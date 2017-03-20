Huzur ve huşu veren 12 dar mutfak modeli

Hepimiz sınırsız ferah ve geniş evlerde yaşamayı hayal ederiz. Ancak hayatın gerçekleri hayallerimizin önüne geçebilir ve dar veya küçük evlerde yaşamak durumunda kalabiliriz. Bu durumda yapılması gereken yumuşak dekorasyonlar ile şık ve yaşanabilir alanlar oluşturmak ve hayatımıza mutlu bir şekilde devam etmektir. Özellikle küçük mutfaklı evlerde mutfakları bir cennet haline getirmek, huşu uyandıran, huzur veren bir yaşam alanı oluşturmak çok önemlidir. Mutfaklar, ev hanımlarının hayatlarının belirli dönemlerini geçirdikleri alanlar olduğu için oldukça şık, zarif ve huzur kaynağı olan alanlar olmak zorundadır. Bu gün küçük evlerde dar mutfakların bir huzur kaynağı olduğu, cennetten bir köşe haline getirilerek insanları etkileyen güzelliklere sahip bir şekilde dekore edildiği farklı mutfak modellerini inceliyoruz. Bu mutfaklarda hayat ve huzur olduğu gibi bir yaşam alanı olarak da kullanabiliyorsunuz. Evinizde yapacağınız dekorasyonlar için bu mutfakları yakından inceleyelim.
Dar bir mutfağınız var ise imkanınız dahilinde en yakındaki teras veya veranda ile bağlantı oluşturarak mutfağınızı dış hava ile bütünleşik bir mutfak haline getirebilir ve kusursuz bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz. Açık ton renkler mutfağınıza zarafet kazandıracaktır.
İnce uzun ve dar bir mutfağa sahipseniz mavinin estetiğini mutfağınıza yansıtabilir, desenli fayanslar ile göz alıcı bir güzelliği olan bu mutfağı ortaya çıkarabilir ve evinizin farklı olmasını sağlayabilirsiniz.
Müstakil bir eviniz var ise örnek mutfak gibi bahçe ile iç içe açık bir mutfak tasarlayabilir, tasarımcı yanınızı ön plana çıkararak evinizin ve bahçenizin ortak kullanacağı bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Küçük mutfakların daha kullanışlı ve daha özel bir mutfak olması için minimalist tasarımlar tercih edebilir, sade ve güzel bir mutfak dekorasyonu yaparak hayatınıza renk katabilirsiniz. Açık tonlar yine tercihiniz olmalı ve ışıl ışıl mutfakta keyifle vakit geçirmelisiniz.
Küçük evlerde özellikle stüdyo mutfak tercih etmeniz hem geniş bir alan bırakmanız hem de maksimum verimli bir mutfak oluşturmanız açısından çok önemlidir. Basit tasarımlı şık bir mutfak için örnek mutfak konseptini tercih edebilirsiniz.
Akdenize kıyısı olan ülkelerde sembol olan modern Akdeniz mutfaklarını tercih ederek küçük evinizde harikalar yaratabilir, zarif olduğu kadar rengarenk bir mutfağa da sahip olabilirsiniz.
Klasik mutfaklar dışında klasik ile endüstriyel mutfakların sentezi olan neo endüstriyel mutfak modellerini tercih edebilir, modern ile gelenekseli hayatınızda birlikte barındırabilirsiniz. Bu tercih ile hem küçük hem geleneksel hem de modern bir mutfağa sahip olarak bir taş ile üç kuş vurabilirsiniz.
Küçük mutfaklar için etkileyici dekorasyonlardan biri de yumuşak dekorasyonlardır. Keskin çizgi ve renkler ile ayrım yapılmış yumuşak bir dekorasyon mutfağınız ne kadar küçük olursa olsun harika bir mutfak oluşturmanızı sağlayacaktır.
Küçük mutfakları işlevsel mutfaklar haline getirebilmenizi için modern ve şık mutfak modellerini tercih edebilirsiniz. Örnek mutfak modelinde olduğu gibi küçük bir alanda mucizeler yaratabilir, işlevsel ve etkileyici bir güzelliğe sahip mutfağa sahip olabilirsiniz.
Küçük mutfakların aydınlık olması mutfağın zarafetinin göz önünde olmasını sağladığı için mutfaklarınız da parlak renkler ve dokular tercih edebilir, özel aydınlatmalar ile zarif ve ışıl ışıl mutfaklar oluşturabilirsiniz.
Küçük mutfaklarda tercih edeceğiniz fayanslar ile mutfağınıza karakter kazandırabilir ve mutfağınızın muhteşem bir mutfak olmasını düşük bir bütçe ile sağlayabilirsiniz. Küçük mutfaklarda desen ve doku bütünlüğü mutfağın zarafetini ortaya çıkaran unsurların başında geldiği için fayans tercihiniz ile şık bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Evinizde bir köşeyi stüdyo mutfak gibi dekore ederek renkli ve fonksiyonel bir mutfak oluşturabilir, hem fazla yer işgal etmeden şık bir mutfak oluşturmuş olursunuz hem de fonksiyonel küçük bir mutfak ile kusursuz bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Çok renkli bir mutfak evinizin cıvıl cıvıl olmasını sağlayacaktır.