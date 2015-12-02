Mutfakları sıradanlıktan kurtaran çok özel 10 tasarım fikri

Mutfaklar evin işlevsel olarak en aktif yaşam alanıdır diyebiliriz. Mutfaklarımız tasarlarken hem çalışma alanının kullanımı açısından, hem yemek alanının yerleşimi açısından, hem de mutfak aletleri ve beyaz eşyaların dizilimleri açısından en uygun dekorasyonu yaratmak oldukça önemlidir. Mutfak tasarım ve dekorasyonlarında genellikle benzer uygulamaların çeşitli şekillerde hayata geçirildiğini, benzer dekorasyon fikirleriyle birbirlerine benzeyen tarzlar yaratıldığını görüyoruz. Elbette bunun nedenlerinden biri beyaz eşyaların, mutfak tezgahların, yemek masalarının ve diğer mutfak araç gereçlerinin standart ölçülere sahip olması ve bunlara uygun bir tasarım yaratılması. Bu tarz mutfak tasarımları her ne kadar bir hayli şık olsalar da, onları sıradanlıktan kurtaran incelikli dokunuşlara ihtiyaç duyarlar. Biz de standart ölçülerle dizayn edilmiş mutfak tasarımlarına sıra dışılık katacak özel tasarım ve dekorasyon fikirlerini derleyelim dedik. İşte birbirinden şık ve etkili mutfak dizaynı ayrıntıları.