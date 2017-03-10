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10 dakikada hazır: Daha düzenli ve temiz bir ev için 10 püf noktası!

Meral Eser Meral Eser
Appartement Amsterdam Oud-Zuid, Aangenaam Interieuradvies Aangenaam Interieuradvies Modern Oturma Odası
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Ev dekorasyonu estetik ve fonksiyonel unsurlar içerir. Buna daha düzenli ve tertipli bir ev için, bazı rutin işleri ihmal etmemek gerekir. Bu yazımızda 10 dakikada yapabileceğiniz pratik ev işlerini listeledik. Uzun vadede iş yükünü azaltacak hızlıca yapabileceğiniz işler, düzenli alışkanlıklara dönüştürüldüğünde birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Öncelikle daha ferah ve aydınlık bir ev için, evinizi günde birkaç kez havalandırın, hızlıca tozlardan arındırın. Doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları, renk ve dokuların ahengi ile daha öne çıkabilir. Daha düzenli ve temiz bir ev için derlediğimiz 10 pratik öneriyi gözden geçirmeye başlayalım.

1. Nevresimleri değişin

Appartement Amsterdam Oud-Zuid, Aangenaam Interieuradvies Aangenaam Interieuradvies Modern Yatak Odası
Aangenaam Interieuradvies

Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies

Yatak odası düzeni sağlamak için nevresimleri düzenli olarak değiştirmelisiniz. Hem ferah bir uyku alanı için, hem de temiz ve düzenli bir yaşam alanı için kısa sürenizi alacak bu pratik işi ihmal etmeyin. Çarşaf, yastık kılıfları ya da diğer kılıflar için kirlileri yıkamaya atın ve makinenin düğmesine basın. Nevresimlerin temizliği günlük uyku kalitenizi arttıracak ve rutinlerinizi olumlu yönde etkileyecektir.

2. Okunmamış e-postaları gözden geçirip temizleyin

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Güne başlarken ev işlerine dahil olmadan önce işlerinizle ilgili e-postaları mutlaka gözden geçirin. Böylelikle işlerinizle ilgili son gelişmeler ya da cevaplamanız gereken mailleri hızlıca gözden geçirerek kontrol edebilirsiniz. Ayrıca okunmamış e-postaları mutlaka gözden geçirip temizlemeyi ihmal etmeyin.

3. Acil durum kiti oluşturun

Appartement Amsterdam Oud-Zuid, Aangenaam Interieuradvies Aangenaam Interieuradvies Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Aangenaam Interieuradvies

Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies

Acil durum kiti oluşturmak, özellikle vaktiniz olmadığı zamanlarda ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlayacaktır. Böylelikle yardıma ihtiyaç duyduğunuz her süreçte, kısa sürede ulaşabileceğiniz malzemelerle hayatınızı kolaylaştıracaksınız.

4. Pencereleri silin

Project K, JUMA architects JUMA architects Modern Mutfak
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Daha parlak ve ferah bir ev atmosferi için, düzenli aralıklarla cam temizliği ihmal edilmemlidir. Hızlıca cam silme işlemini gerçekleştirebileceğiniz iz yapmayan bezler ve cam silme malzemeleriyle bu işi pratik bir şekilde kısa sürede halledebilirsiniz. 

5. Bekletilen tablo ya da resimleri asın

Etage woning Den Haag, Studio Buijs Studio Buijs İskandinav Oturma Odası
Studio Buijs

Studio Buijs
Studio Buijs
Studio Buijs

Duvar dekorları için sanat eserlerine yer açın. Eğer uzun zamandır beklettiğiniz tablo ya da resimleri henüz asmadıysanız, bu iş için kısa bir sürenizi ayırın. Duvarlarınızı göze estetik görünecek biçimde çerçeveli resimlerle ya da resim tablolarıyla süsleyebilirsiniz.

6. Özel bir köşe oluşturun

Appartement Amsterdam Oud-Zuid, Aangenaam Interieuradvies Aangenaam Interieuradvies Modern Oturma Odası
Aangenaam Interieuradvies

Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies

İster okuma köşesi, ister oturma köşesi olsun, gündelik zevk ve ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak bir keyif alanı dizayn edebilirsiniz. Oturma odasında en sevdiğiniz koltuğunuz, kitaplarınız ve kahvenizi yudumlayacak bir köşe, ya da manzaranızı keyifle seyredebileceğiniz ideal bir köşe dizayn edebilirsiniz.

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7. Hızlıca süpürün, saç tellerini toplayın

Interior Project, Wood! by Vorselaars Wood! by Vorselaars Modern Oturma Odası Ahşap
Wood! by Vorselaars

Wood! by Vorselaars
Wood! by Vorselaars
Wood! by Vorselaars

Pratik bir şekilde ev temizliği ve düzeni sağlamak için tozlardan kurtulmak gerekir. Hızlıca yapabileceğiniz süpürme işi ve saç tellerini toplama işiyle daha temiz ve kullanışlı alanlar dizayn edebilirsiniz. Süpürme işini belli süreçlerde kısa sürede halledebileceğeiniz pratik bir düzen oluşturarak halledebilirsiniz.

8. Duş perdesi ya da kabinini yıkayın

homify Modern Banyo Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Duş kabini ya da duş perdesi kullanıyorsanız, pratik bir şekilde kısa sürede yıkayarak temizliğini sağlayabilirsiniz. Hjyenik koşulların sağlanması için banyolarınızda, duş kabinlerini kullanım sonrasında hızlı ve pratik bir şekilde yıkamayı ihmal etmeyin. Böylelikle daha temiz ve ferah bir banyoya sahip olabilirsiniz.

9. Evinizi düzenli havalandırın

Midcentury Modern Desk in Solid Ash Biggs & Quail Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Biggs &amp; Quail

Midcentury Modern Desk in Solid Ash

Biggs & Quail
Biggs &amp; Quail
Biggs & Quail

Günde birkaç kez evinizi düzenli havalandırmayı ihmal etmeyin. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencere açıklıkları hem ışığın hem de temiz havanın evinizi ferah göstermesini sağlayacaktır. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

10. Çiçekler alın

Bunch of flowers, Bunch of Flowers Bunch of Flowers Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Bunch of Flowers

Bunch of Flowers
Bunch of Flowers
Bunch of Flowers

Evinizi güzelleştirecek bir başka faktör ise dekoratif aksesuarlar ve çiçeklerle renk ve ahenk katmak olacaktır. İster taze çiçeklerle evinize baharı getirin, ister orjinal görünümünde yapay çiçeklerle dekoratif saksı ya da vazo modelleriyle evinizi güzelleştirebilirsiniz.

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