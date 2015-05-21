İstanbul'da sürprizlerle dolu bir daire

Ev dekorasyonu elbette herkesin hobi olarak ilgilenebileceği bir alan olsa da, bütün bir evi dekore ederken belli bir bütünlük ve harmoni oluşturmak, stil sahibi dokunuşlarda bulunmak ya da özel durumlar için özel çözümler geliştirmek ancak işin uzmanının altından kalkabileceğini bir iştir. Aynı şekilde, iyi bir iç mimar müşterinin evinde ne tür bir hissiyat ve atmosfer istediğini öğrenip, bunu dekorasyon ve tasarım diline tercüme ederek müşterisinin evini bu arzular doğrultusunda döşeyebilmelidir. İşte bugün size tanıtacağımıza ev, muhtemelen evinde sıcaklık, samimiyet ve şıklık isteyen bir müşterinin arzusuyla bu hissiyatı en iyi şekilde yansıtacak biçimde döşenmiş.

İstanbul'da bulunan ve iç dekorasyonunu Paker Mimarlık'ın üstlendiği 310 metrekarelik bu daire hem bütünlüklü ve uyumlu duruşu, hem de samimi, sıcak ve bir o kadar da seçkin tarzıyla dikkat çekiyor. Hazırsanız bu evde küçük bir tura çıkabiliriz.