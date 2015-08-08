Sınırları aşan muhteşem bir daire

Mevsim ne olursa olsun, bu terasta geçirdiğiniz vaktin bahar olduğunu varsaymak zor olmasa gerek. Yine ahşap malzemelerin bolca kullanıldığı ve modern bir dekorasyona sahip olan teras alanı, her yönüyle iddialı olan bu dairenin bile en iddialı bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eğer siz de gerçek bir teras hayranıysanız, Göz alıcı teraslar yazımıza da bakmanızda yarar var.