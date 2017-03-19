Küçük çocuk odaları için 9 pratik ipucu

Ailenize yeni katılan minik üyelerin kendi odalarına sahip olmaları, yaşamlarının dönüm noktalarından biridir. Çocukların dünyasını yansıtan yatak odası dekorları, onların beğenilerine hitap edecek şekilde dizayn edilmelidir. Özellikler büyük şehirlerde emlak piyasasında evler giderek küçülüyor. Modern stil dizayn edilen dairelerde çocuk odaları için ayrılan alan, çoğunlukla küçük veya dar olabiliyor. Dolayısıyla çocuklarınızın konforunu esas alacak bir oda döşemek, bazı pratik fikirler ve yaratıcı çözümler gerektirebilir. Bu yazımızda küçük çocuk odaları için ilham verecek 9 pratik ipucunu derledik, profesyonellerin dizayn ettiği yenilikçi çalışmalara mutlaka göz atın!
Çok fazla eşya ve aksesuar kullanarak dekorasyonu tamamlamış sayılmazsınız. Uygulanacak stil ve tarza göre basit ve yalın çizgilerle fark yaratmak mümkün. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak isteyenler için, renk, doku, desen ilişkisi göz önüne alınarak duvar rengi ile diğer zeminlerin ilişkisini göz önüne alabilirsiniz. Örnek görselde nötr grilerle canlı sarı tonları bir araya getirilerek, sıcak ve soğuk renk dengesi sağlanmış.
Küçük yatak odaları için çok fonksiyonlu mobilyalar döşeme zemini alanından yer kazandırabilir. Örnek görselde görüldüğü gibi çok fonksiyonlu kompakt bir ranza sistemi birkaç işlevi tek bünyede çözebilir. Kitaplık, çalışma masası ve yatak alanı ihtiyacını tek mobilya ürünü tasarımı ile çözebilir, böylelikle alandan tasarruf edebilirsiniz. Ekstra bir yatak ihtiyacı ay da depolama için yatak altı çözümlerini değerlendirebilirsiniz.
Canlı ve parlak renkler kullanmak için renklerin cazibesini öne çıkaracak sade zeminler kullanabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere canlı ve kontrast renkleri öne çıkaran ana renk, beyaz tercih edilmiş. Ayrıca ahşap zemin,soğuk renklerin etkisini yumuşatır ve sıcak bir atmosfer oluşturur.
Kapıları kapandığında bir kulübeyi anımsatan bu yatak modeline çocuklar bayılacak! Dilerseniz yatak odasının dekorasyonu ile uyumlu bir ana renk belirleyebilir, ve uygulanması istenen konsepte göre bir kulübe modeli tasarlayabilirsiniz. Çocukların içinden çıkmak istemeyeceği hem oyun alanı, hem de uyku alanı için cazibe unsuru olacaktır.
Görsel açıdan çocukların ilgisini cezbedecek duvar dekorları oluşturabilir, bunu yaparken daha işlevsel çözümler bulabilirsiniz. Bir ağaç gövdesinden uzanan dallarla raflar dizayn edilirken, görsel açıdan büyüleyici ve etkileyici bir manzara oluşuyor. Çocukların fantastik dünyalarını renklendirecek duvar dekoru fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Çocuk odasını dekore etmeden önce çocuk sayısı ve depolanacak eşya ve gereçlerin kapsamı göz önüne alınarak depolama sistemleri organize edilebilir. Örnek görselde görülen ranza sistemi akılcı çözümlerle tasarlanıyor. Basamak rıhtlarından ölü ve boş alanlar dahi çekmece sistemleri ile değerlendiriyor. Hem küçük yer kaplıyor, hem de beyazın zarafeti ile ferah bir atmosfer sunuyor.
Depolama sistemleri için döşeme zemini alanından tasarruf etmenizi sağlayacak bir başka çözüm ise, duvara monte dolap sistemlerini değerlendirmek olacaktır. Özellikle kafa boyunu kurtaracak mesafede dolap derinliğini fazla tutmamaya özen gösterin. Duvar rengi ile benzer tonlarda dizayn edilen dolaplar göz yormayan tasarımı ile oda düzeni sağlamanızı bir hayli kolaylaştıracaktır.
Perdeler ister çocuk odası dekorasyonu ile uyumlu tonlarla, ister kontrast sağlayan çarpıcı modelleriyle tercih edilebilir. Köşeler ise akılcı çözümlerle dekoratif duvar rafları ile hem estetik hem de fonksiyonel açıdan değerlendirebilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Çocuğunuzu memnun eden oda, onu eğlendiren ve kendisini en iyi hissettiren yerdir. Dolayısıyla çocukların hayal gücü yelpazesinde dekor fikirlerini değerlendirin ve sınırlamayın. Hem eğlenceli hem de estetik unsurlarla göze hitap eden duvar dekorları oluşturabilir, canlı renk ya da desenleri öne çıkaracak sade bir zeminle bu işten kolayca sıyrılabilirsiniz. Canlı ve parlak renkleri yatak odası dekorlarında kullanmaktan çekinmeyin.
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