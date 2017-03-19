Küçük çocuk odaları için 9 pratik ipucu

Çocuğunuzu memnun eden oda, onu eğlendiren ve kendisini en iyi hissettiren yerdir. Dolayısıyla çocukların hayal gücü yelpazesinde dekor fikirlerini değerlendirin ve sınırlamayın. Hem eğlenceli hem de estetik unsurlarla göze hitap eden duvar dekorları oluşturabilir, canlı renk ya da desenleri öne çıkaracak sade bir zeminle bu işten kolayca sıyrılabilirsiniz. Canlı ve parlak renkleri yatak odası dekorlarında kullanmaktan çekinmeyin.

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