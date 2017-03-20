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Huzur ve huşu veren 12 dar mutfak modeli

umit atdağ umit atdağ
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
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Hepimiz sınırsız ferah ve geniş evlerde yaşamayı hayal ederiz. Ancak hayatın gerçekleri hayallerimizin önüne geçebilir ve  dar veya küçük evlerde yaşamak durumunda kalabiliriz. Bu durumda yapılması gereken yumuşak dekorasyonlar ile şık ve yaşanabilir alanlar oluşturmak ve hayatımıza mutlu bir şekilde devam etmektir. Özellikle küçük mutfaklı evlerde mutfakları bir cennet haline getirmek, huşu uyandıran, huzur veren bir yaşam alanı oluşturmak çok önemlidir. Mutfaklar, ev hanımlarının hayatlarının belirli dönemlerini geçirdikleri alanlar olduğu için oldukça şık, zarif ve huzur kaynağı olan alanlar olmak zorundadır. Bu gün küçük evlerde dar mutfakların bir huzur kaynağı olduğu, cennetten bir köşe haline getirilerek insanları etkileyen güzelliklere sahip bir şekilde dekore edildiği farklı mutfak modellerini inceliyoruz. Bu mutfaklarda hayat ve huzur olduğu gibi bir yaşam alanı olarak da kullanabiliyorsunuz. Evinizde yapacağınız dekorasyonlar için bu mutfakları yakından inceleyelim.

Teraslı muhteşem mutfaklar

Kitchen studioarte Minimalist Mutfak kitchen,terrace,white
studioarte

Kitchen

studioarte
studioarte
studioarte

Dar bir mutfağınız var ise imkanınız dahilinde en yakındaki teras veya veranda ile bağlantı oluşturarak  mutfağınızı dış hava ile bütünleşik bir mutfak haline getirebilir ve kusursuz bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz.  Açık ton renkler mutfağınıza zarafet kazandıracaktır.

Mavinin zarafeti

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Mutfak
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

İnce uzun ve dar bir mutfağa sahipseniz mavinin estetiğini mutfağınıza yansıtabilir, desenli fayanslar ile göz alıcı bir güzelliği olan bu mutfağı ortaya çıkarabilir ve evinizin farklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Açık mutfaklar

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Müstakil bir eviniz var ise örnek mutfak gibi bahçe ile iç içe açık bir mutfak tasarlayabilir, tasarımcı yanınızı ön plana çıkararak evinizin ve bahçenizin ortak kullanacağı bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Minimalist tasarımlar

homify Minimalist Mutfak Beyaz
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfakların daha kullanışlı ve daha özel bir mutfak olması için minimalist tasarımlar tercih edebilir, sade ve güzel bir mutfak dekorasyonu yaparak hayatınıza renk katabilirsiniz. Açık tonlar yine tercihiniz olmalı ve ışıl ışıl mutfakta keyifle vakit geçirmelisiniz.

Stüdyo mutfaklar

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Küçük evlerde özellikle stüdyo mutfak tercih etmeniz hem geniş bir alan bırakmanız hem de maksimum verimli bir mutfak oluşturmanız açısından çok önemlidir. Basit tasarımlı şık bir mutfak için örnek mutfak konseptini tercih edebilirsiniz.

Modern Akdeniz mutfağı

Квартира в Сочи, Ателит Ателит Akdeniz Mutfak Ahşap
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

Akdenize kıyısı olan ülkelerde sembol olan modern Akdeniz mutfaklarını tercih ederek küçük evinizde harikalar yaratabilir, zarif olduğu kadar rengarenk bir mutfağa da sahip olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Endüstriyel mutfaklar

Mieszkanie w kamienicy, emc|partners emc|partners Endüstriyel Mutfak Ahşap Rengarenk
emc|partners

emc|partners
emc|partners
emc|partners

Klasik mutfaklar dışında klasik ile endüstriyel mutfakların sentezi olan neo endüstriyel mutfak modellerini tercih edebilir, modern ile gelenekseli hayatınızda birlikte barındırabilirsiniz. Bu tercih ile hem küçük hem geleneksel hem de modern bir mutfağa sahip olarak bir taş ile üç kuş vurabilirsiniz.

Küçük ve yumuşak mutfaklar

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Küçük mutfaklar için etkileyici dekorasyonlardan biri de yumuşak dekorasyonlardır. Keskin çizgi ve renkler ile ayrım yapılmış yumuşak bir dekorasyon mutfağınız ne kadar küçük olursa olsun harika bir mutfak oluşturmanızı sağlayacaktır.

Modern ve şık mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfakları işlevsel mutfaklar haline getirebilmenizi için modern ve şık mutfak modellerini tercih edebilirsiniz. Örnek mutfak modelinde olduğu gibi küçük bir alanda mucizeler yaratabilir, işlevsel ve etkileyici bir güzelliğe sahip mutfağa sahip olabilirsiniz.

Parlak ve ışıl ışıl

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

Küçük mutfakların aydınlık olması mutfağın zarafetinin göz önünde olmasını sağladığı için mutfaklarınız da parlak renkler ve dokular tercih edebilir, özel aydınlatmalar ile zarif ve ışıl ışıl mutfaklar oluşturabilirsiniz.

Desen ve doku bütünlüğü

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Mutfak
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Küçük  mutfaklarda tercih edeceğiniz fayanslar ile mutfağınıza karakter kazandırabilir ve mutfağınızın muhteşem bir mutfak olmasını düşük bir bütçe ile sağlayabilirsiniz. Küçük mutfaklarda  desen ve doku bütünlüğü mutfağın zarafetini ortaya çıkaran unsurların başında geldiği için fayans tercihiniz ile şık bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Renkli ve fonksiyonel

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Minimalist Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Evinizde bir köşeyi stüdyo mutfak gibi dekore ederek renkli ve fonksiyonel bir mutfak oluşturabilir,  hem fazla yer işgal etmeden şık bir mutfak oluşturmuş olursunuz hem de fonksiyonel küçük bir mutfak ile kusursuz bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Çok renkli bir mutfak evinizin cıvıl cıvıl olmasını sağlayacaktır.

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