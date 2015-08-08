Sınırları aşan muhteşem bir daire

Bu yazımızda Amerika kıtasının en hızlı büyüyen ülkeleri arasında başı çeken Meksika'nın Mexico City şehrinde bulunan muhteşem bir daireyi tanıtacağız. Polanco bölgesinde yer alan dairede Faci Leboreiro Arquitectura imzası bulunuyor. Tasarımcının alanlar arasında ve kullanılan malzemeler ile mobilyalar arasında bir uyum arayışı olduğu gözlerden kaçmıyor. Nitekim bu ince çalışmanın mükemmel sonuç verdiğini ve ortaya görülmeye değer bir eser çıkardığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Dünyanın yükselen değerleri arasında yer alan Meksika'daki bu göz alıcı daireye biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Bu geniş ve ferah dairedeki gezimize ana giriş bölümünden başlayalım. Özel tasarlanmış mobilyalar, gün ışığını içeri davet eden geniş pencere ve modern bir tasarım çizgisinin ilk bakışta göze çarptığı bu bölümde, aynı zamanda ahşap malzemenin ağırlığı da fazlasıyla hissediliyor.
Giriş bölümün karşı açısına geçtiğimizde, oldukça geniş bir açık mutfak bölümünün de aynı girişe bağlandığını görüyoruz. Yine sade ve modern bir tasarımın hakim olduğu mutfak bölümünde aynı zamanda bar olarak da düşünülebilecek geniş bir tezgah bölümü bulunuyor. Mutfak ve salon bölümünü ayıran boşlukta ise şarap dolabı dikkatlerden kaçmıyor. İşlevselliğiyle olduğu kadar şık tasarımıyla da göz dolduran bu şarap dolabı da yine özel olarak tasarlanmış bir ürün.
Geniş antrenin hemen solunda bulunan salon bölümü, kendi içinde yine ikiye ayrılmış durumda. Balkona açılan geniş cam duvarın olduğu ve gün ışığından daha iyi yararlanan tarafta rahat bir oturma grubu bulunuyor. İki adet iddialı deri koltuk da bu oturma grubuna eşlik ediyor. Diğer tarafta ise klasik bir yuvarlak yemek masası iskemleleriyle birlikte yer alıyor. Fonksiyonel olduğu kadar çağdaş ve şık bir çizgiye sahip salonda, iddialı aydınlatma elemanı tercihleri de dikkat çekiyor.
Geniş pencereler bu dairenin en karakteristik parçalarıdır dersek herhalde abartmış olmayız. İç ve dış mekan bağlantısını mükemmel şekilde sağlayan ve dış dünyayı adeta evin hacmine dahil eden bir ferahlık sağlayan pencereler, zaten son derece geniş olan daireyi olduğundan da geniş göstermeye başarıyor.
Bu evin her köşesi gerçek anlamda tarz sahibi. Kafalardaki kalıplara takılmadan sıradışı bir tarz yaratma amacıyla yola çıkıldığı apaçık ortada. Çoğu kez mahrem kalması için evin arka bölümlerine itilen yatak odası bu dairede dev bir pencereyle aydınlatılıyor. Ve adeta lüks bir ofis havası taşıyor.
Evdeki toplam dört banyodan birindeyiz. Mermer zemin ve duvarlar ile geniş cam panellerin temel malzeme grubunu oluşturduğu bu banyo, evin geri kalanına yakışır bir tarza ve şıklığa sahip.
Giriş katında antre, yemek odası ve salon, mutfak, giyinme odası ve banyosu da bulunan ana yatak odası ve bir de banyolu misafir odasının bulunduğu dairenin ikinci katı ise stüdyo tipinde dizayn edilmiş. Ancak ikinci katın kendisinden daha çok dikkat çeken bir şey varsa, o da oraya ulaşan merdivenler. Adeta heykelvari bir estetiğe sahip bu merdivenler elbette özel üretim.
Ahşabın hoyratça kullanıldığı, dev ekran televizyonu taşıyan televizyon ünitesi, rahat bir koltuk, kütüphane ve çalışma alanı bu katı oluşturuyor. Ancak katın asıl dikkat çeken bölümü kuşkusuz teras.
Mevsim ne olursa olsun, bu terasta geçirdiğiniz vaktin bahar olduğunu varsaymak zor olmasa gerek. Yine ahşap malzemelerin bolca kullanıldığı ve modern bir dekorasyona sahip olan teras alanı, her yönüyle iddialı olan bu dairenin bile en iddialı bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Eğer siz de gerçek bir teras hayranıysanız, Göz alıcı teraslar yazımıza da bakmanızda yarar var.