal gün ışığından uzun saatler boyunca faydalanabiliyor, üstelik asma katlı olduğu ve alanın büyük bir kısmı yalnızca tek kat üzerinde yer aldığı için oldukça yüksek tavanlara sahip ve bu da yapının muazzam derecede ferah olmasını sağlıyor. Minimalist bir stilde dekore edilmiş olan villa dört beş kişilik bir aile için ideal. Gelin bu modüler villanın dış cephelerini ve iç mekanlarını daha yakından inceleyelim.
İlk fotoğrafımızda konutun ön cephesini görüyoruz. Ön cephe demek konutun ana giriş kapısının yer aldığı cephe demek, dolayısıyla yapının yaşam alanlarının baktığı ya da geniş olan yüzeyinin yer aldığı kısım olmak zorunda değil, tek kriter ana giriş kapısının konumu.
Ön cepheye baktığımızda birkaç basamakla çıkılan ana girişi ve hemen yanında konumlanan özel otoparkı görebiliyoruz.
Yapıda dört farklı renk kullanılmış. Beyaz, gri ve antrasit üçlüsüne kontrast kızıl renk ile sağlanmış. Çatı malzemesi olarak titanyum çinko tercih edilmiş, cephelerde ise alçı üstü badanaya ek olarak alüminyum paneller yer alıyor.
Yapının verandası ve balkonu yan cephede konumlanmış, ayrıca yüzme havuzu ve diğer açık hava yaşam alanları da aynı cephenin önüne tekabül ediyor.
Yapının iç mekanlarda oldukça minimal bir dekorasyon tercih edilmiş. Yaşam alanının üstünde ikinci bir kat yer almıyor, tavan ise çatıyla bir olacak şekilde eğimli; bunun sayesinde tavan muazzam bir yüksekliğe sahip ve mekan her yönden aldığı doğal gün ışığının da yardımıyla pırıl pırıl, ferah bir atmosfere sahip.
Geniş cam cepheler yüzme havuzu ve bahçe ile iç mekan arasındaki sınırları ortadan kaldırmış gibi. Merdivende dahi yoğun bir kütle yerine ortadan omurgalı bir uçam merdiven modeli tercih edilmiş. Bu evde yoğun kütlelere yer yok!
İç mekanlarda beyaz duvarlar, tavan, zemin ve merdivenlerde ahşap ve cephelerde bol bol cam yüzeyler bir arada kullanılmış, bu da mekanın çağdaş mimarisi ile güzel bir uyum sağlamış. Mobilya renklerinde de beyaz ve siyah gibi renkler tercih edilmiş. Canlılık ve jareket aksesuarlar ile getirilmiş.
Konutun yarı açık olarak niteleyebileceğimiz mutfağı merdivenin diğer yanında konumlanmış ve çift giriş çıkışa sahip. Mutfak ile oturma odası arasında yemek odası yer alıyor.
Resimde bu geniş evin alt kat planını görüyoruz. 38 metrekarelik geniş oturma odasına mutfak ve yemek odasının dışında iki oda, bir banyo, bir tuvalet, bir de boyler odası eşlik ediyor. Ayrıca iki araçlık bir otopark da mevcut.
Üst kat planı oldukça sıra dışı. 31 metrekarelik devasa yatak odasının 5,5 metrekarelik bir en-suite banyo ve 6,3 metrekarelik bir giyinme odası eşlik ediyor. Ancak esas ilginç kısım ise, üst katta ikinci bir yatak odası yerine açık planlı ikinci bir oturma odasının tercih edilmesi, hem de 31 metrekare gibi büyük bir boyutta. Üst kat asma kat şeklinde olduğu için, alt kat oturma odası üst kattan apaçık görünüyor.
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