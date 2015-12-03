현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Gardırobunuzu kusursuz bir şekilde düzenlemek için 7 önemli ipucu

Homify TR Homify TR
Stilt Wardrobe, Barnby & Day Barnby & Day Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Loading admin actions …

Bazen dolabınıza şöyle bir bakıp giyecek hiçbir şeyinizin olmadığını düşünüyor musunuz? Ya da sürekli aynı şeyleri giydiğinizi? Geçen sene ya da daha öncesinde giydiğiniz bir gömleğin ya da hırkanın nerede olduğunu bulamadığınız oluyor mu? Kirli sepetinde mi yoksa dolabın derinliklerinde mi yoksa kayboldu mu diye asla emin olamadığınız bir iki parça giysiniz var mı? Bazen kendinizi dolabınızdaki çekmecelerde aranırken söylenir halde buluyor musunuz? O halde köklü bir gardırop düzenleme vakti gelmiş demektir! 

Giysi dolaplarını düzenlemenin ne kadar zor bir iş olduğunun farkındayız. Ancak doğru yolu izlediğinizde bu sıkıcı işi oldukça kolay bir şekilde halledeceğinizi hatta bunun eğlenceli bir aktiviteye dönüşeceğini de biliyoruz. Özellikle de giyim kuşama önem veren ve alışveriş yapmayı sevenler için dolabınızdaki giysileri yeniden elden geçirme ve uzun zamandır giymediğiniz ve aslında çok sevdiğiniz kıyafetleri yeniden hayatınıza sokma fırsatı sağlayacak keyifli bir ev işi… Hem böylelikle belki de yeni bir pantolona ya da tişörte paha harcamaktan da sakınmış olacaksınız.  Şimdi derin bir nefes alın ve gelin birlikte dolabınızı düzenlemeye başlayalım.

Sınıflandırarak ayırma

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA Modern Giyinme Odası
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

İlk yapmanız gereken şey elbette gardırobunuzu tamamen boşaltmak. Bütün çekmeceleri, rafları ve askılıkları boşalttıktan sonra kıyafetlerinizi sınıflandırarak ayırın. Dilerseniz bunu gardırobunuzu boşaltırken de yapabilirsiniz. Sınıflandırdığınız kıyafet yığınlarını üç parçaya ayırın. 

1. parça: Düzenli ve sık sık giydiğiniz kıyafetler. Bu tür giysilerinizi dolabınıza yerleştirirken kolay ulaşılır bir yerde olmalarına dikkat edeceğiz. 

2. parça: Nadiren giydiğiniz ve saklamak istediğiniz kıyafetler. Özel günlerde ya da partilerde giydiğiniz abiyeler ya da iş görüşmelerinde giydiğiniz klasik takımlar ve resmi kıyafetler bu gruba dahil olacak. 

3. parça: Zamanı geldiğinde giydiğiniz ama şu anda mevsimi olmayan kıyafetler. Yani işlemi kışın yaptığınızı varsayarsak, bütün yazlık kıyafetlerinizi bu gruba koyacağız.

Eski ya da giyilmeyen kıyafetler

Stilt Wardrobe Barnby & Day Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Barnby &amp; Day

Stilt Wardrobe

Barnby & Day
Barnby &amp; Day
Barnby & Day

Bu üç grup mutlaka olması gereken gruplar. Ancak elbette dolabınızın genişliği ve ihtiyaçlarınıza göre bu yığınlara başka parçalar da ekleyebilirsiniz. Mesela ufak tefek sökük ya da hasarı olan ve onarılması gereken kıyafetleri ayrı bir yerde toplayabilirsiniz. Eğer dolabınız oldukça uzun bir süredir düzenlenmiyorsa artık giymediğiniz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için de ayrı bir grup oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Kullanım sıklığı

Linen walk-in-wardrobe Lamco Design LTD Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Lamco Design LTD

Linen walk-in-wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Hepimizin bir şekilde asla vazgeçmediği ve sürekli giydiği kıyafetler vardır. İşte sık sık giydiğiniz bu birinci parça kıyafet yığını dolabınızdaki en erişebilir yerlere yerleştirmelisiniz. En çok giydiğiniz kıyafetlerin en kolay erişebilir olan ve en göz önündeki rafta ya da çekmecede olması dolabınızda aranırken geçirdiğiniz vakitten de tasarruf etmenizi sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracak. Nadir giyilen abiye ya da resmi kıyafetler için de ayrı bir yer seçin. Dolabınız yeterince büyükse bölmeleri mevsimlere göre de ayırmak harika bir fikir. Böylelikle hava durumuna göre ne giyeceğinizi seçerken tek bir bölmeye bakmanız yeterli olacaktır.

Renk ve desen ayrımı

VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Dolabınızı yerleştirirken neyin nerede duracağına karar verdikten sonra yapmanız gereken hayat kurtarıcı ayrımlardan biri de renk ve desen ayrımı. Bugüne kadar buna pek de dikkat etmemiş olabilirsiniz ama dolabınızdaki kıyafetleri renk ve desenlerine göre sıralarsanız ne giyeceğinize karar vermek çok daha kolay olacaktır. O günkü ruh halinize göre hangi renk tonlarını giyeceğinize karar verip, hepsi bir arada duran tonların ve desenlerin aralarından bir tercih yapmanızın çok daha pratik ve hızlı olacağına garanti veriyoruz.

Küçük parçalar ve aksesuarlar

homify Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Eldiven, atkı, bere, şal gibi küçük parça ve aksesuarları da ayrı bir yere ayırın. Bu tip parçaların ana kıyafetlerinin arasında yer alması hem karışıklık yaratacaktır hem de gündelik kombininizi yaratırken kafanızın karışmasına yol açacaktır. Her zaman önce o gün ne giyeceğinizi seçin ve daha sonra kombininize uyumlu aksesuar ve ayrıntılara karar verin. Böylesi hem daha kolay, hem de çok daha şık duracaktır. Bunun için dolabınızda bu tür küçük parçalar için ayrı bir yer ayırmanızı tavsiye ediyoruz.

Temiz ve ferah bir başlangıç

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kıyafetlerinizi kullanma sıklığı, renk, desen, işlev ve mevsimlere göre ayırdıktan ve yerlerini belirledikten sonra artık yerleştirmeye geçebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce mutlaka boş gardırobunuzu iyice temizleyin. Bu size ferah ve yeni bir başlangıç sağlayacaktır.

Ayakkabılar

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Modern Giyinme Odası
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Gardırobunuzu düzenlerken ayakkabılığınızı da aynı şekilde düzenlemenizi tavsiye ediyoruz çünkü ayakkabılar da her ne kadar farklı bir yerde dursalar da gardırobumuzun bir parçası. Ayakkabılarınızı da renk, tarz ve mevsimlere göre ayırıp düzenlediğimizde gündelik kıyafetleriniz için ayakkabı seçmek çok daha kolay olacaktır. 

Eğer McClean Design tarafından tasarlanan bu harika giyinme odası gibi bir alana sahipseniz, ayakkabılarınız için giyinme odanızda yer açmanızı ve böylece kıyafetlerinizi seçerken onların da gözünüzün önünde durmasını tavsiye ederiz.

Yemek odalarınızı güzelleştirecek 6 yeni fikir
Bu ipuçlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler