Mutfakları sıradanlıktan kurtaran çok özel 10 tasarım fikri

Mutfaklar evin işlevsel olarak en aktif yaşam alanıdır diyebiliriz. Mutfaklarımız tasarlarken hem çalışma alanının kullanımı açısından, hem yemek alanının yerleşimi açısından, hem de mutfak aletleri ve beyaz eşyaların dizilimleri açısından en uygun dekorasyonu yaratmak oldukça önemlidir. Mutfak tasarım ve dekorasyonlarında genellikle benzer uygulamaların çeşitli şekillerde hayata geçirildiğini, benzer dekorasyon fikirleriyle birbirlerine benzeyen tarzlar yaratıldığını görüyoruz. Elbette bunun nedenlerinden biri beyaz eşyaların, mutfak tezgahların, yemek masalarının ve diğer mutfak araç gereçlerinin standart ölçülere sahip olması ve bunlara uygun bir tasarım yaratılması. Bu tarz mutfak tasarımları her ne kadar bir hayli şık olsalar da, onları sıradanlıktan kurtaran incelikli dokunuşlara ihtiyaç duyarlar. Biz de standart ölçülerle dizayn edilmiş mutfak tasarımlarına sıra dışılık katacak özel tasarım ve dekorasyon fikirlerini derleyelim dedik. İşte birbirinden şık ve etkili mutfak dizaynı ayrıntıları.
Mutfağınızı sıradanlıktan kurtarmak ve ona eşsiz bir görünüm kazandırmak için tam da mutfağınızın ölçüsünde tasarlanmış halılar ya da farklı tasarımlı yer döşemeleri en ideal tercihlerden biri. Mutfağın belirli bir alanını tam olarak kaplayan pürüzsüz bir halının, doğru desen ve renk tercihleriyle, dekorasyonu ne kadar farklılaştıracağına inanamayacaksınız.
Mutfaklarda görmeye alışık olduğumuz görüntülerden biri de duvara dayalı tezgahta yer alan ocaklardır şüphesiz. Ancak özellikle de küçük alanlı mutfaklarda yaşam alanınızın dokusunu tamamen değiştirecek fikirlerden biri de ocağı duvara dayalı tezgahtan kurtarıp bağımsız bir tezgah ve dolapla kullanmanız olacaktır. Bu tasarım fikri hem estetik olarak sıra dışı bir imaj yaratıyor, hem de depolama alanınızı ve çalışma tezgahınızı genişleterek mutfağınızı daha işlevsel bir hale getiriyor.
Yemek alanı
Bugünlerde mutfaklara ekleştirilmiş yemek alanları yaratmak oldukça moda. Bu trend elbette ihtiyaçtan da kaynaklanıyor çünkü şehir merkezindeki evlerde çoğunlukla yemek odası olabilecek ayrı bir oda bulunmuyor. Mutfak tezgahlarına eklenmiş bar tipi yemek alanları oldukça popüler tasarım modellerinden biri. Yaygın olan bir diğer tasarım modeli ise mutfağın köşesine sıkıştırılmış oturma alanları. Ancak sıra dışı bir mutfak yaratmak istiyorsanız bu örnekteki gibi tezgah alanını kısıtlı tutarak geniş bir yemek masasıyla mutfağınızı görkemli bir yemek odasına çevirebilirsiniz.
Modern mutfak adaları son zamanlarda giderek yaygınlaşan ve mutfaklara seçkin ve şık bir görünüm kazandıran mutfak tasarımı seçeneklerinden biri. Mutfak adalarının en iyi yanlarından biri de elbette mutfağa kattıkları estetik dokunuşun yanı sıra çalışma alanlarını genişleterek çok daha konforlu ve fonksiyonel bir mutfak yaratmaları.
Mutfaklarda hem tezgah alanını genişletmek hem de alandan tasarruf ederek oturma ve yemek alanları oluşturmanın en şık yollarından biri de pek tabii ki bar tipi tezgahlar ve bar tipi sandalyeler.
Genellikle banyo alanlarında görmeye alışkın olduğumuz bu tarz mavi duvar fayansları, açık renklerin hakim olduğu bu mutfakta benzersiz bir derinlik yaratıyor. Siz de mutfağınızı daha ilgi çekici bir hale getrmek istiyorsanız çelişkili renkler kullanarak mekana canlılık, derinlik ve netlik kazandırabilirsiniz.
Ahşap mutfaklarda pek sık tercih edilen bir malzeme değil. Ancak gelişen dekorasyon ve tasarım teknolojileri sayesinde artık suya dayanıklı yüksek kalite ahşap mutfak dolapları yaratılıyor ve bu tür ham ahşap görünümündeki dolaplar mutfaklara muazzam bir rustik doku katıyor.
Çini ya da mozaik uygulamaları da mutfaklarda benzersiz bir atmosfer yaratan tasarım fikirlerinden biri. Duvarlarındaki lacivert ve beyaz çinilerle öne çıkan bu mutfağın tasarım ve dekorasyonunda ise Decor&Design isimli firmanın imzası var.
Küçük alanlar için özel dolap tasarımları
Eğer küçük bir mutfağınız varsa yaşam alanınızı dizayn ederken standar ölçülerdeki dolap ve tezgahlar yerine özel tasarım ve ölçülerde mutfak dizaynı yaratarak çok daha işlevli ve şık mutfaklara sahip olabilirsiniz.