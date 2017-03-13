Çağdaş ve göz alıcı bir aile evi (planlarıyla birlikte!)

Yapıda dört farklı renk kullanılmış. Beyaz, gri ve antrasit üçlüsüne kontrast kızıl renk ile sağlanmış. Çatı malzemesi olarak titanyum çinko tercih edilmiş, cephelerde ise alçı üstü badanaya ek olarak alüminyum paneller yer alıyor.

Yapının verandası ve balkonu yan cephede konumlanmış, ayrıca yüzme havuzu ve diğer açık hava yaşam alanları da aynı cephenin önüne tekabül ediyor.