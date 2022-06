Ataşehir'de ahşabın büyüsü

Yüzyıllardır, hatta belki de binyıllardır, insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı en temel malzemelerden biridir ahşap. Belki de mağaradan çıkan ilk insan, ahşabı kullanarak bir ev yapabileceğini umduğu için buna cesaret etmişti. Demir, bakır, gümüş, tunç ve diğer metallerin işlenmesinden önce, yalnızca barınma amaçlı değil, çok çeşitli eşyaların üretimine yönelik olarak da ahşap kullanılıyordu. Kimi zaman bir mızrak, kimi zaman su koymak için bir kap, kimi zaman da güzel görünmek için kullanılan türlü takılardan biri olarak karşımıza çıktı asırlardır.

Endüstri devriminden sonra ise doğala en yakın haliyle kullanılan ahşap yerini yıllar içinde çeşitli işlenmiş ahşap ürünlerine bıraktı. Çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçen ahşabın dayanıklılığı arttı, kimi iklimlerde taş ve beton gibi güçlü malzemelerle kıyaslanır bir uzun ömüre kavuştu. Bugün hâlâ evlerimizin ve iş yerlerimizin içinde en sık kullandığımız, kafamızı çevirdiğimiz hemen her yerde gördüğümüz en yaygın materyallerden biri ahşap. Dekorasyon tercihlerinde de sıklıkla karşılaştığımız bu malzeme, kullanıldığı her yeri karaterize etmeyi ve sıcak bir hava katmayı her zaman başarıyor.

Bu yazımızda bir İstanbul firması olan NTG Mimarlık tarafından projelendirilen ve Ataşehir'de bulunan bir daireyi ele alıyoruz. Böyle uzun uzun ahşaptan söz etmemizin sebebi de, hemen her evde karşımıza çıkan bu malzemenin, diğerlerinden farklı olarak bu evin en önemli unsurlarından biri olması. Gelin birlikte biraz daha yakından bakalım, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.