Gardırobunuzu kusursuz bir şekilde düzenlemek için 7 önemli ipucu

Bazen dolabınıza şöyle bir bakıp giyecek hiçbir şeyinizin olmadığını düşünüyor musunuz? Ya da sürekli aynı şeyleri giydiğinizi? Geçen sene ya da daha öncesinde giydiğiniz bir gömleğin ya da hırkanın nerede olduğunu bulamadığınız oluyor mu? Kirli sepetinde mi yoksa dolabın derinliklerinde mi yoksa kayboldu mu diye asla emin olamadığınız bir iki parça giysiniz var mı? Bazen kendinizi dolabınızdaki çekmecelerde aranırken söylenir halde buluyor musunuz? O halde köklü bir gardırop düzenleme vakti gelmiş demektir!

Giysi dolaplarını düzenlemenin ne kadar zor bir iş olduğunun farkındayız. Ancak doğru yolu izlediğinizde bu sıkıcı işi oldukça kolay bir şekilde halledeceğinizi hatta bunun eğlenceli bir aktiviteye dönüşeceğini de biliyoruz. Özellikle de giyim kuşama önem veren ve alışveriş yapmayı sevenler için dolabınızdaki giysileri yeniden elden geçirme ve uzun zamandır giymediğiniz ve aslında çok sevdiğiniz kıyafetleri yeniden hayatınıza sokma fırsatı sağlayacak keyifli bir ev işi… Hem böylelikle belki de yeni bir pantolona ya da tişörte paha harcamaktan da sakınmış olacaksınız. Şimdi derin bir nefes alın ve gelin birlikte dolabınızı düzenlemeye başlayalım.