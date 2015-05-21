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İstanbul'da sürprizlerle dolu bir daire

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homify Modern Oturma Odası
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Ev dekorasyonu elbette herkesin hobi olarak ilgilenebileceği bir alan olsa da, bütün bir evi dekore ederken belli bir bütünlük ve harmoni oluşturmak, stil sahibi dokunuşlarda bulunmak ya da özel durumlar için özel çözümler geliştirmek ancak işin uzmanının altından kalkabileceğini bir iştir. Aynı şekilde, iyi bir iç mimar müşterinin evinde ne tür bir hissiyat ve atmosfer istediğini öğrenip, bunu dekorasyon ve tasarım diline tercüme ederek müşterisinin evini bu arzular doğrultusunda döşeyebilmelidir. İşte bugün size tanıtacağımıza ev, muhtemelen evinde sıcaklık, samimiyet ve şıklık isteyen bir müşterinin arzusuyla bu hissiyatı en iyi şekilde yansıtacak biçimde döşenmiş. 

İstanbul'da bulunan ve iç dekorasyonunu Paker Mimarlık'ın üstlendiği 310 metrekarelik bu daire hem bütünlüklü ve uyumlu duruşu, hem de samimi, sıcak ve bir o kadar da seçkin tarzıyla dikkat çekiyor. Hazırsanız bu evde küçük bir tura çıkabiliriz.

Giriş

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
homify

homify
homify
homify

İstanbul'daki bu şık evin genel çizgisini ve atmosferini daha bu giriş kısmından anlamak mümkün. Rahatlatıcı, huzur verici, nötr renkler, ahşabın sıcaklığı ile mermerin asaletinin bir arada kullanılması ve kritik noktalara yerleştirilen hepsi birbirinden şık dekoratif eşyalar. İnsanda bir an önce içeride bir tur atma isteği doğuran bir antre manzarası.

Salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İşte daha ilk bakışta insanı içine alan, hem şıklığı, hem de sıcaklığıyla etkileyen uyumlu, bütünlüklü ve karakter sahibi bir oturma odası. Tasarımı gerçekleştiren ekip zemindeki koyu renk ahşap tercihiyle bu hissiyatın oluşması yolundaki en büyük adımı atarken, yine ahşap mobilyalarla bu vurguyu sürdürmüş. Kanepelerin iki farklı renkte seçilmesi hoş bir kontrast etkisi yaratırken, salon çiçekleri, özel dekoratif eşyalar ve mermer sehpa ile bu manzara en iyi şekilde tamamlanıyor. O boydan boya pencerelerden girip de bütün bu güzellik ve zarafeti aydınlatan doğal ışık da cabası.

Salonun ikinci kısmı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son derece geniş olan bu dairenin salonu bu oturma alanıyla da sınırlı değil. Oturma kısmındaki şıklık ve sıcaklık bu bölümde biraz daha oryantal ve yer yer Afrika stilini andıran dekoratif unsurlarla devam ediyor. Burada yine çiçek ve bitkilerle iç açıcı hale gelen ortam, son derece modern görünümlü siyah masa ve sandalye takımıyla birdenbire farklılaşıyor. Duvarı kaplayan camlardan içeriye sızan doğal ışığa da dikkat.

Yemek bölümü

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Salonun yemek masası için ayrılmış olan kısmı ise yalnızca sadeliği ve sıcaklığıyla değil, adeta bir bahçeyi andıran dokusuyla da dikkat çekiyor. Burada yine nötr renklerle ahşabın egemenliği ve dansını görüyoruz. Evin diğer kısımlarında olduğu gibi, bütün bu manzaranın monoton bir görünüme yol açmaması için bu kez yerdeki renkli kilimle ortam şenlendirilmiş. Ahşap masa, sandalyeler ve zeminin yarattığı samimi havayı tamamlayan unsur ise tavandan sallanan ve rengiyle onlara uyum sağlayan iki modern lamba oluyor.

Çocuk odası

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Bekleneceği gibi, evin genelindeki tarzın dışına çıkılan tek mekân burası. Evin küçük kız çocuğu için özel olarak tasarlanan bu oda, beyazın saflığının canlı renk tonlarıyla desteklenerek eğlenceli hale getirildiği, birçok bebek odasının aksine tıkış tıkış değil gayet ferah bir ortam olarak düzenlenmiş ve tavandaki lambadan tutun da yatak örtülerine ve o minik renkli sepetlere kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evin tamamında görülen üslûp bu mekânda da hissediliyor ama renk paleti olarak yatak odasında farklı bir tercih yapıldığını ve beyazla girinin harmanıyla mekânın hem pür, hem de huzur verici bir görünüm kazandığını görüyoruz. Desenli duvar kağıdı, orijinal avize ve tabii ki sıradışı yatak örtüsüyle mekân müthiş bir bütünlük arz ederken, evin diğer kısımlarında çok rastlamadığımız bir lüks vurgusu da taşıyor.

Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin salonunda yer yer küçük motifler halinde kullanılan mermer malzeme bu kez banyonun tamamına egemen olarak mekânı asaletle damgalamış durumda. Böylesine seçkin bir eve yakışan bir banyo. 

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