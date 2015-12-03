Gardırobunuzu kusursuz bir şekilde düzenlemek için 7 önemli ipucu

Bazen dolabınıza şöyle bir bakıp giyecek hiçbir şeyinizin olmadığını düşünüyor musunuz? Ya da sürekli aynı şeyleri giydiğinizi? Geçen sene ya da daha öncesinde giydiğiniz bir gömleğin ya da hırkanın nerede olduğunu bulamadığınız oluyor mu? Kirli sepetinde mi yoksa dolabın derinliklerinde mi yoksa kayboldu mu diye asla emin olamadığınız bir iki parça giysiniz var mı? Bazen kendinizi dolabınızdaki çekmecelerde aranırken söylenir halde buluyor musunuz? O halde köklü bir gardırop düzenleme vakti gelmiş demektir!
Giysi dolaplarını düzenlemenin ne kadar zor bir iş olduğunun farkındayız. Ancak doğru yolu izlediğinizde bu sıkıcı işi oldukça kolay bir şekilde halledeceğinizi hatta bunun eğlenceli bir aktiviteye dönüşeceğini de biliyoruz. Özellikle de giyim kuşama önem veren ve alışveriş yapmayı sevenler için dolabınızdaki giysileri yeniden elden geçirme ve uzun zamandır giymediğiniz ve aslında çok sevdiğiniz kıyafetleri yeniden hayatınıza sokma fırsatı sağlayacak keyifli bir ev işi… Hem böylelikle belki de yeni bir pantolona ya da tişörte paha harcamaktan da sakınmış olacaksınız. Şimdi derin bir nefes alın ve gelin birlikte dolabınızı düzenlemeye başlayalım.
İlk yapmanız gereken şey elbette gardırobunuzu tamamen boşaltmak. Bütün çekmeceleri, rafları ve askılıkları boşalttıktan sonra kıyafetlerinizi sınıflandırarak ayırın. Dilerseniz bunu gardırobunuzu boşaltırken de yapabilirsiniz. Sınıflandırdığınız kıyafet yığınlarını üç parçaya ayırın.
1. parça: Düzenli ve sık sık giydiğiniz kıyafetler. Bu tür giysilerinizi dolabınıza yerleştirirken kolay ulaşılır bir yerde olmalarına dikkat edeceğiz.
2. parça: Nadiren giydiğiniz ve saklamak istediğiniz kıyafetler. Özel günlerde ya da partilerde giydiğiniz abiyeler ya da iş görüşmelerinde giydiğiniz klasik takımlar ve resmi kıyafetler bu gruba dahil olacak.
3. parça: Zamanı geldiğinde giydiğiniz ama şu anda mevsimi olmayan kıyafetler. Yani işlemi kışın yaptığınızı varsayarsak, bütün yazlık kıyafetlerinizi bu gruba koyacağız.
Bu üç grup mutlaka olması gereken gruplar. Ancak elbette dolabınızın genişliği ve ihtiyaçlarınıza göre bu yığınlara başka parçalar da ekleyebilirsiniz. Mesela ufak tefek sökük ya da hasarı olan ve onarılması gereken kıyafetleri ayrı bir yerde toplayabilirsiniz. Eğer dolabınız oldukça uzun bir süredir düzenlenmiyorsa artık giymediğiniz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için de ayrı bir grup oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.
Hepimizin bir şekilde asla vazgeçmediği ve sürekli giydiği kıyafetler vardır. İşte sık sık giydiğiniz bu birinci parça kıyafet yığını dolabınızdaki en erişebilir yerlere yerleştirmelisiniz. En çok giydiğiniz kıyafetlerin en kolay erişebilir olan ve en göz önündeki rafta ya da çekmecede olması dolabınızda aranırken geçirdiğiniz vakitten de tasarruf etmenizi sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracak. Nadir giyilen abiye ya da resmi kıyafetler için de ayrı bir yer seçin. Dolabınız yeterince büyükse bölmeleri mevsimlere göre de ayırmak harika bir fikir. Böylelikle hava durumuna göre ne giyeceğinizi seçerken tek bir bölmeye bakmanız yeterli olacaktır.
Dolabınızı yerleştirirken neyin nerede duracağına karar verdikten sonra yapmanız gereken hayat kurtarıcı ayrımlardan biri de renk ve desen ayrımı. Bugüne kadar buna pek de dikkat etmemiş olabilirsiniz ama dolabınızdaki kıyafetleri renk ve desenlerine göre sıralarsanız ne giyeceğinize karar vermek çok daha kolay olacaktır. O günkü ruh halinize göre hangi renk tonlarını giyeceğinize karar verip, hepsi bir arada duran tonların ve desenlerin aralarından bir tercih yapmanızın çok daha pratik ve hızlı olacağına garanti veriyoruz.
Eldiven, atkı, bere, şal gibi küçük parça ve aksesuarları da ayrı bir yere ayırın. Bu tip parçaların ana kıyafetlerinin arasında yer alması hem karışıklık yaratacaktır hem de gündelik kombininizi yaratırken kafanızın karışmasına yol açacaktır. Her zaman önce o gün ne giyeceğinizi seçin ve daha sonra kombininize uyumlu aksesuar ve ayrıntılara karar verin. Böylesi hem daha kolay, hem de çok daha şık duracaktır. Bunun için dolabınızda bu tür küçük parçalar için ayrı bir yer ayırmanızı tavsiye ediyoruz.
Kıyafetlerinizi kullanma sıklığı, renk, desen, işlev ve mevsimlere göre ayırdıktan ve yerlerini belirledikten sonra artık yerleştirmeye geçebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce mutlaka boş gardırobunuzu iyice temizleyin. Bu size ferah ve yeni bir başlangıç sağlayacaktır.
Gardırobunuzu düzenlerken ayakkabılığınızı da aynı şekilde düzenlemenizi tavsiye ediyoruz çünkü ayakkabılar da her ne kadar farklı bir yerde dursalar da gardırobumuzun bir parçası. Ayakkabılarınızı da renk, tarz ve mevsimlere göre ayırıp düzenlediğimizde gündelik kıyafetleriniz için ayakkabı seçmek çok daha kolay olacaktır.
Eğer McClean Design tarafından tasarlanan bu harika giyinme odası gibi bir alana sahipseniz, ayakkabılarınız için giyinme odanızda yer açmanızı ve böylece kıyafetlerinizi seçerken onların da gözünüzün önünde durmasını tavsiye ederiz.