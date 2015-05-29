Ataşehir'de ahşabın büyüsü

Yüzyıllardır, hatta belki de binyıllardır, insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı en temel malzemelerden biridir ahşap. Belki de mağaradan çıkan ilk insan, ahşabı kullanarak bir ev yapabileceğini umduğu için buna cesaret etmişti. Demir, bakır, gümüş, tunç ve diğer metallerin işlenmesinden önce, yalnızca barınma amaçlı değil, çok çeşitli eşyaların üretimine yönelik olarak da ahşap kullanılıyordu. Kimi zaman bir mızrak, kimi zaman su koymak için bir kap, kimi zaman da güzel görünmek için kullanılan türlü takılardan biri olarak karşımıza çıktı asırlardır.
Endüstri devriminden sonra ise doğala en yakın haliyle kullanılan ahşap yerini yıllar içinde çeşitli işlenmiş ahşap ürünlerine bıraktı. Çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçen ahşabın dayanıklılığı arttı, kimi iklimlerde taş ve beton gibi güçlü malzemelerle kıyaslanır bir uzun ömüre kavuştu. Bugün hâlâ evlerimizin ve iş yerlerimizin içinde en sık kullandığımız, kafamızı çevirdiğimiz hemen her yerde gördüğümüz en yaygın materyallerden biri ahşap. Dekorasyon tercihlerinde de sıklıkla karşılaştığımız bu malzeme, kullanıldığı her yeri karaterize etmeyi ve sıcak bir hava katmayı her zaman başarıyor.
Bu yazımızda bir İstanbul firması olan NTG Mimarlık tarafından projelendirilen ve Ataşehir'de bulunan bir daireyi ele alıyoruz. Böyle uzun uzun ahşaptan söz etmemizin sebebi de, hemen her evde karşımıza çıkan bu malzemenin, diğerlerinden farklı olarak bu evin en önemli unsurlarından biri olması. Gelin birlikte biraz daha yakından bakalım, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.
Fotoğraflarda da görebileceğiniz ve başta da değindiğimiz üzere, evin her köşesinde ahşabın rengi ve sıcaklığı hakim. Çoğu evde sıkıcı ve bir an önce diğer odalara geçiş sağlaması dışında amaçtan ve estetikten yoksun olan antre bölümünde kullanılan altın rengi aksesuarlar ise ahşabın kahverengi tonlarıyla mükemmel bir uyum gösteriyor ve bu ölü alana da canlılık katmayı başarıyor.
Doğal taşlar da geleneksel Anadolu mimarisinde, en tabii halleriyle yüzyıllarca kullanılmış malzemelerdir. Buna karşın betonun yaygınlaşmasıyla birlikte, doğal taşların kullanım alanları yalnızca dış mekanlara, bahçe duvarlarına kadar daralmıştı. Geçmiş zaman olarak söylüyoruz, çünkü son yıllarda işlenmiş ve iç mekan kullanımına uygun hale getirilmiş doğal taşlar tekrar yaygınlaşmaya başladı. Özellikle duvar kaplamalarında karşımıza çıkan ve dokundukları mekana hoş bir hava katan çok çeşitli doğal taşlar, bu evde televizyon ünitesine fon olarak kullanılmış. Teknolojik bir ürünle doğal bir dokunun yarattığı kontrast ise mekana çekici bir hava katıyor.
Seksenli ve kısmen de doksanlı yılların moda ürünleri olan berjerler son yıllarda koltuk takımlarındaki yerlerine tekrar kavuştular. Gerek ayrı olarak alınıp çeşitli oturma gruplarıyla uyumlu kullanılan, gerekse de halihazırda oturma gruplarıyla birlikte satılan berjerler, özellikle geleneksel koltukların pastel tonlarından ayrılan rengarenk desenleriyle, oturma odalarına adeta birer gençlik aşısı işlevi görüyorlar. Burada gördüğümüz beyaz üzerine çiçekli desenli ikiz berjer grubu da bunu kanıtlar nitelikte adeta.
Kitaplıklar maalesef ülkemizdeki her evde kendilerine yer bulmuş mobilyalar değiller. Toplum olarak kitapla aramız çok da sıkı fıkı olmadığından olsa gerek, kitaplığa da her evin ihtiyacı olmuyor. Oysa ister raf tipi tekil, ister kütüphane tipi büyük ve ister bir duvarı kaplayan yekpare kitaplık grupları olsun, bir evin havasını kolaylıkla değiştirebilen parçalardır. Burada kullanılan masif ahşaptan yapılmış simetrik raflara sahip kütüphane de bu görevini layıkıyla yerine getiriyor.
Televizyon ünitesine fon olarak doğal taş kullanmak gerçekten akıllıca bir tasarım tercihi. Bir yandan esprili bir kontrast yakalanırken, diğer yandan da işlevsel olarak televizyonun seyrini ve takip edilmesini kolaylaştıran bir duvar kaplaması elde edilmiş.
Doğal taşlar başka pek çok şekilde kullanılabiliyor. Bunlardan biri için Doğal taş zeminler yazımıza göz atabilirsiniz.